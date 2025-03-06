Сельхозпроизводство в январе выросло на 2,1%

В январе увеличивалась реализация только основных видов продукции животноводства и овощей КФХ Зубарева Н. В.

Сельскохозяйственное производство в январе выросло на 2,1% по сравнению с январем 2024-го — до 290,2 млрд руб., следует из данных Росстата. В январе во всех хозяйствах, по расчетам, увеличилось производство основных продуктов животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,8% относительно января прошлого года, до 1,3 млн т, молока — на 2,3%, до 2,4 млн т, яиц — на 4,4%, до 3,8 млрд штук. В том числе в сельхозорганизациях производство КРС на убой выросло на 2,7%, до 90,8 тыс. т, птицы — на 4,5%, до 558,2 тыс. т, свиней — сократилось на 2%, до 446,7 тыс. т.



Также Росстат отметил рост объемов реализации основных видов продукции животноводства и овощей сельхозорганизациями. Так, продажи скота и птицы на убой (в живом весе) прибавили 1%, составив 1,1 млн т, молока — выросли на 4,9%, до 1,7 млн т, яйца — увеличились на 3,4%, до 3 млрд штук. Продажи овощей прибавили 7,1%, до 0,2 млн т. При этом наблюдалось снижение объемов реализации зерна (минус 15,1%, до 3,7 млн т), подсолнечника (на 24,7%, до 0,4 млн т), картофеля (на 19,7%, до 0,2 млн т) и сахарной свеклы (на 62,1%, до 0,9 млн т).



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что в этом году динамика сельхозпроизводства, как всегда, будет зависеть от урожая. Причем урожайность циклична (период обычно длится четыре года), а в прошлом году она была не очень высокой из-за погодных условий, и с этой точки зрения в 2025 году ситуация может быть лучше. «Главное — как будут субсидировать сельское хозяйство, какие правительство будет давать ему дотации. Я думаю, они должны быть выше, чем в прошлом году, поскольку в 2024-м сельское хозяйство было единственной из базовых отраслей, которая ушла в минус: и промышленность, и даже строительство с потерей ипотеки вышли в плюс. Я думаю, не допустят (снижения сельхозпроизводства) два года подряд, а это во многом зависит от инвестиций, оплаты труда, а это значит, что в сектор должны идти финансовые вложения», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору». Он также обращает внимание на то, что данные за январь — не релевантный показатель.



Ранее «Агроинвестор» писал, что по итогам 2024 года производство продукции сельского хозяйства снизилось на 3,2% в сопоставимых ценах и составило 8,9 трлн руб. (без учета новых регионов). В том числе в растениеводстве производство уменьшилось на 6,5%, в животноводстве — выросло на 0,9%. Отрицательная динамика была зафиксирована во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях производство сократилось на 2,4%, в КФХ — на 3,1%, в ЛПХ — на 3,8%.



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