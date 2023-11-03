Ветпрепараты пошли на три буквы. Что изменилось в отрасли после того, как требования GMP стали обязательными для всех производителей

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Вопреки опасениям, массового дефицита импортных ветпрепаратов после вступления в силу требований соответствию нормам GMP не возникло благодаря заранее сформированным запасам препаратов. Однако из примерно 180 иностранных площадок, продукция которых зарегистрирована в России и ЕАЭС, действующие заключения GMP пока имеют лишь 37, и как изменится ситуация после исчерпания запасов — непонятно. Впрочем, внутреннее производство растет, и уход, пусть даже временный, зарубежных игроков дает возможность российским предприятиям увеличить свою долю рынка

С 1 сентября производители ветеринарных фармацевтических препаратов должны иметь положительное заключение о соответствии требованиям правил GMP в России (ЕАЭС). Продукция зарубежных компаний, не прошедших проверку, не может поставляться в страну. Как уточнял Россельхознадзор, эта норма «направлена исключительно на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов». Все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, тогда как иностранные должны были оформлять его только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.



Летом Ассоциация ветеринарных фармацевтических компаний (АВФАРМ) предупреждала, что это может привести к резкому сокращению количества импортных ветеринарных препаратов на российском рынке, поскольку далеко не все иностранные производители успеют пройти инспекции. Среди причин назывались не до конца стандартизированные требования и разные подходы со стороны инспекторов. Правда, за более чем полтора месяца действия новой нормы она фактически не повлияла на отрасль, поскольку участники рынка заранее сформировали запасы ветпрепаратов, которые могли стать дефицитом. Сельхозпроизводители отмечают отсутствие некоторых привычных средств, в частности вакцин, но причиной этого могут быть другие факторы.



Нюансы сертификации

Наряду с международными нормами, как в российском, так и евразийском законодательстве с 2017 года предусмотрено инспектирование производственных площадок на соответствие GMP-требованиям, однако часть зарубежных производителей за семь лет так и не привела свою деятельность в соответствие меняющемуся российскому законодательству. При этом еще до 1 сентября 2023-го, а фактически с первой половины 2022 года, некоторые крупные иностранные компаний по собственной инициативе значительно снизили, а в ряде случаев вообще прекратили поставки отдельных позиций производимой продукции на российский рынок, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе Россельхознадзора.



По данным ведомства, на начало третьей декады октября 37 зарубежных площадок, производящих лекарственные препараты для ветеринарного использования, имели действующие заключения GMP, 24 площадки находились в ожидании инспектирования. «Мы не ждем, что такую сертификацию пройдут все 180 площадок, продукция которых зарегистрирована в России и в других юрисдикциях ЕАЭС, но пока число сертифицированных производителей критически мало, — подчеркивает исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков. — Как мы не раз отмечали, текущее состояние аттестации зарубежных предприятий не позволяет говорить о стабильности обеспечения российских потребителей, в том числе аграриев, востребованными ветпрепаратами в необходимых объемах и ассортименте».



По его словам, в сентябре в гражданский оборот не было введено ни одной серии ветпрепаратов зарубежного производства. В октябре было введено нескольких первых серий химико-фармацевтических препаратов зарубежного производства, главным образом антибиотиков, вакцин среди них пока нет. «Те позиции, которые аналитики видят в продажах сегодня, — это реализация запасов, сформированных участниками дистрибьюторской сети из продукции, ввезенной до вступления новых требований в силу», — поясняет Жаворонков.



Что такое GMP GMP (good manufacturing practice, или надлежащая производственная практика) — правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Правила GMP содержат минимальные актуальные требования к надлежащей производственной практике для методов и условий, включающих требования к системе обеспечения качества, персоналу, помещениям и оборудованию, документации, требования к производству продукции (в том числе по контракту), к контролю качества, рекламациям и отзыву продукции, проведению самоинспекций и другим аспектам производственной деятельности, которые используются при изготовлении, упаковывании и выпуске в обращение лекарственных средств для устранения рисков для потребителя.

