Потребление и производство пестицидов могут значительно увеличиться

Сейчас отечественные сельхозпроизводители используют около 2,4 кг пестицидов в расчете на гектар Pixabay

Потребление пестицидов в России может увеличиться до 360 тыс. т в году уже к 2030-му, а в долгосрочной перспективе — достигнуть 700 тыс. т в год при текущих размерах пашни на базе мировых бенчмарков с учетом региональных особенностей. Такой вывод сделали аналитики «Яков и Партнеры» в исследовании «Агрохимия жизни: возможности развития производства действующих веществ пестицидов в России» (есть у «Агроинвестора»). Сейчас отечественные сельхозпроизводители используют около 2,4 кг пестицидов в расчете на гектар, что минимум в пять раз меньше, чем в Китае.



По оценкам аналитиков, потребление химических средств защиты растений за последние шесть лет выросло на 60% и в 2023 году составило 240 тыс. т. При этом на долю собственного производства приходилось 139 тыс. т, на импорт — 53 тыс. т, на толлинг — 48 тыс. т. К 2030 году производство может увеличиться до 253 тыс. т, тогда как импорт и толлинг вырастут меньше — до 57 тыс. т и 51 тыс. т соответственно.



Однако почти все действующие вещества для производства химических средств защиты растений Россия импортирует, преимущественно из Китая, обращают внимание аналитики. Также они считают, что стоимость основных средств российских производителей ХСЗР не дает оснований предполагать, что уже сделанные инвестиции позволяют производить заметный спектр действующих веществ в промышленных количествах и с приемлемым качеством. При наличии интереса к развитию собственного производства действующих веществ российским компаниям потребуется финансовая поддержка, на порядок превышающая текущую стоимость их активов, полагают эксперты.



«Подобное положение дел создает критическую зависимость российского АПК от импорта и ставит под угрозу до 100% урожая в зависимости от культуры, — подчеркивает директор «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. — В таких условиях продовольственный суверенитет страны находится под риском, а отсутствие локального производства действующих веществ делает отрасль уязвимой перед изменениями на мировом рынке». Так, уход с российского рынка крупных международных компаний или сокращение их инвестиций в стране уже привели к ограничению доступа аграриев к современным препаратам и качественным дженерикам, а также к снижению уровня внедрения лучших мировых практик в агрономии, полагают аналитики.



Аналитики «Яков и Партнеры» считают необходимым создать в стране кластер по производству около 40 критически важных действующих веществ, которые в худшем случае обеспечат потерю не более 25% урожая пшеницы, картофеля и сахарной свеклы. Стоимость такого проекта (сценарий «Прожиточный минимум») они оценивают в $5-10 млрд, окупаемость — в 10-20 лет. Также они считают, что до момента реализации проекта нужно диверсифицировать поставки действующих веществ из стран с разной геополитической повесткой. При этом стоит избегать введения ограничений на импорт в случае отсутствия локальных аналогов действующих веществ, чтобы не ухудшать финансово-экономическое положение аграриев.



Однако, несмотря на богатую ресурсную базу, развитие малотоннажной (5-7-й переделы) химии в целом и производство действующих веществ для СЗР в частности ограничено в России рядом факторов. К ним аналитики «Яков и Партнеры» относят низкий уровень синергии с другими отраслями, отсутствие «национального чемпиона» мирового уровня, нехватку кадров, небольшой внутренний рынок и неочевидность рынков для промежуточных продуктов, высокие капитальные затраты, а также нежелание общества принимать высокие экологические риски. Вместе с тем, создание такой отрасли достаточно низкорискованно и ожидаемый уровень окупаемости проектов находится на обычном для химической промышленности уровне, отмечают они.



Тем не менее, без компенсации из бюджета минимум 20-50% от общего объема инвестиций или длинного кредита с субсидированной ставкой, оказывающего на IRR equity инвестора аналогичный эффект, проект вряд ли будет реализован, признают аналитики. Тогда как при условии государственной поддержки и грамотной стратегии развития Россия может достичь технологического суверенитета в агрохимической отрасли в среднесрочной перспективе, уверен эксперт «Яков и Партнеры» Станислав Ветошкин.



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