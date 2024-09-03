Всем — «Хорриот». С 1 сентября сельхозживотных нужно маркировать в обязательном порядке

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В России вступил в силу закон о маркировании сельскохозяйственных животных и внесении данных о них в компонент «Хорриот» системы «ВетИС». Эксперты считают, что нововведение является благом и позволит своевременно выявлять проблемы в отрасли. Многие предприятия, в первую очередь крупный бизнес, уже давно ведут учет скота. Небольшие же хозяйства, особенно в удаленных от европейской части страны регионах, видят в обязательном маркировании дополнительные сложности для своей деятельности. И прежде всего они сопряжены с дефицитом кадров

Регистрация животных в системе «Хорриот» началась в октябре 2021 года. Модуль, разработанный подведомственным Россельхознадзору Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») специально для идентификации и учета животных, является компонентом Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). В числе его функций — прослеживаемость продукции животноводства и регистрация вспышек инфекционных заболеваний.



С 1 сентября этого года внесение данных в систему стало обязательным. К этому сроку необходимо было промаркировать и поставить на учет крупный рогатый скот, лошадей и птицу промышленного содержания, а также свиней в хозяйствах всех категорий. До 1 марта 2025-го должны быть учтены все лошади в ЛПХ, до 1 сентября этого же года — пчелы, пушные звери, а также верблюды, олени, кролики, содержащиеся на промпредприятиях. До 1 марта 2026-го — вся рыба, иные объекты аквакультуры животного происхождения и служебные животные, до 1 сентября 2026-го — овцы, козы, верблюды и олени во всех ЛПХ, домашняя птица и кролики в частных хозяйствах более 10 голов. А до 1 сентября 2029 года — птица и кролики и в ЛПХ до 10 голов.



В зависимости от вида животных, маркирование может быть индивидуальным, когда средство маркирования наносится, закрепляется или помещается внутрь тела каждого животного, или групповым — когда визуальные средства маркирования наносят на сооружение, в котором содержится группа скота/птицы. Так, индивидуальной маркировке в обязательном порядке подлежит весь КРС, лошади, ослы, мулы, лошаки и верблюды, разъясняет Россельхознадзор.



Учет животных должны проводить специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы России. Процедуру также могут осуществлять специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами указанных органов и организаций, — при условии их закрепления за соответствующими поднадзорными объектами сотрудником госветслужбы региона. Учет животных осуществляется безвозмездно.



Согласно данным, опубликованным на сайте системы «ВетИс», маркировать скот можно любым типом средств из предусмотренных ветеринарными правилами, в том числе с помощью бирок, вживляемых микрочипов, болюсов, колец, ошейников, меток (включая электронные) и т. д. Для учета животных предприятию необходимо получить уникальные номера средств маркирования (УНСМ) в Россельхознадзоре и нанести их на средства маркирования или сразу заказать средства маркирования с уже нанесенными УНСМ у производителей таких средств. Однако при выборе второго варианта надзорное ведомство рекомендует сначала убедиться, что выбранный поставщик действительно получает УНСМ в Россельхознадзоре и наносит их на средства маркирования. Далее необходимо промаркировать отдельное животное или группу и внести данные в компонент «Хорриот».



Реальность может удивить Алексей Орлов из «Елани» не исключает, что после проведения процедуры учета и занесения в «Хорриот» данных обо всем КРС фактическое поголовье будет сильно отличаться от того, которое сейчас указано в статистике, причем в меньшую сторону. «Руководство страны на федеральном уровне может удивиться реальным показателям, особенно ситуации на средних и малых предприятиях», — предупреждает он.



Модуль «Хорриот» как раз и необходим для наведения порядка в статистике по животноводству, которая крайне важна для бизнеса, констатирует Роман Костюк из НСПГ. С другой стороны, не исключает он, в ряде регионов может оказаться и обратная ситуация — животных окажется больше, чем в отчетах региональных агроведомств. «Те ЛПХ, которые держат скот и не “светятся”, будут вынуждены “показать” свое поголовье, — говорит эксперт. — Каким бы ни был результат, бояться его не стоит: в прозрачном статистически пространстве отрасли легче принимать верные стратегические решения».

Доступ к компоненту имеют центральный аппарат Россельхознадзора, его территориальные управления, ветеринарные управления, станции по борьбе с болезнями животных, хозяйствующие субъекты.



