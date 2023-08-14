ГАП «Ресурс» выкупила у Россельхозбанка долги «Фермы роста»

АИСФеР — один из лидеров в сегменте премиального питьевого молока АИСФеР

«Ростовская зерновая компания “Ресурс”» («дочка» ГАП «Ресурс») выкупила у Россельхозбанка долги Агроинновационного содружества «Ферма роста» (АИСФеР), их сумма составила 2,4 млрд руб. Информацию об этом в материалах Арбитражного суда Московской области заметили «Ведомости». В документах сказано, что стороны заключили договор уступки прав требований еще в марте 2023 года, однако основной кредитор в деле о банкротстве АИСФеР был заменен лишь 10 июля. «Агроинвестор» направил запрос в ГАП «Ресурс».



АИСФеР выпускает молоко под брендом «Правильное молоко», а также сливки, творог и сливочное масло. У компании есть ферма на 2 тыс. коров, 7 тыс. га земель и завод по производству молочной продукции мощностью 30 тыс. т в год. В 2020 году Россельхозбанк обратился в Коптевский районный суд Москвы с иском к компании, в котором потребовал вернуть долг в размере 2,4 млрд руб. и обратить взыскание на ее имущество. В июле 2022-го в отношении АИСФеР началась процедура наблюдения. Компания отмечала, что задолженность образовалась из-за недобросовестного поведения банка: в марте 2020 года он закрыл счета компании и начал списывать с них деньги, пишет Shopper’s.



Молочная отрасль — одна из последних крупных отраслей в АПК, которая имеет высокий потенциал как в части развития внутреннего рынка, так и реализации экспортного потенциала, отмечает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, «Ферма Роста» - компания, которая имеет собственный узнаваемый бренд. «У предприятия действительно были финансовые сложности, но надеемся, что с помощью крупного инвестора компания реализует свой потенциал, — сказал он «Агроинвестору». — Для ГАП “Ресурс” покупку такого актива можно считать тестом для вхождения в рынок. Мы надеемся, что как один из крупнейших инвесторов в АПК агрохолдинг будет и дальше развиваться в молочной индустрии — как в секторе производства, так и в переработке».



ГАП «Ресурс» — крупнейший в России производитель мяса бройлера (более 1 млн т в живом весе в 2022 году). Также компания выпускает мясную гастрономию, полуфабрикаты, растительное масло и баранину. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что могут быть только гипотезы относительно того, чем АИСФеР привлекло «Ресурс» — группу, которая специализируется на мясном рынке. Тем более, что это маленький и нишевой актив по меркам агрохолдинга. «Можно предположить, что они хотят попробовать свои силы в молоке, чтобы понять экономику и принять решение — идти туда или нет», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Если «Ресурс» действительно хочет попробовать себя в молочном бизнесе, АИСФеР — хороший актив. Во-первых, это вертикально интегрированная компания, у которой есть и корма, и ферма, и переработка, что позволяет понять специфику сразу по всей цепочке добавленной стоимости. Ферма АИСФеР, по словам Груздева, достаточно типовая как по масштабам (около 2 тыс. голов дойного стада), так и по уровню эффективности (более 9 тыс. кг на корову в год), а в переработке компания — один из лидеров премиального сегмента, но соответственно и масштабы бизнеса небольшие (менее 100 т/сутки).



«У АИСФеР есть сильный бренд и доля рынка в премиальном сегменте, есть сформированная система дистрибуции, в том числе в сегмента HoReCa, и до пандемии компания стабильно росла достаточно высокими темпами», — перечисляет Груздев. АИСФеР были первыми, кто вывел на рынок молоко по технологии ESL c микрофильтрацией и без нормализации (с «природной» жирностью 3,5-4%), а также интересный формат упаковки — «канистра». По сути АИСФеР создал новую нишу — премиальный сегмент питьевого молока и до сих порт продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке Москвы.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина говорит, что, несмотря на новости о росте цен на птицу, снижении рентабельности производства молока и прочие, производство продуктов питания стратегически одно из самых востребованных направлений бизнеса. «Все понимают, что те, кто контролируют эту сферу, несмотря на все текущие сложности, сидит на золотой жиле. У нас в стране заканчивается период первоначального формирования крупных агрохолдингов. Сейчас они “подъедают” оставшиеся мелкие и средние предприятия отрасли и готовятся к окончательному выстраиванию вертикально интегрированных, но диверсифицированных по направлениям холдингов», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина.



Именно поэтому крупные предприятия, несмотря на уже существующую долговую нагрузку, стремятся успеть установить контроль над еще одним источником ресурсов для своих холдингов: все это окупится в будущем, а до окончательного передела рынка надо успеть. По мнению Корягиной, мелкие и средние сельхозпредприятия также обеспечивают головные компании стабильным денежным потоком, так как они встроены в региональные рынки, имеют уже сформировавшийся сбыт своей продукции. Наличие нескольких предприятий в разных регионах позволяет контролирующим их холдингам сбывать продукцию без конкуренции между своими активами. К тому же наличие производств сразу в нескольких регионах позволяет заключать компаниям контракты на поставку продуктов питания в разные федеральные сети. Так что покупка новых активов «Ресурсом» имеет смысл, заключила она.



В марте «Агроинвестор» писал, что входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» купила у Россельхозбанка долги компании «Марийское» на 900 млн руб. Сумма сделки составила 550 млн руб. «Марийское» — крупное предприятие, расположенное в Марий Эл, оно выпускает мясо птицы, а также молоко и говядину. В июле птицеводческий комплекс «Ростовский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс»), стал владельцем двух компаний в Краснодарском крае — «Первомайской инкубаторно-птицеводческой станции» и «Птицефабрики Уманская». Первая реализует инкубационное бройлерное яйцо (племрепродуктор второго порядка), суточных цыплят, цыплят и кур бройлеров живым весом. У «Птицефабрики Уманская» 570 тыс. кур, шесть племенных площадок, убойных цех с полным циклом переработки.



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