О том, что с сентября изменятся условия доступа на российский рынок ветпрепаратов, все компании знали, и, естественно, до наступления этой даты они старались сформировать запас продукции с тем расчетом, чтобы с его помощью можно было относительно безболезненно пройти переходный период, подтверждает директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов. Активность по формированию запасов стартовала еще в июле 2023-го: там хорошо виден пик поставок (в 2,5-3 раза больше обычных значений), который для данного сезона совершенно нехарактерен, говорит он. «В принципе, тех объемов препаратов, которые сейчас сконцентрированы на складах, в теории должно хватить на три-четыре месяца нормальной работы, так что с точки зрения доступности импортных препаратов до конца текущего года глобальных перебоев быть не должно, — рассуждает эксперт. — Хотя в долгосрочном периоде, конечно, возможны разные сценарии, в том числе ряд компаний может отказаться от поставок или не сможет вовремя получить необходимые документы, но эти последствия мы в полной мере сможем наблюдать только в начале будущего года». По сведениям Россельхознадзора, запасов зарубежной продукции, которая ввозилась в Россию до 1 сентября, должно хватить на период 1-1,5 лет.



Многие дистрибьюторы сформировали запасы, это ясно отражает статистика ввоза в этом и прошлом году, соглашается Жаворонков. Аналогично поступили и крупные холдинги, у которых есть возможности закупать и продолжительное время хранить с соблюдением всех требований большие объемы ветпрепаратов. Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечает, что большое количество необходимых импортных ветеринарных препаратов в нашу страну по-прежнему поступает, хотя у некоторых птицеводов есть сложности с вакцинами. «Есть компании, которые, опасаясь дефицита ветпрепаратов в преддверии вступления в силу правил сертификации по GMP, закупали их на полгода — девять месяцев вперед, и они сейчас обеспечены необходимыми препаратами», — знает он. Предприятия молочной отрасли имеют определенные запасы ветпрепаратов, что позволяет либо постепенно перейти на российские аналоги, либо дождаться получения GMP иностранными поставщиками, которые пока не смогли этого сделать, говорит гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.







В перспективе риск сокращения предложения на более чем 500 наименований, безусловно, негативно повлияет на рыночную конкуренцию, предупреждает Жаворонков. «Нельзя так резко закрыть рынок для по-настоящему востребованных препаратов и рассчитывать, что потребители вдруг обнаружат действительно конкурентоспособные альтернативы, которых почему-то не замечали ранее», — уверен он.



При этом успешная сертификация остается приоритетной целью производителей ветпрепаратов, входящих в АВФАРМ, продолжает Жаворонков. «При этом мы хорошо понимаем, что прохождение российской GMP-инспекции — продолжительный процесс, который с точки зрения статистики чаще не приводит к получению необходимого сертификата, — рассказывает он. — С 2017 года отечественные инспекторы провели 191 инспекцию, но только в 42% случаев признали предприятия соответствующими требованиям. При этом есть примеры предприятий, которые инспекторы за это время проверили уже три и четыре раза, но они не получили нужных сертификатов GMP. В целом на предприятиях наших участников из 65 инспекций 76% завершились отказами в выдаче российских сертификатов».



По словам Жаворонкова, российский сертификат GMP действует три года, а процесс его получения с момента подачи заявки на инспектирование занимает около года. Если по каким-то причинам инспекция завершается неудачно и для соблюдения требований необходимы изменения в процессах производства или контроля, то следующая инспекция откладывается. «Речь идет не только о трех месяцах, которые установлены российским законодательством на устранение замечаний, но и о мероприятиях, которые требуют больше времени. На практике редко когда повторная инспекция возможна раньше, чем через один-два года после неудачной предшествующей», — добавляет глава АВФАРМ.



