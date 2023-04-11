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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Черкизово» вложит более 1 млрд рублей в модернизацию комбикормового завода

Мощность предприятия увеличится до 500 тысяч тонн в год

| Агроинвестор |

Вся продукция ОКЗ предназначена для птицефабрик «Черкизово» в Московской и Липецкой областях
Вся продукция ОКЗ предназначена для птицефабрик «Черкизово» в Московской и Липецкой областях

В августе 2023 года «» завершит модернизацию Ожерельевского комбикормового завода (ОКЗ) в Московской области, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект, который компания начала в 2022 году, превысят 1 млрд рублей. В результате модернизации мощность предприятия увеличится с 300 тыс. т до 500 тыс. т комбикормов в год. 

На предприятии планируется установить дополнительную линию гранулирования и автоматизировать склад готовой продукции. Вся продукция ОКЗ предназначена для птицефабрик «», расположенных в Московской и Липецкой областях, говорится в сообщении агрохолдинга. После расширения производства часть комбикормов также будет поставляться на птицефабрики в Тульской области.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ранее сообщала, что в январе 2023 года в регионе было произведено 4,5% от общего объема готовых кормов для сельхозживотных в Центральном федеральном округе и 1,9% — от общероссийского объема. Среди самых крупных производителей, в числе прочих, ведомство отметило ОКЗ.

ОКЗ перешел к «» в 2011 году при покупке холдинга «Моссельпром» вместе с четырьмя птицефабриками для выращивания цыплят-бройлеров, тремя инкубаториями, тремя убойными цехами, свинокомплексом «Орелсельпром», элеватором, земельным банком площадью 27,5 тыс. га и зернохранилищем. Мощность ОКЗ на тот момент составляла 150 тыс. т комбикормов в год.

Согласно восьмому рейтингу крупнейших производителей комбикормов, составленному «Агроинвестором», «» и «» разделили первое место. В 2022 году комбикормовые предприятия «» выпустили 2,4 млн т продукции, что на 16% больше, чем в 2021-м. В 2023-м компания намерена продолжить наращивать выпуск за счет новых комбикормовых заводов в Башкирии и Челябинской области, которые будут модернизированы, говорил «» представитель группы. В 2023 году «» планирует произвести 3,2 млн т комбикормов. 

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