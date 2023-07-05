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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Дочка» ГАП «Ресурс» купила два птицеводческих актива в Краснодарском крае

Один из них имеет племрепродуктор второго порядка

| Агроинвестор |

ГАП «Ресурс» - крупнейший в России производитель мяса бройлера
ГАП «Ресурс» - крупнейший в России производитель мяса бройлера

Птицеводческий комплекс «Ростовский бройлер» (входит в ), стал владельцем двух компаний в Краснодарском крае — «Первомайской инкубаторно-птицеводческой станции» и «Птицефабрики Уманская», следует из системы проверки контрагентов Rusprofile. Первая реализует инкубационное бройлерное яйцо (племрепродуктор второго порядка), суточных цыплят, цыплят и кур бройлеров живым весом. У «Птицефабрики Уманская» 570 тыс. кур, шесть племенных площадок, убойных цех с полным циклом переработки, комбикормовый завод. «» направил запрос в .

«Ростовский бройлер» был зарегистрирован в 2021 году. В феврале 2022-го компания взяла в аренду производственный комплекс обанкротившейся компании «». По итогам 2022 года «Ростовский бройлер» получил чистую прибыль в размере 370,7 млн руб. В предыдущий отчетный период фирма зафиксировала убыток 192,6 млн руб.

По словам исполнительного директора компании Константина Корнеева, обычно грамотно подходит к выбору активов, и подобные сделки идут в рамках развития основного бизнеса группы — птицеводческого направления. В марте «» писал о том, что другая «дочка» группы — «Токаревская птицефабрика» — купила у Россельхозбанка долги компании «Марийское» на 900 млн руб. Стоимость сделки составила 550 млн руб. «Марийское» — крупное предприятие, расположенное в Марий Эл, оно выпускает мясо птицы, а также молоко и говядину.

Эта же компания в ноябре прошлого года стала владельцем «Дантон-Птицепрома». Прежним владельцем предприятия с 2015 года было ООО «Актив Капитал», 100% которого принадлежало Борису Титову — бенефициару ГК «Абрау-Дюрсо». Предприятие полного цикла выпускает более 20 тыс. т мяса бройлера в год.

по итогам 2022 года заняла второе место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса с объемом более 1 млн т мяса бройлера в живом весе. В убойном весе выход составил 829 тыс. т, уточняла представитель группы. Рост объемов по сравнению с 2021 годом был связан с увеличением действующих мощностей и расширением географии производственных активов. По сравнению с предыдущим рейтингом группа прибавила 160 тыс. т и стала лидером рейтинга по темпам роста. Также - крупнейший в России производитель мяса бройлера.

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