Сейчас участники Ассоциации — компании Boehringer Ingelheim, MSD Animal Health и Zoetis — продолжают принимать запланированные российские инспекции и устранять замечания, выявленные по итогам уже состоявшихся проверок. АВФАРМ, в свою очередь, предпринимает усилия, чтобы совместно с регулятором выработать решение, позволяющее оптимизировать процесс инспектирования и получения сертификатов. «Убеждены, что правила надлежащей производственной практики — это стандартная, повсеместно принятая процедура, которая должна работать для защиты потребителей и ни в коем случае не должна становиться препятствием для доступа на рынок качественной продукции, востребованной и широко используемой в десятках стран», — отмечает Жаворонков.



Нехватка препаратов не критична

В целом доступность ветеринарных препаратов с весны 2022 года снизилась. Весна и лето прошлого года были довольно напряженными, сильно усложнилась логистика, что сказалось на стоимости. На рынке препаратов для непродуктивных домашних животных инфляция с января по август 2023-го составила 30,3%, сильно изменился ассортимент, а также каналы поставок (в том числе препараты ввозятся по параллельному импорту), говорит Беспалов. Что касается импортных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы, то цены на них выросли меньше: по итогам января — июля 2023-го примерно на 17,7%, приводит данные он, уточняя, что статистика поступает с опозданием.



«Ассортимент при этом если и менялся, то не радикально. Ряд производителей прекращали или существенно сокращали отгрузки, в основном речь идет о сравнительно небольших компаниях, доля которых в общем объеме поставок исчисляется десятыми долями процента. Хотя заметное сокращение объема поставок демонстрировали, в частности, и такие компании как Elanco и Boehringer Ingelheim», — приводит данные эксперт. Несмотря на это, ситуация в сегменте препаратов для сельхозживотных, по его оценке, как в плане ассортимента, так их стоимости гораздо более стабильная, чем по ветсредствам для непродуктивных домашних животных. Прежде всего это связано со спецификой рынка, в ряде случаев поставки ведутся по контрактам жизненного цикла, когда препараты лишь один из компонентов комплексной услуги, включающей племенной материал, корма и т. д. , поясняет он.



На рынке наблюдается дефицит импортных вакцин и в среднесрочной перспективе ожидается нехватка импортных антибиотиков, кокцидиостатиков и других препаратов, говорит представитель группы «Черкизово», крупнейшего в России производителя мяса. По информации компании, у иностранных производителей, имеющих сертификат GMP, сейчас отмечаются трудности с ввозом товаров по новой процедуре. При этом, поскольку на складах производителей есть определенные запасы, соотношение импортных и российских препаратов на рынке пока заметно не изменилось. Тем не менее доступность импортных препаратов снизилась и продолжает снижаться по мере использования остатков, которые нет возможности пополнять. По препаратам, выпущенным в ЕАЭС, проблем нет, добавляет представитель агрохолдинга.







«Наименьшая конкуренция сейчас наблюдается по вакцинам и кокцидиостатикам, по другим категориям приемлемый уровень конкуренции, — оценивает он. — При этом цены растут почти во всех категориях, что в значительной степени обусловлено ослаблением курса рубля». «Черкизово» в большей степени использует отечественные ветеринарные средства.



Ситуация на рынке ветпрепаратов, в частности вакцин, изменилась еще с IV квартала прошлого года после требования Россельхознадзора к производителям до 1 ноября 2022-го передать в госколлекции образцы штаммов импортных вакцин для животных, обращает внимание заведующая производственно-технической лаборатории «Волжанин» (лидер рынка яиц) Наталия Михайлова. «Ветеринарные препараты для лечебно-профилактических мероприятий мы и ранее использовали преимущественно российского производства, вакцины применяли в основном импортные, но в этом году есть тенденция к увеличению доли российских в связи с уходом с рынка основных зарубежных производителей», — делится она. При этом конкуренция на рынке вакцин ниже, чем по другим категориям, к тому же компания отмечает рост цен более чем на 30% и ожидает их дальнейшего повышения.



