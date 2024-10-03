Количество вакансий в агросекторе продолжает расти

Летом этого года агрономы стали лидерами по росту зарплатных предложений М. Стулов

По итогам 2023 года количество вакансий на «Авито Работа» в сфере сельского хозяйства выросло на 86%, в этом году спрос на сотрудников продолжает увеличиваться. Так, весной вакансий в сфере сельского хозяйства было на 91% больше, чем годом ранее. Сейчас на этот сектор приходится 12,9% от общего числа предложений о работе. При этом средние зарплаты для новых специалистов выросли на 26% и достигают 82297 руб., говорится в совместном исследовании селекционно-семеноводческой компании Ruseed и сервиса «Авито Работа» (есть у «Агроинвестора»).



Отмечается дефицит именно высококвалифицированных кадров: опережающими темпами растет спрос на агрономов, семеноводов, офисных сотрудников с хорошей квалификацией. Летом этого года агрономы стали лидерами по росту зарплат: компании на «Авито Работа» повысили предложение на 15% по отношению к аналогичному периоду 2023-го, в среднем до 88,08 тыс. руб. в месяц. Особенный спрос отмечается на Дальнем Востоке, где предлагаемые зарплаты увеличились на 88%, до 112 тыс. руб.



HR-эксперты Ruseed обращают внимание, что зарплатные вилки довольно широкие, и размер оклада зависит от компетенций. Так, у агрономов по семеноводству средний заработок выше: таким узким специалистам предлагают до 160 тыс. руб. в месяц.



Гендиректор агрохолдинга «Лазаревский» Кристина Романовская считает кадровый голод ключевым экономическим риском, наиболее вероятным в перспективе ближайших лет в России. «И здесь важно отметить еще одну проблему ― нехватку качественных специалистов. Мы все говорим о необходимости внедрять технологии, развивать цифровизацию на предприятиях, но остается вопрос: кому с этим работать? Поэтому здесь хотелось бы подчеркнуть очень важный момент — не хватает рабочих рук, светлых голов и людей, которые действительно могут овладевать навыками, необходимыми для освоения новых технологий и управления в производстве, — прокомментировала она «Агроинвестору». — В первую очередь это связано с отсутствием релевантного образования, которое отвечало бы требованиям сегодняшнего дня. Однако я смотрю на кадровый голод с точки зрения того, что пришло время оптимизировать производственные процессы настолько, чтобы обходиться текущим составом».



Эксперты, опрошенные в ходе исследования, среди основных причин кадрового дефицита в АПК называют непопулярность сельскохозяйственных профессий у молодежи, а также недостаточное финансирование отрасли растениеводства в последние 20 лет. При этом ситуация в последние годы значительно меняется — зарплаты в отрасли увеличиваются, улучшается технологическое оснащение. Проблему кадров, по их мнению, нужно решать комплексно — с участием бизнеса, государства и научных организаций. Одним из инструментов привлечения специалистов может стать переобучение. Также для борьбы с нехваткой кадров необходимо проводить активную работу по популяризации аграрных профессий среди молодежи.



«Сельское хозяйство — это не про сараи и сеновалы. Сегодня это интересная, высокотехнологичная сфера, — подчеркнул управляющий партнер компании Ruseed Марк Гехт. — Агроном — это уже скорее IT-специалист, чем рабочий. Он оперирует огромным количеством данных и принимает важные для компании решения. И зарплата у опытного сотрудника на уровне зарплаты программиста. Важно, что сейчас специалисты работают в современных условиях на высокотехнологичном оборудовании».



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