Санкции ускорили развитие агробизнеса

Доля импортных продуктов питания за десять лет действия продовольственного эмбарго сократилась с 60% до 10% Е. Егоров

По оценкам Ассоциации «Народный фермер», доля импортных продуктов питания на полках магазинов за десять лет действия продовольственного эмбарго сократилась с 60% до 10%. «Причем ввозятся в основном те продукты, которые не производятся в нашей стране, например, бананы, апельсины», — сказал председатель совета Ассоциации и гендиректор «Истринской сыроварни Олег Сирота на отраслевом заседании Фермерского клуба «Агросоюз КП», организованном медиагруппой «Комсомольская правда». Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, также наша страна за 10 лет нарастила производство мяса и теперь полностью им себя обеспечивает, отметил Сирота. Кроме того, за прошедшие 10 лет преодолена тенденция по сокращению производства молока — его производство выросло на 25%.



Предприниматель также напомнил, что еще 10 лет назад никто не верил, что в России можно производить многие позиции премиальных сыров. Импортозамещение по сырам люди считали профанацией, добавил Сирота. «Но прошло 10 лет, и полки магазинов просто ломятся от различных видов сыра — от доступных заводских до дорогих фермерских», — обратил внимание он. Все сыры, которые нужны потребителю, импортозамещены.



Кроме того, развивается семеноводство, заводы по производству сельхозтехники и пищевого оборудования расширяют ассортиментную линейку. Хотя, обращает внимание Сирота, остались ниши, в которых еще можно замещать импорт и развиваться, правда, они уже достаточно небольшие. Например, нам еще нужно увеличить производство молока, есть место для новых плодово-ягодных проектов — по оценкам главы «Народного фермера», к текущим объемам нужно добавить 40%. Выращивание яблок, ягод, косточковых, а также нишевых растениеводческих культур — те ниши, которые хорошо подходят для фермеров, обратил внимание он.



Кроме того, активно растет рыбоводческий сегмент, выращивание рыбы в закрытых водоемах и установках — то направление, в котором небольшому предпринимателю можно расти и зарабатывать, уверен Сирота. «Нишевые культуры, нишевые зернобобовые. Много еще ниш осталось, в которых можно заработать», — отметил он.



Кроме того, в агросекторе внедряется роботизация. Агроотрасль в последние 10 лет стала самым активно модернизируемым сектором экономики, обратил внимание Сирота. Однако, подчеркнул он, причина этого в колоссальном оттоке кадров из отрасли: молодежь не хочет идти работать в сельское хозяйство, но роботы, дроны, машины с автопилотами могут помочь привлечь новые кадры, считает он.



С другой стороны, благодаря рекордным урожаям последних трех лет цены на пшеницу пошли вниз, обратил внимание Сирота. По его мнению, для решения проблемы перепроизводства нам нужно активнее продвигать продукцию на рынки Юго-Восточной Азии и Китая. «Нам надо расширять транзит, пробивать транспортные коридоры», — перечислил он. Причем по всем направлениям: чем активнее будет уходить на экспорт российское мясо, тем более высокую цену на зерно получат фермеры.



Главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов считает, что для дальнейшего развития агросектора, в первую очередь, нужно достичь консенсуса о том, что является сбалансированным питанием. Также важно сертифицирование фермерской продукции, что реально поможет фермерам. Наконец, необходимо построение нового села, считает он. «Нам нужно брать тенденцию не на возрождение русской деревни, а на то, чтобы строить новое российское село, — соглашается Сирота. — Нужно наполнять деньгами программу по развитие сельских территорий, ее стоило бы увеличить в 10 раз — до 600 млн руб.». По его мнению, на сельских территориях нужно строить сразу нормальную школу, нормальный ДК вместе с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, тогда село будет развиваться.



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