Компания была вынуждена увеличить переходящие остатки вакцин, частично изменять схему мероприятий, прорабатывать вопрос использования доступных на рынке аналогов, в том числе отечественного производства, рассказывает Михайлова. При этом изменение схемы ветпрофилактики — рискованное мероприятие в ограниченном периоде времени (без тестирования и оценки результатов). Для полной оценки результатов необходимо не менее семи-десяти месяцев, акцентирует внимание она.



Главный ветеринарный врач «Продо Тюменский бройлер» (входит в группу «Продо») Вера Жданова тоже говорит, что ситуация на рынке ветпрепаратов изменилась из-за ухода — временного или навсегда — некоторых иностранных компаний. Птицефабрика применяет как импортные, так и российские ветеринарные препараты. Последние, по словам Ждановой, вполне доступны в необходимых рынку объемах, белорусские предприятия также выпускают ветпрепараты достаточно высокого качества. «Из привычных препаратов нам пришлось заменить многие вакцины компаний MSD, Boehringer Ingelheim на аналоги зарубежных или российских производителей, — говорит она. — При этом уровень конкуренции на российском рынке, конечно же, снизился за счет ухода крупных зарубежных игроков. На некоторые продукты отмечается повышение цен, и, скорее всего, в ближайшей перспективе их снижения ожидать не стоит».







На ферме КФХ «Деревеньки Вилладж» (Калужская область) используют как отечественные, так и импортные ветеринарные препараты. Большая часть отечественного производства, но антибиотики, препараты для воспроизводства и вакцины преимущественно зарубежные. «В этом году возникли трудности с приобретением привычных импортных препаратов. Некоторые из них пропали из продажи, доставку других приходится ждать очень долго, а на третьи цена выросла в несколько раз, — сетует глава КФХ Татьяна Иванова. — Появляются аналоги отечественного и белорусского производства, их качество разнится. Часто при их применении не удается добиться нужного терапевтического эффекта, в связи с чем я прихожу к выводу, что препараты уступают импортным аналогам. Нам приходится прилагать усилия, чтобы найти привычные препараты, также сложно найти достойные аналоги — мы это делаем методом проб и ошибок».



Союзмолоко фиксирует определенные жалобы, подтверждает Артем Белов: не всегда есть российские аналоги комбинированных вакцин от нескольких заболеваний, они могут быть инактивированными и жирорастворимыми, в отличие от импортных, что снижает привлекательность с точки зрения побочных эффектов и результативности. Отдельные свойства некоторых импортных вакцин, например так называемая эмбриопротекция — то есть повышение вероятности выживания эмбриона, не воспроизводятся в России. По химико-фармацевтическим препаратам ситуация лучше. «По ряду действующих веществ в антибиотиках полных аналогов нет, однако есть другие действующие вещества, — рассказывает он. — Мы рассчитываем, что ситуация в ближайшее время стабилизируется, и часть поставщиков сможет пройти процесс получения сертификатов GMP. Мы также видим постепенное развитие российского рынка».



Россельхознадзор обращает внимание, что в тех или иных комбинациях существуют практически все лекарственные препараты отечественного производства для профилактики или лечения болезней животных, циркулирующих на территории страны, и необходимости в наличии полных российских аналогов зарубежным лекарственным препаратам нет.



Ситуация на рынке почти не изменилась

При этом далеко не все сельхозпроизводители ощутили какие-то изменения на рынке ветпрепаратов и снижение уровня их доступности, за исключением вакцин. Так, директор по животноводству ГК «ЭкоНива» Михаил Гурнов говорит, что пока изменений не видно, поскольку многие производители в ожидании вступления в силу требований по GMP-сертификации завезли в стране определенный объем препаратов. Но после того, как запасы будут израсходованы, ситуация может измениться, добавляет он. «Мы используем ветеринарные препараты как российского, так и иностранного производства. Сейчас стали больше использовать отечественных из-за роста стоимости импортных, а также улучшения качества российских препаратов по отдельным позициям, — комментирует он. — Пока все доступно, в том числе потому, что по поставкам ключевых препаратов у нас есть долгосрочные контракты, под которые продукция была завезена ранее». Сменить схему ветпрофилактики возможно, хотя это и требует определенного времени и усилий, добавляет Гурнов, уточняя, что основная сложность этого процесса — качество препаратов, особенно это касается вакцин.



