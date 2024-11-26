Минсельхоз: Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия

С 2020 года Россия является нетто-экспортером продовольствия Pixabay

Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку». Гипотетически, можно стать вторыми, а затем и первыми, если сейчас поработать с технологиями, добавила она.



Лут подчеркнула, что наш агросектор находится на той стадии развития, когда мы научились производить в России все, что можно производить в наших климатических условиях. С точки зрения товарного обеспечения мы достигли почти всех показателей Доктрины продовольственной безопасности. «И хотя каждый год у нас ситуация чуть меняется, исходя из погодных условий, как например в этом году, тем не менее, наша отрасль является крайне высокотехнологичной», — оценила Лут.



Этот год в плане погодных условий действительно был не самым благоприятным для сельхозпроизводителей. Как ранее не раз писал «Агроинвестор», из-за поздних заморозков сильно пострадали садоводческие предприятия в Центре, а из-за засухи, которая в отдельных южных регионах наблюдалась на протяжении всего периода вегетации, снизился урожай зерновых и масличных.



В то же время, именно современные технологии позволяют минимизировать ущерб от неблагоприятных погодных явлений. В качестве примера применения современных технологий в агросекторе глава агроведомства привела Московскую область, хотя многие и не считают этот регион аграрным. «Тем не менее, это один из самых сельскохозяйственных субъектов страны — за счет как раз развитых агротехнологий, несмотря на тот климат, который есть в Московской области», — сказала Лут.



С точки зрения развития агросектора самый главный рывок у России был в последние 10 лет, считает министр. Она напомнила, что с 2014 года действует продовольственное эмбарго, и за эти десять лет сельхозпроизводство выросло на 30%, производство пищевых продуктов — на 40%. «Это хороший скачок, в результате которого мы себя полностью обеспечили всеми необходимыми социально важными продуктами питания, и с 2020 года Россия фактически является нетто-экспортером продовольствия, поставляя продукцию в 160 стран мира», — отметила Лут.



При этом, обратила внимание она, у нас хороший отрыв между экспортом и импортом, который наши экспортеры продолжают увеличивать, в первую очередь, по поставкам продовольствия в натуральном выражении. «Надо понимать, что Россия — зерновая страна, и сейчас мы можем производить больше зерновых как раз за счет применения современных технологий, даже несмотря на погоду», — подчеркнула министр. Тем самым Россия вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности не только нашей страны, но и мира, отметила она.



Несмотря на то, что наш агробизнес научился выпускать все необходимое, сейчас перед ним стоит задача повышения производительности, увеличения доли роботизации и применения цифровых технологий для того, чтобы производить еще больше. Лут напомнила, что в соответствии с указом президента, до 2030 года сельхозпроизводство должно увеличиться на 25%, экспорт — в полтора раза относительно 2021 года. «При том уровне развития, на котором находится агропромышленный комплекс, нужно будет постараться это сделать. Но, уверена, наша отрасль справится», — заключила Лут.



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