Минсельхоз: производство молока к 2030 году должно вырасти до 39 млн тонн

В ближайшие шесть лет молочная отрасль должна внести свой вклад в рост АПК М. Стулов

Объем производства молока в России к 2030 году должен вырасти до 39 млн т, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе поездки в Вологодскую область. «По прошлому году у нас объем производства молока составил чуть более 33 млн т, в этом году ожидаем повышение до 34 млн т и в соответствии с планом, который у нас есть, до 2030 года мы должны увеличить объем производства молока до 39 млн т», — сказала она (цитата по ТАСС). По словам министра, в ближайшие шесть лет молочная отрасль должна внести свой вклад в рост АПК, производство в котором, согласно указу президента, должно вырасти на 25% к 2030 году в сравнении с 2021-м.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что рост объемов производства молока зависит от многих факторов, в числе которых готовность внедрять новые технологии в производство и тестировать новые методы работы с животными. «Задача по увеличению объемов производства молока амбициозна. Однако пример агрохолдинга “Степь” демонстрирует, что благодаря созданию благоприятных условий для животных, внедрению цифровых технологий в управление молочно-товарными фермами, кормопроизводству и племенной работе можно существенно повышать производственные показатели», — прокомментировал «Агроинвестору» Недужко. По его словам, ежегодно компания ставит новые рекорды по валовым надоям, в 2023-м объем составил 180 тыс. т товарного молока, превысив показатель предыдущего года на 20%.



Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова говорит, что к 2030 году производство молока в России может увеличиться до 36-42% по сравнению с 2023-м. Чтобы добиться такого результата, молочной отрасли необходимы новые меры господдержки, направленные на увеличение поголовья скота и продуктивности дойного стада. По ее словам, существенную поддержку повышению производства могут оказать перспективные исследования генотипов поголовья, которые дают возможность делать прогнозы продуктивности животных при рождении, а уже это, теоретически, позволяет экономить на затратах на содержание молочного скота.



В России также необходимо более эффективное замещение импорта, продолжает Епифанова. Хотя сам факт роста производства молочных продуктов должен будет так или иначе способствовать снижению зависимости отрасли от импортных производителей, уверена она. «Очень важно не отставать в направлении внедрения новых технологий как в производстве, так и в переработке и хранении молочной продукции», — добавляет Епифановна. Кроме того, стандартным фактором роста считается и популяризация здорового образа жизни. Однако на практике данный фактор труднореализуем по самым разным причинам, прокомментировала она «Агроинвестору».



В 2023 году Россия произвела 33,5 млн т молока, что почти на 0,5 млн т больше, чем в 2022-м. Об этом в январе сообщил на тот момент министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе съезда Национального союза производителей молока. «Мы произвели молока в объеме 33,5 млн т, это очень хороший результат», — оценивал Патрушев (цитата по РИА «Новости»). Он подчеркнул, что Россия за последние пять лет уверенно сохраняет рост производства сырого молока. Этому способствуют повышение продуктивности в молочном животноводстве, а также модернизация и создание современных производств: в частности, за пять лет было введено свыше девятисот молочных комплексов. Наращивание объемов сырья, в свою очередь, стимулирует развитие переработки.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2023 году среднедушевое потребление молочной продукции выросло на 3%, до 249 кг на человека в год, это стало максимумом за последние 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года. По словам директора аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексея Воронина, в товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением) валовое потребление выросло на 5% (+1,5 млн т), до 31,2 млн т. При этом рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции (сыры, сливочное масло и др.). Спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами снижается. Однако рост себестоимости будет сдерживать спрос в среднесрочном периоде, говорил Воронин.



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