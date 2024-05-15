Крупнейший поставщик заквасок для молочной продукции уходит из России

Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок Chr. Hansen

Бионаучная компания Chr. Hansen (Дания), которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России, сообщает Milknews. Компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, на ее долю приходится около 45% рынка. Еще 35% занимает Danisco (США). Порядка 5-10% рынка приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика ВНИИМС» (Углич, Ярославская область). Еще 5% занимает ГК «Союзснаб». В целом Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок.



По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, сейчас в стране нет дефицита заквасок: эта категория не попала под санкции, а международные партнеры продолжают выполнять свои обязательства. «Компания Chr. Hansen сохранит до конца года все поставки, и говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований, — заверил он. — В случае возникновения логистических трудностей и задержек с поставками заквасок у производителей всегда есть сформированные запасы, кроме того, в России существуют и альтернативные поставщики заквасок, и свои производители заквасочных культур, поэтому выпуск кисломолочной продукции не будет прекращен».



«В страну ввозятся сотни тонн зарубежных бактериальных культур, а производится их у нас значительно меньше, — говорила в феврале «Агроинвестору» руководитель «Экспериментальной биофабрики ВНИИМС» Нинель Сорокина. — Считается, что доля отечественной продукции составляет не более 10% объема потребления». Сама биофабрика производит широкий ассортимент моновидовых и поливидовых концентрированных заквасок для сыров, творога, сметаны и других кисломолочных продуктов. «Но объем у нас совсем небольшой — делаем менее тонны в год», — уточняла Сорокина.



Основатель компании «АгриВолга» Сергей Бачин в феврале прошлого года оценивал долю импорта в сегменте биозаквасок для производства кисломолочной продукции и сыров в 90%. Крупных фабрик по их выпуску в стране нет, констатировал он. «Есть “Экспериментальная биофабрика” в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать, но они покрывают не более 10% — а реально даже меньше — от всего объема заквасок, которые требуются», — отмечал он.



В конце марта прошлого года бывшая тогда вице-премьером Виктория Абрамченко оценивала, что производство отечественных заквасок в 2024 году увеличится с 20% до 50% рынка. Это станет возможным благодаря выходу на проектную мощность ряда инвестиционных проектов в секторе, поясняла она. В частности, «Угличская биофабрика» планирует запустить производство заквасок, предполагаемая мощность — 160 т в год. Объем инвестиций в проект составит более 3 млрд руб.



Промышленному производству заквасок предшествует долгий период разработок, к тому же для выхода на рынок необходимо создать большой ассортимент, сказал изданию Shopper’s управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Поэтому пока российские компании используют в основном импортную продукцию. Если одна из компаний прекратит работу, то российские производители могут договориться с другими поставщиками, считает он, однако им нужно будет менять рецептуру и протестировать ее.



Закваски продают и другие европейские производители, а также компании из Турции, Китая. При этом закваски Chr. Hansen могут остаться в России, если дистрибуторы смогут наладить параллельный импорт, сказал Белов Shopper’s. О планах других поставщиков прекратить работу в России ему неизвестно.



Изначально Chr. Hansen не собиралась уходить из России. В марте 2022 г. она заявила, что продолжает поставки ингредиентов пищевым предприятиям. «Компания исходит из того, что ингредиенты используются в повседневных продуктах питания, и они не станут предметом санкций на импорт/экспорт», — говорилось в ее сообщении.



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