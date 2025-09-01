Субсидиям добавят условий. Со следующего года изменятся правила господдержки приоритетных направлений АПК

Н. Рембо

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Необходимость оптимизации расходов федерального бюджета в очередной раз требует пересмотра параметров господдержки АПК. С 2026 года планируется ввести новые правила субсидирования приоритетных направлений отрасли. В них прослеживается тренд на повышение эффективности расходования бюджетных средств, прозрачности их предоставления и контроля использования. Однако любое усложнение правил получения субсидий, очевидно, сокращает количество их получателей

Минсельхоз разработал новые правила предоставления регионам субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК. Они конкретизируют и дополняют ранее действовавшие меры поддержки, а также предполагают усиление контроля за тратами и эффективностью использования средств в условиях дефицита бюджета. Новые правила должны начать действовать с 1 января 2026 года за исключением некоторых пунктов.



Не сокращение, а оптимизация

В число приоритетных направлений, по которым регионы могут получить софинансирование из федерального бюджета, входят проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, племенное животноводство, производство плодово-ягодной продукции, молока, агрострахование и др. Регионы могут рассчитывать на поддержку по восьми направлениям: пять из них доступны по умолчанию, три — по выбору. Сейчас в число приоритетных направлений в том числе входит развитие малых хозяйств, однако в дальнейшем их поддержку планируется выделить в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса» (подробнее — на стр. 34).



Предлагаемые изменения напрямую не затрагивают механизмы поддержки аграриев, они предусматривают новую редакцию правил выделения средств из федерального бюджета регионам на поддержку приоритетных направлений АПК, подчеркивает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Эти изменения потребовались с учетом трансформации системы государственного бюджетного планирования, особенно после 2024 года, с изменением структуры национальных проектов, государственных программ и федеральных проектов в их структуре и технически необходимы, чтобы привести направления бюджетного финансирования в соответствие новой архитектуре программно-целевых документов», — поясняет он. При этом нельзя не отметить, что, согласно новой редакции правил, прослеживается направленность на повышение эффективности расходования бюджетных средств, прозрачности их предоставления и контроля их использования, добавляет он. «В текущих условиях — это правильная стратегия», — уверен эксперт.



Цель изменений — сократить расходы бюджета, сохранить поддержку системного развития отрасли и ее технологической независимости, повысить требования к эффективности использования госпомощи, соглашается директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин. Предложения позволят сфокусировать поддержку на критических направлениях, включая технологическую независимость, интенсификацию и повышение эффективности, в условиях ограниченности ресурсов в рамках бюджетного цикла 2026-2028 годов, вторит ему главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.



Исполнительный директор практики АПК компании «Технологии доверия» Илья Строкин тоже считает, что новые правила господдержки своевременны и необходимы в текущих отраслевых ограничениях. «Будут поддержаны ключевые направления дальнейшего развития АПК, а это системное развитие отрасли и ее технологическая независимость: деньги будут направлены на технологический суверенитет в отрасли, и в первую очередь, на помощь государства смогут претендовать аграрии, способные доказать эффективность ее использования», — говорит он.



Директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко тоже полагает, что предложенные корректировки находятся в тренде изменений мер государственной поддержки в условиях сократившегося объема доступных для распределения средств. Однако любое усложнение правил получения субсидий (дополнительные условия к биологическим активам, документации и т. п. ) сокращает количество их получателей, подчеркивает он. «Из области здравого смысла очевидно, что поддержка приоритетных направлений (как получивших большие субсидии или вообще их получивших) будет более эффективной, чем отсутствие поддержки совсем, — говорит он. — В любом случае нужно понимать, что ключ к развитию отрасли в условиях сильно ограниченных возможностей по бюджетным трансфертам — это внедрение передовых технологий, что возможно только в результате отмены квот на импортные семена и запретов на использование наиболее эффективных технологий в генетике, отказа от роста утилизационного сбора и снижения ключевой ставки до уровня, обеспечивающего инвестиционную привлекательность АПК».



Регионам придется бороться с болезнями Правила получения субсидий дополняются условием применения понижающего коэффициента, равного 0,9, при расчете субсидии на очередной финансовый год в случае, если субъект в отчетном финансовом году не выполнил сводный план противоэпизоотических мероприятий. Это условие вступает в силу с 1 января 2027 года.

