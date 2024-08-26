За прошлый год агросектор лишился 200 тысяч работников

К 2030 году все вузы в ведении Минсельхоза должны создать агроклассы Pixabay

За прошлый год из агросектора ушло 200 тыс. человек — кто-то в другую отрасль, кто-то на пенсию, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024». «Кадры в нашей отрасли очень возрастные в отличие от других отраслей. У нас, наверное, самая возрастная отрасль», — добавила она. Всего в аграрном комплексе, по словам Лут, работает около 6 млн человек, из них 85-90% — рабочие профессии.



Для привлечения работников в АПК Минсельхоз планирует выстроить определенную «цепочку жизненного цикла», чтобы человек, который приходит в производственную или научную сферу в отрасли, понимал свои перспективы в ней. Предполагается, что эта цепочка будет начинаться в сельской школе, уточнила Лут. «Если городским детям нравится сельское хозяйство, хорошо, нам повезло. Но наши целевые дети — это дети, которые живут на сельских территориях, о которых нужно заботиться, нам нужно о них думать. Это наша перспектива, те, с кем мы должны заниматься», — подчеркнула она.



Принято решение о том, чтобы к 2030 году все находящиеся в ведении Минсельхоза вузы имели агроклассы, «чтобы вести детей, которые находятся на сельской территории», сказала Лут. При этом из поля зрения не должны выпадать и малокомплектные школы, которых на селе еще очень много, добавила она.



В ноябре прошлого года Лут, на тот момент занимавшая должность первого замминистра сельского хозяйства, оценивая нехватку кадров в сельском хозяйстве, говорила, что среди причин этого — низкая оплата труда. «Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону, — отмечала она (цитата по ТАСС). Лут добавляла, что Минсельхоз находится во взаимодействии с Минтрудом для восполнения нехватки кадров и сохранения уже работающих в отрасли.



В январе Дмитрий Патрушев, на тот момент возглавлявший Минсельхоз, отмечал, что министерство оценивает нехватку кадров в российском АПК к 2030 году в 30-50 тыс. человек в зависимости от методики подсчета. По его словам, кроме совместной работы с Минтрудом, агроведомство со своей стороны тоже работает над повышением престижа профессий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в профильные вузы из системы среднего профессионального образования. Также действует комплексная программа развития сельских территорий.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