Учет животных осуществляется с различной интенсивностью, рассказал «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора. Это в том числе связано с разными сроками учета, предусмотренными Постановлением «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных». В соответствии с указанным постановлением ближайший срок учета 1 сентября 2024 года для КРС, свиней, а также лошадей и домашней птицы промышленного содержания. «Если брать данные Росстата за “конечную цель” поголовья учтенного скота и птицы, то учет указанных выше видов животных осуществляется достаточно активно», — сообщил спикер.



Для чего нужен учет

Маркирование и учет животных осуществляются для предотвращения распространения заразных болезней животных и для выявления источников и путей распространения возбудителей этих болезней, говорится на сайте Россельхознадзора. После учета в «Хорриоте» становится возможным идентифицировать конкретное маркированное животное или их группу, объясняет руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский. Он обращает внимание, что существует тесная связь между учетом, маркированием и прослеживаемостью скота/птицы и продуктов животного происхождения. Возможность контролировать всю цепочку производства от животного до готовой продукции требует действующий технический регламент «О безопасности пищевой продукции», напоминает эксперт. По его мнению, маркирование и учет с использованием компонента «Хорриот» поспособствуют предотвращению выпуска в обращение продукции животного происхождения, не соответствующей установленным требованиям.



«Хорриот» также позволит проверять право собственности, осуществлять профилактику краж и незаконной торговли животными. С помощью системы можно будет установить местонахождение и пути перемещения скота, вести точный учет, племенную работу, правильно организовывать технологические процессы и формировать производственные группы животных, рассказывает Лапинский. «Наконец, маркирование позволит точно учитывать проведение лечебно-профилактических мероприятий, введение лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — добавляет он.







Основной целью системы «Хорриот» является идентификация и учет поголовья, комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «Глобальная задача данного учета состоит в том, чтобы в будущем иметь возможность прогноза и последующего предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний животных, которые могут приводить к эпидемии и представлять угрозу здоровью и жизни человека», — считает он. В то же время есть ряд не менее важных других задач, которые решаются с помощью предоставления данных о животных в рамках единой системы. В их числе — минимизация случаев попадания в реализацию некачественных продуктов животноводства, снижение риска мошеннических действий, например подмены одного животного другим при реализации, сокращение контролирующих и надзорных мероприятий касательно соблюдения норм выращивания скота/птицы и последующих действий в отношении продаж за счет удаленного контроля.



Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин уверен, что маркирование и учет поголовья на федеральном уровне — основа для выстраивания эффективной селекционно-племенной работы за счет прослеживания животного, его потомков, качественных показателей на протяжении всей жизни. «Это хороший задел для реализации генетического потенциала породы благодаря более эффективному подбору пар для скрещивания, оценке и прогнозированию племенной ценности животных», — подчеркивает он. Сейчас подобные работы ведутся на уровне отдельных хозяйств или регионов. Федеральный же учет позволит вывести селекционно-племенную работу с КРС в стране на качественно новый уровень, что будет способствовать не только увеличению объемов производства молока, но и повышению эффективности деятельности животноводческих комплексов. «В текущих условиях это крайне важно», — акцентирует внимание эксперт.



Маркирование животных — одно из необходимых условий для дальнейшего успешного развития свиноводческой отрасли, высказывается гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Это то, чего не хватало индустрии, особенно в плане биобезопасности», — говорит он. По данным эксперта, маркирование свиней в крупных хозяйствах, доля которых в общем объеме производства свинины в России составляет порядка 90%, ведется уже достаточно давно, хотя и не в формате сплошного учета на уровне государства. Оставшиеся же 10% свинины, выращиваемой в нашей стране, никакому маркированию ранее не подлежали, особенно в ЛПХ. «И это одна из главных причин проблем, связанных с биобезопасностью в отрасли, — считает он. — Конечно, маркирование и учет животных не решат сразу все проблемы биологической безопасности в свиноводстве, но дадут региональным ветеринарным властям инструменты для постепенного их решения».



«Хорриот» необходим для того, чтобы, во-первых, навести в животноводческом секторе порядок, во-вторых, иметь возможность отследить, где и когда произошел тот или иной сбой — эпизоотический или коммерческий, перечисляет гендиректор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. Компонент очень важен и для оценки передвижения тех или иных животных от рождения, обращает внимание он.