«Необходимость изменения господдержки, на мой взгляд, очевидна, — комментирует ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. — С одной стороны, мы имеем мощные экспортоориентированные отрасли производства зерновых и масличных, а с другой — определенные проблемы с экономической доступностью и недопотреблением в той части АПК, которая ориентирована на конечный внутренний спрос. В частности, это касается молока, фруктов, ягод и овощей. Поддержке нужна более точная фокусировка, что отчасти и достигается изменением правил». Такие изменения точно повысят эффективность господдержки, если понимать ее как отношение бюджетных затрат к полученному эффекту, но вопрос, достаточно ли этого для решения структурных проблем отрасли, пока открытый, отмечает он.



По мнению Терновского, предлагаемые изменения снимают часть спорных вопросов, особенно это касается поддержки крупного агробизнеса. «Наверное, нужно разделять цели поддержки — доходы и занятость на сельских территориях, доступность продовольствия для внутреннего потребителя, с одной стороны, и рост объемов производства и экспорта — с другой, — рассуждает эксперт. — Несмотря на то, что последнее направление заложено в национальные цели развития, для жителей страны важно именно первое, и именно оно должно иметь приоритет в поддержке».



«Когда денег начинает не хватать, сокращение поддержки всегда объясняют какими-то благими намерениями, — обращает внимание экономист, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев. — В данном случае — потребностью сосредоточиться на самых эффективных производствах, самых важных направлениях. И все бы вроде правильно, но есть одно “но”: такая тактика срабатывает, когда рынок на подъеме. Когда естественного притока прибыли достаточно, чтобы вознаградить тех самых эффективных за их эффективность». В нынешних же условиях предлагается выживать сильнейшим, и результат пока непредсказуем, кроме передела рынка, консолидации игроков и т. д. , считает он.



Без ФГИС денег не дадут

Среди предлагаемых изменений можно выделить, например, предложение предоставлять господдержку в области элитного семеноводства исключительно на производство семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции (кроме картофеля и овощных культур). «Это обычная реакция на выполнение плановых показателей по доле отечественных семян, которую необходимо увеличивать, — считает независимый эксперт АПК Александр Корбут. — Однако вопрос в том, есть ли у нас необходимые объемы конкурентоспособных семян и посадочного материала. Растениеводы в любом случае будут выбирать те семена и посадочный материал, которые дадут лучшую отдачу в производстве. Также есть опасения, что при появлении субсидии могут вырасти цены на те виды продукции, которые субсидируются, — такое происходит довольно часто».



Критерии и дифференциация мер разработаны с учетом стратегии развития сельскохозяйственной отрасли, однако можно ожидать сложностей в связи с введением новых правил, например, могут быть вопросы с подтверждением соответствия семян статусу «отечественной селекции» думает старший менеджер по налоговому консультированию Kept Елена Лебединская. «Определение в законе “О семеноводстве” содержит параметры к выполнению для семян отечественной селекции, в частности осуществление селекции полностью в России, без необходимости ввоза генетического материала сельхозрастения для воспроизводства сорта или гибрида, — говорит она. — При этом в отсутствие отдельного реестра таких семян и конкретики касательно документов, подтверждающих статус “отечественной селекции”, сбор документального подтверждения может быть затруднен и сопряжен со спорами относительно его достаточности. Необходима конкретизация — какие документы будут достаточны для подтверждения статуса и/или создания отдельного реестра». Вероятно, получателей субсидий по этому направлению, особенно в первое время, будет не так много, допускает эксперт.



Контроль эффективности поддержки может стать проще В условиях дефицита оборотного капитала и высоких процентных ставок возможности получения господдержки ищут не только малый и средний бизнес, но и крупные компании, говорит Елена Лебединская из Kept. «АПК нуждается в государственной поддержке, поэтому мы ожидаем, что игроки рынка будут пытаться выполнить новые требования получения субсидий, несмотря на их ужесточение и фокусировку господдержки на отдельных подотраслях, а также усиление контроля за использованием предоставленных субсидий», — комментирует она. При этом использование федеральных государственных информационных систем в рамках общего тренда на цифровизацию отрасли должно привести к большей прозрачности выполнения требований получателями господдержки и облегчению контроля со стороны государства, добавляет эксперт.