В течение последних двух лет в ГАП «Ресурс» (крупнейший производитель мяса бройлера) применяют ветеринарные и вакцинные препараты преимущественно российского производства, говорит представитель компании. «Тестирование новых — как отечественных, так и импортных препаратов — у нас в Группе проводится на постоянной основе. Опыт наших экспертов показывает, что российские препараты по своей эффективности не уступают зарубежным аналогам», — отмечает она. При этом ГАП «Ресурс» не привязана к какой-либо единой схеме лечебно-профилактических мероприятий, так как география компании включает большое количество регионов с абсолютно разным биологическим фоном, добавляет представитель агрохолдинга.



Производства группы компаний «Дамате» (крупнейший производитель индейки) используют как отечественные, так и импортные ветеринарные препараты, последние — чуть меньше. По словам заместителя гендиректора по закупкам «Дамате» Натальи Чеховой, на рынке ветеринарной продукции достаточно аналогов, часть препаратов импортного производства в «Дамате» планово заменили на российские и белорусские, их качество и эффективность удовлетворяют компанию. Сейчас на рынке появляются новые продукты производства Турции, Индии, Китая, цены на них примерно в одном диапазоне с российскими, добавляет она. «Сложнее ситуация с биопрепаратами, например вакцинами. Большинство используемых — это импорт. Но вопрос решаемый: частично заменяем на российские, импортные бронируем на основе долгосрочных контрактов», — комментирует она. По имеющемуся опыту, на производствах группы компаний «Дамате» в среднем на апробацию новых продуктов необходимо от трех до шести месяцев.







«Русмолко» подписала контракты с поставщиками ветпрепаратов до конца 2023 года, поэтому ситуация для компании в связи с новыми требованиями не изменилась. «Сейчас мы проводим переговоры с поставщиками на 2024 год, подбираем оптимальные варианты, учитывая, что частично импортные препараты уходят с рынка», — говорит заместитель гендиректора по животноводству Юрий Зинкин. Компания использует отечественные и импортные препараты примерно в равном соотношении, и менять протоколы лечения и схемы вакцинации из-за отсутствия препарата или вакцины пока не приходилось. «Чтобы поменять схему вакцинации и оценить продукт, потребуется как минимум год: мы должны отследить, как вакцина держится в организме, имеются ли аллергические реакции, легко ли работать с вакциной в разных климатических условиях и т. д. , — перечисляет он. — Что касается лекарственных препаратов, то, чтобы увидеть эффективность лечения, нужно меньше времени. И конечно же, при смене как вакцин, так и лекарственных препаратов необходимо иметь четкое представление о том, как новая стоимость отразится на экономике предприятия».



Ослабление рубля самым прямым образом влияет на повышение цены лекарственных препаратов, причем как импортных, так и отечественных, отмечает он. «При отсутствии импортного препарата на рынке поставщики сразу предлагают российский аналог, однако его цена почти не уступает импортному. Если сравнивать цену на один и тот же препарат, выпускаемый различными российскими производителями, то здесь большой разницы нет. Если повысили цену на одно лекарственное средство, то происходит эффект цепной реакции: сразу увеличиваются цены на все аналогичные средства линейки», — говорит Зинкин.



Поскольку поставщики ветеринарных препаратов сделали определенный запас, ситуация пока не меняется, соглашается глава племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская. В компании применяют преимущественно отечественные препараты, их доля составляет около 70%. «Пока используемые препараты доступны, и менять ничего не приходилось. Но вопрос замены импортных вакцин на отечественные остается открытым, — отмечает она. — На данный момент мы пробуем заменить импортную вакцину на отечественную при вакцинации свиноматок, говорить о полученном результате рано, эксперимент еще продолжается».



