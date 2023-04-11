«Черкизово» вложит более 1 млрд рублей в модернизацию комбикормового завода

Вся продукция ОКЗ предназначена для птицефабрик «Черкизово» в Московской и Липецкой областях Pixabay

В августе 2023 года «Черкизово» завершит модернизацию Ожерельевского комбикормового завода (ОКЗ) в Московской области, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект, который компания начала в 2022 году, превысят 1 млрд рублей. В результате модернизации мощность предприятия увеличится с 300 тыс. т до 500 тыс. т комбикормов в год.



На предприятии планируется установить дополнительную линию гранулирования и автоматизировать склад готовой продукции. Вся продукция ОКЗ предназначена для птицефабрик «Черкизово», расположенных в Московской и Липецкой областях, говорится в сообщении агрохолдинга. После расширения производства часть комбикормов также будет поставляться на птицефабрики в Тульской области.



Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ранее сообщала, что в январе 2023 года в регионе было произведено 4,5% от общего объема готовых кормов для сельхозживотных в Центральном федеральном округе и 1,9% — от общероссийского объема. Среди самых крупных производителей, в числе прочих, ведомство отметило ОКЗ.



ОКЗ перешел к «Черкизово» в 2011 году при покупке холдинга «Моссельпром» вместе с четырьмя птицефабриками для выращивания цыплят-бройлеров, тремя инкубаториями, тремя убойными цехами, свинокомплексом «Орелсельпром», элеватором, земельным банком площадью 27,5 тыс. га и зернохранилищем. Мощность ОКЗ на тот момент составляла 150 тыс. т комбикормов в год.



Согласно восьмому рейтингу крупнейших производителей комбикормов, составленному «Агроинвестором», «Черкизово» и «Мираторг» разделили первое место. В 2022 году комбикормовые предприятия «Черкизово» выпустили 2,4 млн т продукции, что на 16% больше, чем в 2021-м. В 2023-м компания намерена продолжить наращивать выпуск за счет новых комбикормовых заводов в Башкирии и Челябинской области, которые будут модернизированы, говорил «Агроинвестору» представитель группы. В 2023 году «Черкизово» планирует произвести 3,2 млн т комбикормов.



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