Вместе с тем для МСП с их ограниченными ресурсами необходимость подтверждать условия для получения субсидий может вызвать сложности с точки зрения оформления необходимых документов в срок и так далее, считает Алексей Клецко из «Яков и Партнеры». «Полезно оценивать влияние таких инициатив в целом на систему КФХ — к примеру, если каждое из 100 тыс. КФХ будет тратить по одному часу в неделю на некую дополнительную бумажную работу, то в целом это означает необходимость появления в отрасли дополнительно примерно 2,5 тыс. сотрудников», — обращает внимание он.

Кроме того, в новых правилах доработана формула расчета доли регионов в плановых показателях площади закладки многолетних плодово-ягодных насаждений в товарном секторе, за исключением питомников. Для получения субсидий при закладке садов семечковых, косточковых и орехоплодных культур, в частности, должен использоваться посадочный материал, произведенный на территории России, сортовые и посадочные качества которого соответствуют установленным требованиям и ГОСТам. Также новые правила вводят понятие «сад интенсивного типа» — это семечковые и косточковые сады с соблюдением сортоподвойных комбинаций и с плотностью посадки от 800 растений на 1 га и более. «Данный подход направлен на стимулирование перехода промышленного производства плодовых культур на интенсивные технологии и отхода от закладки традиционных садов», — говорится в пояснительной записке к документу.



В области животноводства предлагается определить в качестве обязательного условия предоставления господдержки и документального подтверждения достижения ее целей внесение данных об индивидуальном или групповом маркировании и учете животных. В племенном животноводстве дополнительным обязательным условием субсидирования становится регистрация животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов с 1 января 2027 года. «Расширение требований по использованию информационных систем для получения господдержки, это скорее все же инструмент повышения эффективности управления в отрасли, чем способ “отсечь” часть получателей от бюджета», — считает Копейкин.



Для развития мясного скотоводства господдержка на 1 кг живого веса будет предоставляться при достижении живой массы не менее 450 кг. При достижении массы крупного рогатого скота более 500 кг будет применяться повышающий коэффициент, но не более 1,3. Перенос фокуса господдержки с численности поголовья на живой вес — это более эффективный подход, направленный на обеспечение интенсификации мясного скотоводства, комментирует Кутьин.







По приоритетному направлению развития овцеводства, козоводства и производства шерсти исключается предоставление субсидий на одну голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше. Однако остается поддержка на тонну произведенной шерсти и мяса. Условием ее получения будет сохранение численности маточного поголовья животных, а также подтверждение информации об объеме овец и коз, реализованных на собственную или стороннюю переработку, электронными документами с использованием Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. «Данные меры направлены на легализацию латентного производства мясной продукции овец и коз, а также шерсти», — говорится в пояснительной записке к проекту новых правил.



По оценке Клецко, разумно выглядят инициативы по приоритезации финансирования закладки многолетних садов, возделываемых по интенсивным технологиям, а также использование субсидий как «пряника» для регистрации племенных животных в Федеральной системе племенных ресурсов, а для товарных — электронной маркировки. «В этом ключе выглядит логично и изменение условий по выдачи субсидий на МРС», — добавляет он.



Крупных молочников оставят без поддержки «на литр»

Самым неоднозначным предложением по изменению правил поддержки приоритетных направлений можно назвать изменение субсидирования производства молока: с нового года выплаты на литр товарного молока смогут получать только сельхозпроизводители, включенные в единый реестр субъектов малого ‎и среднего предпринимательства. Также на такие выплаты смогут рассчитывать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство ‎и применяющие специальный налоговый режим «Налог ‎на профессиональный доход», научные и образовательные организации. В этой связи сокращается объем субсидий, предусматриваемый на данное приоритетное направление по сравнению с 2025 годом, отмечают авторы инициативы.



Государственная поддержка для производителей молока — один из основных инструментов поддержания операционной деятельности и инвестиционной активности, подчеркивают в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). «Сегодня перечень мер поддержки производителей молока достаточно широкий, и субсидирование производства товарного молока —одна из наиболее ресурсоемких мер поддержки операционной деятельности: по нашим оценкам, это около 26% общего объема поддержки молочной отрасли за счет средств федерального бюджета, — подсчитали в объединении. — Эта мера поддержки сегодня востребована как среди сравнительно небольших производителей, так и у крупных агрохолдингов. Мы видим серьезные риски для отрасли в сокращении объемов поддержки участников рынка: в условиях ослабления спроса на молочную продукцию это может привести к снижению доходности по всей производственно-сбытовой цепочке».