Представитель ГАП «Ресурс» полагает, что пока рано давать оценки «Хорриоту» с точки зрения необходимости для рынка, но отмечает большую значимость его для государства в целом. «Компонент действительно поможет вести учет и осуществлять контроль животных, их перемещений, проводимых ветеринарных мероприятий, — уверен спикер. — Все это в совокупности будет способствовать как минимизации эпизоотических рисков, так и более эффективному определению требуемых объемов субсидий для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны».



Система интересная и полезная — как для контролирующих органов, так и для хозяйствующих субъектов, комментирует глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тульская область) Кристина Романовская. «Безусловно, учет животных — это не только прозрачность рынка, но и основа аналитики самой компании, без проведения которой невозможно экономическое планирование деятельности», — делится мнением она.



Готов ли рынок

К моменту введения обязательного учета животных была проделана огромная работа как со стороны Россельхознадзора и Минсельхоза, так и со стороны отраслевых ассоциаций, чтобы подготовить всех участников рынка к нововведению, утверждает Ковалев. «Постоянно проводились и продолжают проводиться семинары, на которых представители надзорного ведомства объясняют все нюансы работы с компонентом “Хорриот”, отвечают на многочисленные вопросы, которые задают сейчас сотрудники предприятий», — знает эксперт. При этом в успешном внедрении новых правил маркирования и учета в крупных компаниях он почти не сомневается. А вот за небольшие хозяйства некоторые опасения есть. Тем не менее, по его мнению, с течением времени все предприятия без исключения смогут работать по новым правилам.



Свинокомплекс «Омский бекон» (входит в состав группы «Продо») уже внедрил систему «Хорриот». В конце июля директор предприятия Николай Букулит уточнял «Агроинвестору», что на тот момент компонент работал на производстве в тестовом режиме, и компания была готова к тому, что он начнет функционировать в полной мере с 1 сентября. При подключении к «Хорриоту» у компании серьезных проблем не возникало. «Были сложности с освоением нового интерфейса, введением данных, но специалисты Областного центра ветеринарного обслуживания Омской области (БУ “ОЦВО”) своевременно пришли на помощь», — добавляет руководитель.



Два варианта работы с «Хорриотом» Россельхознадзор разъяснил «Агроинвестору», что предоставлять сведения в компонент «Хорриот» можно двумя способами по выбору: с использованием его веб-интерфейса или с использованием API-интерфейса ВетИС.API. API-интерфейс — это специальный модуль в ВетИС.API для передачи информации в компонент из сторонних информационных систем учета животных. Веб-интерфейс — это самый простой и быстрый способ начать работать с «Хорриотом». Для работы необходим любой современный браузер, никакое дополнительное ПО приобретать и устанавливать не требуется. «Таким образом, хозяйства, у которых нет своей системы учета животных, могут осуществлять учет животных в компоненте “Хорриот” ФГИС “ВетИС”», — объяснил представитель ведомства.



Учет животных осуществляют специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы России, или негосударственные ветеринарные специалисты, добавляет спикер. Владельцы животных могут самостоятельно осуществлять учет животных в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС», если в хозяйстве есть ветеринарный врач.



В случае отсутствия врача в штате хозяйства, например, когда ветеринарное обслуживание животных осуществляет государственный ветеринарный врач, учет животных может вести он.

У индейководческих предприятий на подготовительном этапе к процессу внедрения компонента «Хорриот» трудностей тоже не было, знает Вельматов. «Индейка подлежит групповому учету, который предполагает нанесение визуальных средств маркирования на сооружение, предмет, приспособление или помещение, в которых содержится группа животных», — напоминает он. По состоянию на конец июля производители индейки уже получили в органах Россельхознадзора уникальный номер средства маркирования, который наносится на специальную табличку, закрепленную в помещении, где содержится птица. Таблички с информацией были изготовлены и готовы к размещению в птичниках. «В результате взаимодействия с органами Россельхознадзора и Госветслужбы все подготовительные меры к началу работы с “Хорриотом” успешно реализованы», — констатировал эксперт.



По информации Алексея Воронина, на начало августа многие крупные хозяйства, содержащие молочный КРС, уже идентифицировали свой скот и просто дополнили «Хорриот» данными о своих маркированных животных. В то же время небольшие хозяйства на тот момент пока еще и не начинали эту работу. «В любом случае это задача, важная в долгосрочной перспективе, поэтому со временем идентификация охватит весь скот в России», — уверен эксперт.



