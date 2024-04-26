«Ваганово» построит в Кузбассе молочную ферму за 18 млрд рублей

Процесс индустриализации молочной отрасли в России будет продолжаться еще как минимум 10 лет flickr.com

«Ваганово» в течение двух лет построит в Кемеровском районе Кузбасса крупнейший в России животноводческий комплекс на 18 тыс. голов КРС с общими инвестициями более 18 млрд руб., пишет ТАСС. Комплекс строится для снабжения сырьем завода по производству молока «Ваганово», который также находится в Кемеровской области, и для покрытия дефицита молока для местного потребления. Отмечается, что на данный момент производится лишь 50% необходимого объема. «Поэтому нам придется строить не один такой комплекс, и уже обсуждается возможность возведения еще одного», — сообщил ТАСС глава Кемеровской области Сергей Цивилев.



Животноводческий комплекс будет способен одновременно содержать 18 тыс. голов КРС, из них 8,2 тыс. голов коров и 9,8 тыс. голов молодняка. Проект включает три основные зоны: для содержания основного стада, выращивания молодняка и производства кормов. Ежедневный объем производства молока в комплексе достигнет 240 т, ежегодный — 82 тыс. т. Общий объем производства молока в регионе составляет около 140 тыс. т в год. «С точки зрения экспорта продукции — сырого молока, это место очень удобно расположено. Здесь также имеются земельные участки для обеспечения комплекса кормами, поскольку доступ к транспортным маршрутам для заготовки кормов — одно из ключевых условий для строительства подобных объектов. Мы планируем привлекать работников из всех близлежащих населенных пунктов, и в случае необходимости будем нанимать и привозить сотрудников из Кемерова», — отметил гендиректор компании «Ваганово» (предприятие агропромышленного комплекса ХК СДС) Роман Майер.



По его словам, строительство планируется завершить в течение 2-2,5 лет. Общая площадь застройки превысит 100 га, также планируется освоить 20 тыс. га земли для выращивания кормов. Предполагается, что на комплексе будет трудиться 400-500 человек. За строительство отвечает компания «СДС-Строй». В рамках стратегии развития Кемеровской области до 2035 года планируется возвести семь современных животноводческих комплексов, из которых два должны быть построены в ближайшее время. Программа развития молочного производства направлена на достижение к 2035 году самообеспеченности Кузбасса молочной продукцией на уровне 80%.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что сложностей при реализации проекта «Ваганово» возникнуть не должно, так как компания имеет большой опыт. «Это профессиональная команда, — отметил он. — Процесс индустриализации молочной отрасли в России будет продолжаться еще как минимум 10 лет. Мы должны замещать новыми высокотехнологичными, высокоэффективными комплексами те объемы, которые сейчас производят средние и не очень эффективные фермы. При этом спрос на хорошее качественное молоко большими партиями в России будет всегда».



По словам эксперта, ключевым вопросом реализации проекта станет поиск сотрудников, так как ситуация с кадрами в стране сейчас сложная. «Комплекс довольно большой, а это всегда высокая потребность в высококвалифицированных кадрах. Прежде всего, в управленцах, а также в основных технологических специальностях — агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах. Сейчас с кадрами и их доступностью много вопросов в большинстве отраслей. Ситуация напряженная, но решаемая», — считает Груздев.



В начале марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу СДС писал, что в Кузбассе началось строительство завода по глубокой переработке молока с общими инвестициями в размере 25 млрд руб. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2029 году. Реализацией проекта будут заниматься совместно «Ваганово» (часть агропромышленного комплекса холдинговой компании СДС и КАО «Азот», которое входит в ГК «Азот»). Производственные мощности завода позволят перерабатывать до 1 тыс. т молока в сутки, основной продукцией будут казеин, изолят сывороточного белка 90%, лактоза, сухая деминерализованная сыворотка 90% и сливочное масло.



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