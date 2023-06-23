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«Черкизово» вложит 5 млрд рублей в модернизацию «Алтайского бройлера»

В этом году инвестиции составят 1,2 млрд рублей

| Агроинвестор |

К 2025 году производство птицы увеличится до 115 тысяч тонн в живом весе
К 2025 году производство птицы увеличится до 115 тысяч тонн в живом весе

Группа «», крупнейший в России производитель мяса, до 2025 года вложит около 5 млрд руб. в модернизацию предприятия «Алтайский бройлер». В том числе в этом году инвестиции в расширение мощности убойного завода составят 1,2 млрд руб., рассказал руководитель «Алтайского бройлера» Румиль Зинюров. В 2022-м компания инвестировала в комплекс 1,7 млрд руб. Было открыто шесть новых корпусов по выращиванию цыплят-бройлеров, их ввод в производство позволил увеличить объем выпуска продукции почти на 20%. Кроме того, на убойном заводе был запущен котлетный цех.

«В 2023 году планируем модернизировать нашу конвейерную линию, увеличив мощность убоя с 6 тыс. до 10 тыс. голов птицы в час. Подготовительные работы уже идут, рассчитываем, что с 1 ноября остановим завод, проведем переоборудование и затем запустим с новой скоростью», — уточнил Зинюров. Также, по его словам, уже выбраны участки в Зональном районе Алтайского края, идет подготовка проектной документации для строительства новых площадок содержания птицы: стратегия развития компании предполагает в 2025 году выйти на производство 115 тыс. голов птицы в живом весе. В прошлом году предприятие выпустило около 67 тыс. т птицы в живом весе, в этом году объем производства должен составить свыше 80 тыс. т.

Выход на производство 115 тыс. т живка позволит вывести предприятие на полную загрузку убойного и комбикормового заводов, а также инкубатория. При этом мощности комбикормового завода также будут расширяться, проектные работы уже идут, сказал Зинюров. В прошлом году завод выпустил более 100 тыс. т комбикормов, к 2024-2025 годам его мощность увеличится вдвое. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор «» Сергей Михайлов обсудил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко следующий этап развития птицекомплекса «Алтайский бройлер».

«Алтайский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших — в Сибирском федеральном округе. В декабре 2018 года группа «» выкупила комплекс у белгородской группы компаний «» за 4,6 млрд руб. На тот момент птицефабрика ежегодно производила около 67 тыс. т продукции в живом весе. Первый этап модернизации предприятия был завершен в 2019 году, что позволило запустить на нем производство продукции под брендом «Петелинка».

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