ГАП «Ресурс» по состоянию на начало августа в полном объеме с помощью «Хорриота» вела учет поголовья цыплят-бройлеров и осуществляла регистрацию новорожденного молодняка КРС. Свиноводческий блок компании также готов к применению модуля, утверждал тогда представитель компании. «Ветеринарные врачи подразделения прошли соответствующее обучение и получили необходимые доступы», — рассказывал он.



По мнению спикера, «Хорриот» как и любая другая новая система требует доработок с учетом мнений и предложений реальных пользователей. Например, в животноводстве остаются открытыми вопросы по племенному поголовью, так как предыдущая система племенной кодификации проходит в федеральной программе «Селэкс». Есть проблемы с номерными бирками, так как в разных регионах изначально был разный подход к их изготовлению. Кроме того, существуют сложности с сопряжением «Хорриота» с другими системами, такими как тот же «Селэкс», а также 1С, «ДейриКомп», «Меркурий»». Однако постепенно все эти задачи во взаимодействии с государственными ветеринарными службами решаются, признает представитель группы.



Риски для небольших предприятий выше

А вот отдельные животноводы, которые должны вести индивидуальный учет, пока не понимают, как будут работать в новых реалиях. В первую очередь опасения есть у тех предприятий, которые работают в районах, где остро стоит кадровый вопрос. «Маркировка хороша для шуб или обуви, но производителям продуктов питания она приносит убытки, — высказывается директор «Деревенского молочного завода» из Кемеровской области Александр Сухинин. — Мы недавно стали маркировать молочную продукцию, которая производится ежедневно, с тех пор выпуск продукции с нанесением QR-кода и практически ее отгрузка превратились в героический поступок — десятки людей на нашем перерабатывающем предприятии заняты не только днем, но и по ночам, чтобы в 00:00, с наступлением новых суток, внести продукт в систему, а утром отправить его покупателю».



Введение обязательного маркирования и учета животных тоже будет сопряжено с определенными сложностями для бизнеса, уверен руководитель. Особенно потому, что маркировать нужно будет весь крупный рогатый скот, в том числе новорожденных телят сразу после появления на свет. «Но они должны сначала окрепнуть, прежде чем проводить с ними какие-то дополнительные манипуляции, в противном случае можно навредить их здоровью и будущим показателям продуктивности!» — обращает внимание Сухинин.



Есть и еще одна проблема, продолжает руководитель. «На селе, особенно в Сибири, работать и так некому, а с введением маркирования ситуация усложняется, — утверждает он. — В связи с постоянными нововведениями даже действующие наши сотрудники стали от нас уходить. Мы готовы и обучать, и повышать зарплату, но люди принципиально не хотят заниматься этой рутиной». Сухинин уверен, что если бы процесс маркирования был автоматизирован и не требовал дополнительного обучения, то таких сложностей бы не возникало.



Значение для экспорта Маркирование и учет животных, обеспечивающие возможность их идентификации и прослеживаемость от животного до готовой продукции является одним из требований зарубежных стран для доступа на их рынок, обращает внимание Евгений Лапинский из НМА. Именно поэтому многие производители стали проводить маркирование и учет животных в локальных программах и в системе «Хорриот» уже достаточно давно. «В целом это должно снизить риск попадания на рынок опасной или нелегальной продукции животного происхождения», — считает эксперт.



Введение системы цифрового учета животных будет способствовать повышению качества и безопасности выпускаемой продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков, уверен и Анатолий Вельматов из НАПИ. «Экспортный потенциал российских индейководов возрастет за счет увеличения доверия со стороны стран-импортеров, обусловленного идентификацией, учетом поголовья птицы, и, как следствие, повышения контроля за продукцией», — поясняет он.

Кадровый вопрос стоит остро не только в Сибири. С такой же проблемой сталкивается, например, предприятие «Елань» из Оренбургской области. Последние годы животноводческое подразделение компании, по словам ее гендиректора Алексея Орлова, работает в лучшем случае практически с нулевой рентабельностью, в худшем — с убытком, который покрывается за счет растениеводческого направления. «Животноводство для нас больше социальный проект, нежели коммерческий, — признается руководитель. — Наши фермы раньше принадлежали колхозам и достались нам вместе с живущими в селах людьми, которым нужна была работа, однако за прошедшие 20 лет население уже состарилось, а молодежь оттуда уезжает и не возвращается».