Малому бизнесу — отдельный проект Выведение поддержки малого бизнеса в отдельный федеральный проект — в принципе разумный шаг, поскольку это даст регулятору большую гибкость в распределении бюджетной поддержки, конкретно — возможность направлять (или не направлять) средства целевым образом на малые хозяйства, рассуждает Алексей Клецко из «Яков и Партнеры». По его мнению, такой функционал полезен, поскольку в результате шагов, материально повлиявших на АПК в последнее время (рост ключевой ставки ЦБ, квоты на импортные семена, повышение утилизационного сбора, экспортные пошлины на пшеницу, внедрение фискально-контрольных ФГИС), в первую очередь пострадали небольшие хозяйства в силу своих невысоких компетенций по управлению денежными потоками на горизонте трех-пяти лет и неспособности переложить рост расходов на потребителей.



«Скорее всего, выделение малого и среднего бизнеса АПК в отдельный проект будет более эффективным, поскольку это позволит усилить конкуренцию в АПК», — считает Василий Кутьин из «Инго Банка». Борис Копейкин из Института экономики роста им. П. А. Столыпина тоже считает, что концентрация усилий на малом бизнесе в отдельном проекте вполне оправдана в связи с особенностями сектора МСП и, вероятно, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.

Вместе с тем перераспределение средств на другие меры поддержки, в частности на льготное кредитование и восстановление условий субсидирования льготных инвестиционных кредитов, выданных до 2025 года, может снизить негативное воздействие от снижения поддержки через субсидию «на литр», считают в Союзмолоке. «Но важно понимать, что для компаний, не подпадающих под критерии малого или микропредприятия и не инвестировавших в последние годы в развитие производства молока, изменение условий субсидирования будет означать существенное сокращение объемов поддержки со стороны государства», — подчеркивают в союзе.



Хотя с 2026 года субсидия на 1 кг реализованного молока будет предоставляться только малым производителям, остальные действующие меры поддержки молочной отрасли будут сохранены для всех категорий производителей, в том числе будет продолжена поддержка личных подсобных хозяйств, заверил Минсельхоз. В «ЭкоНиве», крупнейшем в стране производителе молока-сырья, в условиях дефицита федерального бюджета с пониманием относятся к решению, однако отмечают, что важно с 2026 года вернуть поддержку по субсидированию старых инвестиционных кредитов, выданных на строительство молочных ферм, на тот уровень, который был до изменений с 1 января 2025-го.



Однако гендиректор агрохолдинга «Степь» (четвертое место в России по производству молока) Андрей Недужко отметил, что субсидии «на литр» для производителей сырого молока являются действенной и эффективной мерой господдержки, и пока не предусмотрены никакие компенсаторные механизмы вместо выпадающего объема помощи крупным компаниям. «Падение рентабельности у производителей в случае прекращения действия субсидии “на литр” может составить 15-20%. Законы рынка таковы, что это может отразиться на всех других участниках производственного цикла, включая конечного потребителя», — цитировали его «Известия».







По данным Минсельхоза, в прошлом году средняя рентабельность молочного животноводства без учета субсидий превысила 28%, что выше среднего показателя по отрасли. Также, по оценке ведомства, на долю малых предприятий приходится более 22% общего объема сырого молока, произведенного в организованном секторе.



Один из участников рынка рассказал «Агроинвестору», что после установления «плавающей» ставки по льготным кредитам, привязанной к ключевой ставке ЦБ, даже с учетом господдержки проекты в молочном животноводстве стали неокупаемыми, поскольку эффективная ставка выросла примерно в три раза. Предприятия, которые только готовили молочные комплексы к вводу в эксплуатацию, уже столкнулись с большими кассовыми разрывами. «На просьбу вернуть прежние условия Минсельхоз ответил, что для этого нет источников финансирования. Сейчас, видимо, путем отказа от выплат на литр источник нашелся, — говорит производитель. — Конечно, это палка о двух концах: забрать эти субсидии у тех ферм, которые уже давно работают, и отдать тем, кто выплачивает кредиты, — тоже больно, но, видимо, других вариантов нет».