При каких-либо изменениях в схеме профилактических мероприятий необходим обдуманный подход и взвешенное решение: ситуация оценивается на опытной группе животных, а в дальнейшем, если получены хорошие результаты, запускается в работу масштабно. Обычно если происходит какая-то замена, то на аналогичный препарат с таким же действием. Оценить его работу можно через определенное время, на каждой группе животных оно разное и зависит от ожидаемого результата, рассказывает глава компании. «Ветеринарных препаратов на рынке огромное количество. Мы считаем, что все-таки произойдет вытеснение импортных отечественными, это просто вопрос времени», — добавляет Романовская.



По информации Россельхознадзора, отечественные производители активно разрабатывают новые лекарственные препараты, в том числе для непродуктивных домашних животных. Например, в 2022 году было зарегистрировано 78 новых препаратов, с начала 2023-го — 50. «Против особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных (бешенство, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз и т. д. ), а также основных экономически значимых болезней животных в России используют исключительно отечественные иммунобиологические лекарственные препараты, — напоминает ведомство. — Кроме того, в стране широко представлены препараты, производимые в Евразийском экономическом союзе и других дружественных государствах».



Нужна ли отрасли маркировка?

Еще одним новым вызовом для отрасли может стать маркировка ветпрепаратов. Такой эксперимент Минпромторг предложил провести с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2025 года. Россельхознадзор поддерживает инициативу и считает предложение весьма актуальным. «Введение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения будет способствовать снижению распространения всех видов нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды и прочего при ограниченных возможностях проведения контрольно-надзорных мероприятий», — поясняет ведомство.



Как показывает опыт внедрения системы маркировки на рынке препаратов для медицинского применения, у этого процесса есть два очевидных последствия: резкое сокращение ассортимента и рост цен, говорит Николай Беспалов. «В 2020 году ассортимент фармрынка по SKU препаратов для медицинского применения сократился на 8-10%. Дополнительный вклад в инфляцию мы оценивали на уровне 3-5%, но тогда были другие драйверы инфляции, в частности ковид, и достоверно оценить влияние собственно маркировки было достаточно сложно», — уточняет он.



Прогнозы по рынку неоднозначные По мнению Семена Жаворонкова из АВФАРМ, основная тенденция на рынке ветпрепаратов — снижение доступности средств зарубежного производства. «Она совершенно предсказуемая и непосредственно связана с изменением государственного регулирования. Пока ситуация с инспекциями не будет налажена и производители не смогут получить необходимые сертификаты, рынок продолжит существовать на запасах, которых хватит на полгода, и будет из-за растущего дефицита все больше уходить в тень», — прогнозирует он.



По оценке Николая Беспалова из «АРЭНСИ Фарма», сейчас рынок близок к стабилизации. Общий объем потребления препаратов будет продолжать расти, для направления сельхозживотных это обуславливается динамикой развития животноводства, в отношении домашних животных определяющую роль играют факторы роста благосостояния граждан, прогноз тут пока благоприятный.



Процесс замещения импорта, стартовавший в середине прошлого года, будет продолжен, но по ряду нозологий он ограничен в силу объективных факторов, так что глобальные подвижки тут возможны только в долгосрочной перспективе, продолжает он. «Суммарная доля отечественной продукции с высокой вероятностью будет расти. Будет происходить переключение на альтернативные продукты от поставщиков из дружественных стран, их продукция в том числе будет замещать препараты европейских и американских производителей и отчасти ограничивать возможности роста отечественных компаний, — считает Беспалов. — Для последних в текущих условиях крайне важно выработать эффективные программы продвижения, инвестировать в создание новых продуктов и обеспечить их выведение на рынок».

По его мнению, можно предполагать аналогичные изменения и на рынке ветпрепаратов, хотя и с поправкой на то, что ассортимент здесь уже, объем рынка меньше, а ценового регулирования нет. «Учитывая, что сейчас на рынке ветпрепаратов и так довольно напряженная ситуация и с санкционными ограничениями, и в отношении перехода на GMP, что сказывается на ассортименте и ценнике, дополнительные факторы риска в виде маркировки очень сложно оценивать позитивно. Отрасли объективно нужно прийти в себя и стабилизироваться в новом состоянии», — уверен эксперт. Тем более что маркировка не борется с проблемой фальсификата и контрафакта, она в лучшем случае позволяет формировать доказательную базу для расследования подобных нарушений, и есть масса примеров, когда люди вполне сознательно используют контрафакт, обращает внимание Беспалов.



