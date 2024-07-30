Внедрению искусственного интеллекта на производстве мешает нехватка кадров

Технология искусственного интеллекта активно используется в различных отраслях и сферах «К2Тех»

Результаты опроса 50 промышленных компаний, проведенного компанией «К2Тех», показали, что 57% руководителей считают технологии искусственного интеллекта (ИИ) наиболее перспективными для цифровизации бизнес-процессов. Основным направлением использования ИИ 40% участников опроса назвали аналитику данных. Также в топ-5 вошли управление человеческими ресурсами, контроль качества продукции, обслуживание клиентов, маркетинг и продажи.



При этом главным барьером для внедрения ИИ 40% респондентов считают ограниченный рынок специалистов. 28% участников опроса отметили, что на рынке не хватает зрелых отечественных решений, столько же опрошенных считают, что технология ИИ по-прежнему требует доработки и это не позволяет массово использовать ее в работе производств. Среди других барьеров представители компаний называли нехватку данных для обучения алгоритмов ИИ, отсутствие информации о релевантных рабочих кейсах, а также сложности в получении бюджета на внедрение технологии.



Перспективы применения цифровых инструментов, в частности ИИ, в сельском хозяйстве обширны, начиная от разнообразных производственных процессов и заканчивая контрольно-учетной деятельностью, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его мнению, темпы цифровизации АПК могли бы быть динамичнее, но есть несколько объективных факторов, которые тормозят процессы автоматизации. Один из основных, это — дефицит квалифицированных кадров и сложности с обучением (переквалификацией) действующих сотрудников, которые ранее не работали с цифровыми инструментами, соглашается он с результатами опроса «К2Тех». «И бизнес, и государство уже осознали эту проблему, и сейчас идет дискуссия, как ее решить оптимальным образом. Отдельные компании, которые могут себе позволить инвестиции в этом направлении, самостоятельно работают над разрешением ситуации. Например, агрохолдинг “Степь” очень активно рекрутирует специалистов, предлагая конкурентные условия труда и интересные задачи», — рассказывает топ-менеджер.



Благодаря тому, что «Степь» на протяжении многих лет ищет, тестирует и даже самостоятельно разрабатывает цифровые решения, у компании автоматизированы производственные процессы на всех этапах — от планирования до сбора и учета урожая, продолжает Недужко. Агрохолдинг внедряет машинное зрение для анализа посевов на полях, применяет цифровую аналитическую модель при расчете структуры посевных площадей, маржинальности производственных процессов, созданы цифровые двойники полей и многое другое, перечисляет он. «Важно отметить, что критически важные для деятельности компании цифровые решения, используемые в агрохолдинге, российские. Некоторые из них разработаны нашими специалистами самостоятельно либо в партнерстве с российскими компаниями», — добавляет он.



С 1 февраля по 23 июня на базе хозяйства «Рассвет», входящем в ГК «Прогресс Агро», прошел эксперимент по дифференцированному внесению азотных удобрений по модели искусственного интеллекта, ранее сообщала компания. Основной задачей проекта стала разработка с помощью ИИ схемы подкормки озимой пшеницы для повышения ее качества и урожайности со снижением себестоимости возделывания. «Сельское хозяйство уже давно стало наукоемкой отраслью, в которой внедрение высоких технологий в производственный процесс — это неотъемлемая часть дальнейшего развития любого бизнеса в этой сфере. Нам важно максимально эффективно использовать современные нововведения. И искусственный интеллект здесь не заменим, — уверен гендиректор ГК «Прогресс Агро» Леонид Рагозин (цитата по пресс-релизу компании). — Его применение не только позволяет нам повышать урожайность культур и оптимизировать расход удобрений, но и интегрировать друг с другом различные высокотехнологичные системы. Так, в нашей компании уже не первый год работает умная техника, управление которой возможно с помощью искусственного интеллекта. В целом мы видим дальнейшие перспективы использования ИИ в нашей компании. Следующим этапом станет его применении при основном внесении удобрений».



Внедрение цифровых технологий в АПК является одним из перспективных направлений для ИТ-разработчиков: опросы игроков рынка показывают растущий спрос на цифровые решения, сказал «Агроинвестору» директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров. «Как правило, от новых технологий ждут возможности оптимизации человеческих ресурсов в рамках автоматизации рутинных и тяжелых операций, повышение эффективности ведения хозяйственной деятельности, а также быструю адаптацию к изменениям на рынке», — отметил он.



Отечественный бизнес понимает, что на сегодняшний день развитие отрасли уже невозможно без комплексной автоматизации производства, подчеркивает Владимиров. Однако в связи с уходом иностранных поставщиков ПО российские производители потеряли доступ ко многим проверенным технологиям, включая APS-решения и генетические модели. «Рынок заинтересован в импортозамещении и поиске российских альтернатив западным продуктам, решений, которые помогут добиться одновременного роста прибыли и сокращения издержек», — говорит он.



Что касается ИИ, то сейчас технология уже активно используется в различных отраслях и сферах. «Скорость распространения и внедрения ИИ определяется множеством факторов, включая технологический потенциал, регулирование, доступность данных и т. д. , — перечисляет Владимиров. — Такие технологии, как компьютерное зрение, уже достаточно широко применяются в производстве. Скорее всего, в будущем ИИ достаточно плотно проникнет в эту сферы и поможет значительно повысить качество продукции и процессов».



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