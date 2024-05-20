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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз: дефицит кисломолочной продукции исключен

Сложностей с импортом заквасок нет

| Агроинвестор |

На прошлой неделе датская Chr. Hansen — крупнейший поставщик заквасок в Россию — объявила об уходе с российского рынка
На прошлой неделе датская Chr. Hansen — крупнейший поставщик заквасок в Россию — объявила об уходе с российского рынка

Российские молочные предприятия имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок, к тому же они продолжают бесперебойно поступать в страну, сложностей с поставками нет, пишет «Финмаркет» со ссылкой на . «Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — прокомментировало ведомство информацию о том, что бионаучная компания (Дания), объявила об уходе с российского рынка.

Также напомнил, что стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски. «Сейчас в России реализуется два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году», — сообщило ведомство.

О планах уйти из России стало известно на прошлой неделе. На долю компании приходится около 45% отечественного рынка заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, еще 35% занимает Danisco (США).

сохранит до конца года все поставки, поэтому говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований, отмечал гендиректор «» Артем Белов. «В случае возникновения логистических трудностей и задержек с поставками заквасок у производителей всегда есть сформированные запасы, кроме того, в России существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур, поэтому выпуск кисломолочной продукции не будет прекращен», — отмечал он.

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