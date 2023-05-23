Мясопереработчики попросил Минсельхоз ввести ограничения на экспорт курицы

Федеральные торговые сети не испытывают проблем с поставками тушки бройлера Ю. Эйвазова

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к Минсельхозу с просьбой ввести ограничения на экспорт курицы или установить квоту на ее беспошлинный импорт, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом говорится в письме союза, направленном в министерство, пишет «Российская газета». По данным союза, на 21-й неделе 2023 года цены на тушку цыпленка-бройлера в опте достигли 175-185 руб./кг, что на 30% выше по сравнению с прошлым годом.



Это привело к росту цен и на свиные полутуши, отмечают авторы письма. Несмотря на увеличение производства мяса птицы, экспорт продолжает расти, а потребление мяса птицы составляет 45% от общего потребления мяса в стране. Розничные цены пока остаются низкими, но это не может продолжаться долго, считают авторы письма. Производство мяса птицы в нашей стране в этом году может увеличиться до 5,38 млн т с 5,3 млн т в 2022-м. Но растет и экспорт: в 2023 году он может увеличиться до 350 тыс. т с 339,7 тыс. т в 2022 году, отмечает НСМ. Рост стоимости мяса птицы мог бы быть связан и со вспышками гриппа птиц. В Россельхознадзоре «Российской газете» уточнили, что с начала 2023 года в 22 регионах зарегистрировано 45 случаев гриппа птиц, 36 из которых у дикой птицы, 9 — у домашней.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, купить за рубежом замороженное мясо невозможно в течение 1-2 недель, потому что обычно объемы расписаны заранее. Для этого потребуется попасть в программу зарубежных производителей и заложить время на логистику, которая может занимать от трех до шести месяцев. За это время цена на внутреннем рынке уже стабилизируется, отметил эксперт.



«Что касается пошлины на экспорт, то это нецелесообразно, во-первых, ввиду структуры экспорта, которая в основном выражена куриными крыльями и лапами. Или это могут быть специально адаптированные продукты для стран Ближнего Востока. Наличие или отсутствие этих частей на российском рынке не меняет ситуации с ценовым позиционированием», — сказал Корнеев «Агроинвестору». По его мнению, ценовая ситуация на рынке должна вскоре стабилизироваться, так как есть взаимосвязь между ценой на мясо птицы и на свинину. Если птица становится дорогой, то свинина начинает замещать ее в сегменте переработки.



Поэтому эксперт считает, что предложенные меры не соответствуют скорости их реализации и перспектив развития. «Россия много лет развивает экспорт продукция АПК, а сейчас его могут обрушить. Кроме того, текущая инфраструктура отрасли позволяет увеличить объемы выращивания и переработки без создания новых производственных мощностей. Это можно сделать за счет более интенсивного использования имеющейся инфраструктуры», — заключил Корнеев.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Российской газете», что курица является самым доступным источником белка для потребителей. Он также отметил, что цены на курицу в России долгое время оставались стабильными и их рост был ниже инфляции. Даже с учетом повышения стоимости мяса птицы, они остаются ниже мировых. Юшин считает инициативу мясопереработчиков бессмысленной и вредной, утверждая, что в стране достаточно своей курицы.



Оптовые цены на тушку курицы впервые с 2014 года превысили стоимость свиной полутуши. Однако, розничные цены на тушку цыпленка-бройлера в сетях — членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) снизились. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что федеральные торговые сети не испытывают проблем с поставками тушки бройлера. Средняя минимальная розничная цена на второй неделе мая снизилась более чем на 3% по сравнению с первой неделей. Средняя закупочная цена во вторую неделю мая возросла, но оказалась ниже стоимости в оптовом сегменте.



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