«Агросила» вложит более 350 млн рублей в модернизацию «Пермской» птицефабрики

В апреле «Агросила» приобрела 100% акций «Пермской» птицефабрики у группы «Продо» Ю. Эйвазова

«Агросила» сообщила, что в рамках инвестиционной программы на 2023 год инвестирует 354,1 млн руб. без учета НДС в замену устаревшей техники и оборудования на «Пермской» птицефабрике, модернизацию птицеводческих комплексов для улучшения производственных показателей и объемов производства, а также снижения себестоимости и усиление мер по биобезопасности и санитарии.



В рамках утвержденной инвестпрограммы планируется вложить 301 млн руб. в объекты капитального строительства, 26,3 млн руб. — в приобретение техники и 26,8 млн руб. — в закупку оборудования. Для реализации этих мероприятий предполагается использовать как собственные средства холдинга, так и заемное финансирование. По итогам 2023 года «Пермская птицефабрика» планирует произвести 41,8 тыс. т мяса в живом весе, достичь сохранность бройлеров на уровне 93,7% и среднесуточного привеса по в размере 61,2 г, привела данные пресс-служба «Агросилы».



В апреле 2023 года «Агросила» приобрела 100% акций «Пермской» птицефабрики, которая ранее принадлежала группе «Продо». Тогда сообщалось, что это предприятие занимает 34% рынка Пермского края по производству мяса бройлеров и продукции из него. По словам представителей «Агросилы», приобретение птицефабрики позволит расширить географию присутствия холдинга на федеральном рынке. Сумма сделки не разглашалась, но в феврале «Коммерсантъ» писал, что «Продо» планировала получить за свой актив около 3 млрд руб.



Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова отмечала, что приобретение птицефабрики соответствует стратегии развития холдинга по увеличению производства продукции из мяса птицы. Гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов, комментируя сделку, говорил, что она проведена в рамках стратегии развития группы в ключевых регионах.



В июле 2022 года возможность покупки «Пермской» птицефабрики рассматривали агрохолдинги «Комос Групп» и «Дороничи». Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев тогда говорил, что интерес инвесторов к птицефабрике объясняется желанием расширения представленности на внутреннем рынке или выходом на экспорт. По его словам, при покупке подобных активов инвестор должен точно понимать, зачем он идет на сделку: например, для расширения ассортимента и географии поставок мясного направления.



«Пермская» является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. т готовой продукции в год, а ассортимент насчитывает 168 наименований, включая куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, а также колбасные изделия из мяса птицы. В том числе птицефабрика выпускает продукцию категории «Халяль». Продукция птицефабрики представлена более чем в 5 тыс. торговых точек, включая федеральные и локальные розничные сети.



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