«Субсидии сегодня доступны примерно трети сельхозпроизводителей, в основном они достаются крупным агрохолдингам, тогда как должны быть доступны всем, — говорит Александр Корбут. — Хорошо, что делается акцент на малые и средние предприятия. В России порядка 50% сельхозпродукции производится малыми формами хозяйствования — сельхозорганизациями, микропредприятиями, КФХ, хозяйствами населения. Эта вся сфера у нас находилась вне зоны поддержки. Хотя эффективность поддержки крупных хозяйств в пересчете на производство продукции устойчиво снижается. Вместе с тем малые формы хозяйствования, которые более адаптированы к изменяющимся условиям — и природно-климатическим, и конъюнктурным, обеспечивают тот самый рост производства, который ожидают в правительстве к 2030 году. Но поддержка должна быть безусловной — с минимальной бюрократией, без надуманной отчетности».



На Кубани добавят денег на молоко В пострадавших от засухи районах Краснодарского края в этом году увеличат субсидии на реализацию молока до 6 руб./кг, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение было принято на встрече с фермерами, поскольку в районах, пострадавших от засухи, у многих сейчас проблемы с кормами. Для всех остальных сохранят субсидии до 4 руб./кг. Кроме того, пострадавшим хозяйствам помогут с приобретением семян, также будет проработан вопрос упрощения системы отчетности и сокращения пакета документов для получения субсидий, добавил глава региона.

Крупный бизнес, безусловно, способен эффективно наращивать производство и экспорт, то есть обеспечивать достижение целевых показателей регулятора, но мы видим и его провалы, например в молочной отрасли, обращает внимание Денис Терновский. «Несмотря на поддержку, объемы производства молока не демонстрируют устойчивого роста, а его потребление на душу населения остается ниже рациональных норм, — поясняет он. — Новые правила распределения поддержки используют альтернативный подход к решению этой проблемы — через развитие малого бизнеса. В эту логику укладывается и ограничение субсидий для других категорий хозяйств, и выделение отдельного федерального проекта для развития малого бизнеса».



Учитывая, что спрос все еще заметно обгоняет внутреннее производство молока, основной причиной сокращения субсидирования его производства молока, судя по всему, является необходимость экономии, думает Борис Копейкин. Фокус поддержки малого бизнеса в области производства молока может иметь неоднозначные последствия, допускает Василий Кутьин. Против малых предприятий неизбежно играет эффект масштаба — себестоимость производства у них априори выше, чем у агрохолдингов. «Очевидно, что механизмы поддержки для малого бизнеса важны, но от них не должны страдать крупные производители, — уверен он. — Кроме того, крупные игроки могут прибегнуть к фиктивному “дроблению” производственной базы, создавая МСБ-структуры для сохранения субсидирования, то есть цель поддержки малых производителей будет фактически аннулирована».



Правила корректируют регулярно Правила предоставления господдержки так или иначе корректируются регулярно: на 2025 год правительство также уточняло порядок софинансирования региональных расходов, в том числе на приоритетные направления АПК. На сайте кабмина сообщалось, что при выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается производством фруктов и ягод, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники. Также планировалось усилить субсидирование агрострахования. Кроме того, уточнялись условия предоставления наиболее востребованных грантов, таких как «Агропрогресс», на укрепление материально-технической базы и на развитие семейных ферм. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах приоритетное финансирование планировалось предоставляться на агротехнологические работы, включая меры по повышению плодородия и качества почв, и в целом на улучшение экологической безопасности в АПК, в том числе для увеличения объемов производства кормов. Российские производители ферментных препаратов, пищевых, кормовых добавок и других вспомогательных средств в этом году могут претендовать на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Субсидии на страхование предлагается снизить

Еще одно приоритетное направление, которого коснутся изменения, — развитие агрострахования. Так, новые правила вводят понятие «урожай» (включается временной период его получения), исключается двоякое трактование ряда терминов. Кроме того, при страховании сельхозживотных для получения субсидии необходимо включить в договор условие, согласно которому ‎к страховщику не переходит право требования страхователя на возмещение ущерба в соответствии со статьей 965 Гражданского кодекса РФ за счет средств бюджета субъекта страны.



