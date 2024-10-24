В этом году экспорт продукции АПК вырастет в физическом выражении

Россия увеличивает поставки кондитерских изделий, сахара, растительных масел, продукции животного происхождения НМТП

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России за последний год превысил 100 млн т, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности и вышла в лидеры по поставкам зерновых, подчеркнул он.



В этом году Россия в физическом выражении увеличит экспорт продукции АПК до более чем 108 млн т, в 2023-м объем поставок был на уровне 103 млн т, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия 24». «Экспорт постоянно увеличивается. В денежном выражении мы ушли уже за $40 млрд», — отметил он. В 2023 году объем агропродовольственного экспорта в стоимостном выражении составил $43,5 млрд. В соответствии с поставленной президентом задачей, к 2030-му он должен увеличиться в полтора раза относительно 2021 года, до $55,2 млрд.



В том числе увеличивается вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью, в этом году ожидается прирост около 6% относительно 2023-го. «Все заинтересованы в том, чтобы поставлять продукцию с более высокой добавленной стоимостью, оставлять больше денег на территории государства, и мы не исключение, — отметил Патрушев. — Конечно, мы много поставляем и сырьевой продукции, зерно — наш основной экспортный товар. Но из года в год объем продукции с более высокой добавленной стоимостью увеличивается. Это кондитерские изделия, сахар, растительные масла, продукция животного происхождения». Так, например, поставки мороженого за рубеж в прошлом году составили около 15 тыс. т — примерно 120 млн порций. «Наше мороженое — всемирно известный продукт, мы будем и дальше продвигать его», — добавил вице-премьер.



При этом, по его словам, экспорт продовольствия отчасти можно назвать «мягкой силой», которой мы пользуемся при работе на внешнеполитическом поле. Если покупатель считает, что страна производит некачественную продукцию, не соответствующую его требованиям, то он не будет такую продукцию покупать. «А если покупают — они уверены, что эта продукция хорошая и качественная. И это позволяет нам в том числе продвигать нашу страну на зарубежных рынках, они (импортеры) понимают, что сделано в России — синоним качества», — прокомментировал Патрушев.



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