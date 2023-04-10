В Госдуме опасаются дефицита вакцин и препаратов для сельхозживотных

Ранее Россельхознадзор сообщал, что ряд рубежных производителей ветпрепаратов сами отзывают заявления на проведение инспекций КФХ Зубарева Н. В.

Депутаты ЛДПР направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупреждают о рисках дефицита вакцин и лекарств для сельскохозяйственных животных. Это может произойти из-за вступления в силу требования ввода этих препаратов в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года. С этой даты импортные медикаменты не смогут попасть в страну в рамках официальных поставок, если их производители не пройдут российскую аттестацию, то есть соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС — Good Manufacturing Practice (GMP). Депутаты просят Абрамченко отложить введение новых правил на два года, пишут «Известия».



В своем письме парламентарии указывают, что аттестация станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежной вакцины и лекарств. «Снижение доступа к таким препаратам уменьшит бизнес-показатели, отразится на внутренних продовольственных ценах и ухудшит международную конкурентоспособность российской продукции», — говорится в письме. Кроме того, это может создать угрозу биологической и продовольственной безопасности страны и снизить доступность продовольствия для населения, отметил член фракции ЛПДР Станислав Наумов. Также сокращение доступности препаратов ведет к росту цен на ветеринарные услуги для граждан, снижает качество лечения и профилактики болезней животных.



Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева сказала «Известиям», что обращение депутатов принято и будет направлено в профильные ведомства для проработки. Регуляторы находятся в плотном взаимодействии с соответствующими союзами и ассоциациями и отслеживают ситуацию. Предпосылок для дефицита ветеринарных препаратов и вакцин нет, добавила она.



В Россельхознадзоре изданию сказали, что российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных. Что касается импортных вакцин, то запрета на их ввоз нет. Более того, зарубежные компании уже завезли за первый квартал 2023 года в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,1 млрд доз). Этого достаточно не только для интенсивной торговли, но и для накопления запасов. В ведомстве также считают, что требования по прохождению GMP-инспекций нельзя назвать новыми, избыточными, невыполнимыми или препятствующими торговле. Все российские производства уже прошли эту процедуру. Проверки состоялись на 32 иностранных площадках, еще по 23 ведется подготовка заключений, сказали в Россельхознадзоре.



Руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский говорит, что действительно в связи с новыми требованиями многие ветпрепараты с 1 сентября использовать не получится. «Процедуру сертификации GMP не все компании проходят интенсивно и гладко, судя по информации на сайте Россельхознадзора <...>. Исходя из этого, многие предприятия могут не успеть пройти эту процедуру и может возникнуть дефицит препаратов», — прокомментировал «Агроинвестору» Лапинский. По его словам, среди вероятных последствий дефицита — увеличение падежа животных и рост себестоимости производства, что в конченом итоге может отразиться на потребительских ценах.



Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков тоже говорит, что риск дефицита ветеринарных препаратов и вакцин есть. «Вынужден констатировать, что за последний год в лучшую сторону ситуация не изменилась. Мы в АВФАРМ неоднократно подчеркивали, что те изменения в регулировании, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года, неизбежно лишат российских потребителей большей части импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По словам Жаворонкова, ситуация тревожная, и ветеринарные специалисты уже понимают это, потому что как только будут ограничены возможности импорта вакцин и других лекарственных препаратов в Россию, их производство для российского рынка остановится, а мощности будут перераспределены, чтобы покрыть потребности других стран. Сложившийся сейчас глобальный дефицит не позволит выпускать ветеринарные лекарственные препараты «в склад» в надежде, что когда-то потом, если ограничения будут сняты или ослаблены, их можно будет поставить в Россию. Это как раз такая ситуация, когда возникновения проблемы ни в коем случае нельзя допустить, и бороться с ее последствиями в сентябре будет уже поздно, уверен Жаворонков.



«Отмечу, что дефицит препаратов — это когда препарат сложно приобрести: его приходится дольше ждать, искать у другого поставщика и, возможно, по другой цене. Вместе с тем, в некоторых категориях лекарств, если ничего не изменится, уже к 1 сентября мы будем иметь дело с более опасной ситуацией — отсутствием препаратов, когда потребители просто не смогут найти то, что им нужно, ни за какие деньги», — говорит он. Обе ситуации опасны и усиливают неравенство доступа к востребованным лекарственным препаратам. Кто-то сможет платить больше и будет получать препараты в первую очередь, кто-то будет заказывать их напрямую из-за рубежа у знакомых и других частных лиц. А кто-то просто не сможет найти необходимые средства уже нигде.



Проблема еще и в том, что дефицит, и отсутствие необходимых препаратов ведут к формированию черного рынка препаратов, которые поступают в страну и обращаются вне официальных каналов и без контроля со стороны производителей и российских уполномоченных органов власти. Никакие меры контроля не помогут остановить рост этого рынка, пока у отечественных потребителей не будет препаратов, которые им нужны.



«Далеко за примером ходить не нужно: почти в каждом магазине сегодня можно найти знаменитый газированный напиток в оригинальной упаковке красного цвета, который официально в России не производится. Но здесь мы говорим не про газировку, а про лекарства и иммунобиологические лекарственные препараты», — отмечает Жаворонков. По его словам, формирование черного рынка — это огромный риск для международной торговли. Это становится тревожным сигналом для Всемирной организации здоровья животных и импортеров в других странах.



Импортные препараты сегодня — это по-прежнему половина всего российского рынка, продолжает Жаворонков. Уполномоченные органы опираются на статистику ввоза и валовые показатели, но это дает очень ограниченную картину состояния рынка, если дополнительно не брать во внимание качественные характеристики препаратов, игнорировать средства лечения менее распространенных заболеваний мелких домашних животных, не учитывать состояние запасов. «Мы общаемся с сельхозпроизводителями и достоверное знаем, что они активно приобретают поступающую импортную продукцию для формирования запасов, что сильно искажает рынок и влияет на реальную доступность препаратов потребителям», — говорит он.



Сейчас существенных проблем с поставками вакцин и препаратов нет, оценивает Лапинский. «По крайней мере, члены нашей ассоциации сильно не жалуются», — добавляет он. Кроме того, по данным Россельхознадзора, импорт вырос, что, вероятно, связано с тем, что компании пытаются сформировать запасы, допускает Лапинский.



Агрохолдинг «Степь» использует преимущественно российские ветеринарные препараты, которые успешно конкурируют с зарубежными по соотношению цены и качества, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. Однако в отрасли сохраняется высокая импортозависимость, в частности в сегменте ветеринарных вакцин, которые будет сложно заменить одномоментно в случае резкого исключения из оборота. «Вакцины для молочного поголовья агрохолдинга “Степь” были закуплены заранее, — уточняет топ-менеджер. — Необходимо развивать отечественное производство ветпрепаратов, но имортозамещение должно осуществляться поэтапно, включая развитие научной базы, стимулирование российских исследований и разработок по созданию и трансферу технологий, поддержку отечественных производителей и инвестиционных проектов по запуску и развитию производственных мощностей, а также стимулирование спроса сельхозпроизводителей».



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