В 2026 году расчетная потребность в средствах федерального бюджета на возмещение части затрат аграриев на уплату страховой премии составит не более 5,68 млрд руб. Проект постановления предлагает снизить объем субсидий на поддержку сельскохозяйственного страхования на 2026-й и плановый период ‎2027-2028 годов по сравнению с 2025 годом. «Данное предложение позволит оптимизировать использование средств федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного страхования и повысить результаты застрахованных посевных (посадочных) площадей, поголовья сельскохозяйственных животных и объема производства объектов товарной аквакультуры», — говорится в пояснительной записке.







Объем запланированной господдержки неизвестен, пока не будет утвержден закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Кроме того, размер субсидий на агрострахование определяется, как правило, непосредственно исходя из потребностей субъектов РФ в финансировании, говорит президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Пока речь идет о цифрах, приведенных Минсельхозом в экономическом обосновании к Плану сельхозстрахования на 2026 год, ссылка на которое содержится в пояснительной записке к проекту постановления. По данным НСА, указанная сумма сопоставима с объемом господдержки, который на текущую дату фактически поступил на субсидирование расходов аграриев по договорам агрострахования, заключенным в 2024 году (включая страхование озимых под урожай 2025 года), — почти 6 млрд руб. (средства из федерального и региональных бюджетов).



«Таким образом, в части агрострахования мы можем говорить о перспективе фиксирования на 2026 год размера субсидирования примерно на уровне прошлых лет, — резюмирует Биждов. — В принципе, это может отразиться на темпах роста охвата отраслей АПК страховой защитой, прежде всего растениеводства. В животноводстве риск определенного снижения объемов агрострахования возможен в секторе страхования крупного рогатого скота из-за отмены субсидирования производства молока крупным сельхозпроизводителям. Сейчас застрахованные хозяйства получают повышенный объем субсидий (с коэффициентом 1,2) по данному направлению».



Комментарий Ильи Строкина, исполнительного директора практики АПК ТеДо Новые правила господдержки своевременны и необходимы в текущих отраслевых ограничениях. Будут поддержаны ключевые направления дальнейшего развития АПК, а это системное развитие отрасли и ее технологическая независимость.



Модель перераспределения субсидий меняется — в первую очередь, на помощь государства смогут претендовать аграрии, способные доказать эффективность ее использования. Главное, что деньги будут направлены на технологический суверенитет в отрасли — в селекции и семеноводстве, в производстве сельхозтехники и вакцин.

Исходя из неоднократно заявленной ранее стратегической позиции Минсельхоза о необходимости расширения страховой защиты, меры бюджетной экономии на данный момент могут носить ситуативный характер, продолжает глава НСА. «С другой стороны, очевидно, что те же самые обстоятельства будут ограничивать возможности помощи пострадавшим сельхозпроизводителям в случае природных ЧС из различных бюджетных фондов, поэтому аграриям следует еще более внимательно относиться к задаче своевременного страхования своих рисков вне зависимости от решений субсидирующих органов, — отмечает он. — Полагаем, что охват страховой защитой отраслей АПК на уровне, сопоставимом с предыдущими годами, может быть обеспечен и в 2026-м».



По мнению Александра Корбута, возможное сокращение бюджета на страхование с господдержкой вполне естественно — невозможно постоянно его увеличивать, особенно сейчас, когда бюджет достаточно напряженный. «Вместе с тем не очень рационально выставлять какие-то дополнительные условия для агрострахования в этой ситуации, когда мы и так не можем обеспечить расширение его масштабов даже при компенсации части затрат сельхозпроизводителям, — отмечает эксперт. — Возможно, правильнее будет мотивировать аграриев путем введения новых инструментов агрострахования, например страхованием доходов, и чтобы получение выплаты по страховке не требовало сбора каких-то документов, а достаточно было спутниковых данных. Не будем забывать, что у нас есть не только страхование с господдержкой, о котором постоянно говорится, но и коммерческое. И стимулов для его развития нет, хотя оно более гибкое и в части тарифов на страхование, и в части выплат».



В подготовке статьи участвовала Елена Долбунова.