Компания готова и дальше содержать эти предприятия, несмотря на низкую рентабельность, тем более что в них вложено немало денег. Фермы «Елани» небольшие — по 200-300 голов. Механизировать или автоматизировать их при таком поголовье невыгодно, но работать там скоро будет некому. Таким образом, из-за кадровой проблемы компания скоро будет вынуждена или закрывать молочное производство, или строить крупные животноводческие комплексы, что при текущей экономической ситуации сложно.



Дополнительные расходы на введение маркирования и учета — закупка средств маркирования, увеличение зарплат людям, которые будут заносить данные в систему, — не будут способствовать повышению доходности, а, напротив, еще сильнее ее снизят, опасается Орлов. «У нас и так людей очень мало, учет просто некому проводить», — подчеркивает он. Сейчас биркование на всех фермах предприятия осуществляют зоотехник и ветеринар, обе пенсионерки. Кто будет вносить данные в систему — руководитель пока просто не представляет, ведь в сезон все сотрудники сильно загружены. «Молодая сотрудница, бухгалтер, у нас недавно уволилась и уехала в Самару, зарплата в 70 тыс. руб. для нее не была стимулом остаться, ей нужен хороший детский сад, школа для детей, больница, — рассказывает он. — Так зачем еще больше усложнять жизнь тем немногим, кто пока остается на селе?» При этом Орлов считает, что учет животных рынку нужен, но хорошо было бы, если бы весь процесс для средних и малых агропредприятий организовало государство, чтобы сами хозяйства никаких изменений в работе не заметили.



Затраты возрастут

Сами средства маркирования, по словам Сухинина, стоят недорого. Основные затраты, как раз будут заключатся в повышении заработной платы людям, которые будут заниматься непосредственно учетом, или в найме нового специалиста.



А вот «Омскому бекону» привлекать отдельного сотрудника для работы в системе не потребовалось. «Хорриотом» занимаются госветинспекторы, которые закреплены за подразделениями компании. Поскольку расширять кадровый состав предприятию не пришлось, то и затраты из-за введения «Хорриота» у свинокомплекса не увеличились, утверждает Николай Букулит. «В этой системе учета свиньи маркируются групповым методом, что не требует дополнительной закупки бирок, — поясняет он. — Соответственно, и на стоимость конечной продукции внедрение компонента никак не влияет».



Представитель ГАП «Ресурс» тоже отмечает, что для работы с модулем «Хорриот» в птицеводческом блоке компании дополнительные сотрудники не потребовались. Однако в направлениях «Животноводство» и «Свиноводство» такая необходимость есть. Требования «Хорриота» предусматривают допуск и аттестацию только для специалистов с ветеринарным образованием, поэтому, чтобы не отвлекать ветеринарных врачей от их непосредственной деятельности, в группе были введены новые штатные единицы. «Очевидно, что любые дополнительные расходы влияют на себестоимость продукции, — признает спикер. — В птицеводстве они увеличиваются в основном на стоимость табло с уникальными номерами средства маркирования, располагаемых на внешней стенке каждого корпуса с птицей, в животноводстве и свиноводстве внедрение системы влечет за собой затраты на приобретение бирок, на заработные платы как новым работникам, так и сотрудникам, у которых появились дополнительные обязанности, а также на ИТ-решения для интеграции всех используемых электронных программ».







У «Лазаревского» проблем с внесением животных в компонент «Хорриот» нет. Однако система предполагает формирование профильного штата, что является одним из факторов риска при высокой конкурентной борьбе за специалистов в сельскохозяйственной отрасли, соглашается с остальными Романовская. «Процесс учета занимает долгое время, включая внесение данных о животных, ветеринарных мероприятиях и других процессах многоступенчатого цикла работы с поголовьем, что предполагает определенные навыки и знания, а также наличие конкретных ответственных лиц», — отмечает она. Таким образом, структура затрат включает разовые вложения во внедрение, а также наем специалистов для обслуживания и управления системой.



Так или иначе, сельхозпредприятиям придется либо понести дополнительные затраты на специального работника, либо же собственник или кто-то из уже действующих сотрудников будет тратить на это свое рабочее время — зависит от масштаба бизнеса, резюмирует Роман Костюк. С другой стороны, если бизнес требует от власти помощи и поддержки, власть должна понимать состояние отрасли и вовремя реагировать на изменения, понимать, на что требуется выделять дополнительные деньги или другие ресурсы. В то же время без системы учета эффективная поддержка отрасли невозможна, подчеркивает эксперт.

