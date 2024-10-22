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Аналитики выделили ключевые тренды развития АПК в России и мире

Среди них — развитие цифровых технологий

| Агроинвестор |

Цифровизация АПК в России пока низкая, но этот глобальный тренд продолжит активно развиваться
Цифровизация АПК в России пока низкая, но этот глобальный тренд продолжит активно развиваться

Консалтинговая компания Strategy Partners представила исследование мегатрендов АПК в России и мире (есть у «Агроинвестора»). Эксперты проанализировали глобальные отраслевые тенденции, выявили уникальные факторы российского рынка и определили возможный сценарий развития отрасли на ближайшие 30 лет. Всего было выделено и проранжировано 32 мировых и 25 российских трендов.

Развитие АПК в мире обусловлено венчурной повесткой, согласно которой успешные стартапы определяют новые технологические векторы развития. Среди ключевых трендов в мире эксперты Strategy Partners выделили развитие цифровых технологий; рост потребления альтернативных протеинов; развитие технологий редактирования генома; рост количества устойчивых практик для борьбы с последствиями изменения климата, а также популяризацию вертикальных ферм.

Среди прочих важных глобальных трендов эксперты назвали рост важности биозащиты; увеличение выбросов CO2, деградацию почв, увеличение количества экстремальных климатических явлений; повышение востребованности фуд-дизайна; создание пищевых продуктов с помощью 3D-печати.

Россия следует за мировой повесткой, однако цифровизация АПК в стране пока низкая, но этот глобальный тренд продолжит активно развиваться. По прогнозу аналитиков, рынок цифровых технологий в отрасли будет расти в среднем на 13% ежегодно до 2035 года и достигнет 856 млрд руб. Редактирование генома в России также пока отстает от мирового уровня, но развитие индустрии ожидается после достижения самообеспеченности в селекции и семеноводстве, т. е. примерно к 2040 году, оценивают аналитики. К этому же времени в нашей стране сформируются тренды, связанные с устранением последствий климатических изменений, развитием производства протеинов из микроорганизмов и животных клеток.

А вот производство протеинов из насекомых будет развиваться в первую очередь как переработка органических отходов. Конечный продукт не будет употребляться в пищу людьми, но будет активно использоваться в кормах для рыб и животных. Вертикальные фермы, по мнению аналитиков Strategy Partners, будут развиваться только в условиях Крайнего Севера: там, где дорогая инфраструктура и возникают сложности в логистике овощей и зелени.

«Отечественным предприятиям необходимо учитывать мегатренды и их влияние на бизнес: ставить цифровизацию в приоритет, обновлять стратегические планы, включая экспортные стратегии, уделять внимание программам развития кадрового потенциала, отмечает управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова. — В АПК будущего большинство бизнес-процессов будет автоматизировано, вырастет количество инициатив по устойчивому развитию и продуктов с новыми свойствами».

Вместе с тем, для России характерны и уникальные тренды: развитие селекции и семеноводства; переориентация экспорта на новые рынки сбыта; продолжение вертикальной интеграции и консолидации рынка; рост дефицита кадров, говорится в исследовании.

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