Пока контуры эксперимента по маркировке не определены, сложно оценить, как будет функционировать система. «Например, интересна ее работа с учетом структуры продаж, которая радикально отличается от медицинских препаратов, где, по общему признанию основных участников рынка, введение маркировки действительно позволило решить ряд проблем в системе государственных закупок», — рассуждает Семен Жаворонков. По его мнению, реанимация этой инициативы и ее поддержка регулятором служат подтверждением существования на рынке ветпрепаратов системной проблемы — роста объемов черного рынка. Причем эта проблема шире, чем контрафакт или фальсификат, проблема со всеми препаратами, которые реализуются вне сферы официального контроля и регулирования и уже по этой причине представляют угрозу интересам граждан, производителей и безопасности государства, подчеркивает он.



«По моему личному мнению, чтобы победить черный рынок, нужно решить проблему дефицита и обеспечить предложение действительно востребованных препаратов в рамках официальных каналов продаж, — рассуждает Жаворонков. — Ветпрепараты — это не газировка, от которой можно попробовать отказаться. Если животному нужен конкретный препарат, то владелец найдет способ получить его. И наша общая с регулятором задача — сделать так, чтобы это был официальный канал продаж, где точно соблюдают требования к транспортировке и хранению».



Российских препаратов станет больше По информации Минсельхоза, в этом году планируется зарегистрировать более 90 ветеринарных препаратов, в том числе свыше 68 — для продуктивных животных. «Отечественные производители продолжают наращивать выпуск продукции и замещать импорт. В этом году предприятия готовы увеличить объемы в стоимостном выражении более чем на 5 млрд руб.», — сообщило ведомство. По его оценке, прогнозируемый объем внутреннего рынка ветпрепаратов в 2023 году достигнет 73 млрд руб. Всего в России зарегистрировано 2247 ветпрепаратов, из них более 60% отечественного производства.

Что касается фальсификации, то, по оценке Сергея Юшина, в сегменте ветпрепаратов это нечастое явление. Он обращает внимание, что зачастую к фальсификату относят не то, что им на самом деле является. «Фальсификатом следует считать продукцию, которую намеренно, целенаправленно и регулярно производят с нарушениями, с подменой одних ингредиентов или видов сырья другими для получения экономической выгоды», — считает он. Однако зачастую к фальсификату относят еще и производственный брак, а брак — это все-таки непреднамеренная ошибка, причем не всегда влияющая на качество продукции.



Опрошенные «Агроинвестором» представители агросектора в целом положительно относятся к идее введения маркировки ветпрепаратов, даже если сами не сталкивались с такого рода проблемами. «Фальсификация и контрафактная продукция на рынке однозначно существуют. И маркировка, возможно, защитит от этого производителей и потребителей ветпрепаратов, — считает Вера Жданова из «Продо Тюменский бройлер». — Фальсифицируют препараты разных групп: вакцины, антимикробные и витаминные препараты, ветеринарные мази».



Группа «Черкизово» глобально не сталкивалась с проблемой фальсификации ветпрепаратов, так как имеет прямые отношения с производителями или их официальными представительствами. Кроме того, компания контролирует качество препаратов в собственных лабораториях, в том числе в своем Научно-испытательном центре, комментирует представитель агрохолдинга. Племхоз «Лазаревское» не сталкивался со случаями фальсификации ветпрепаратов, но к идее их маркировки относится положительно. «Понимая, сколько фальсификатов бывает в медицине, естественно, такое есть и в ветеринарии», — считает Кристина Романовская.







«Русмолко» работает с серьезными дистрибьюторами, которые давно присутствуют на рынке и зарекомендовали себя как надежные поставщики, поэтому с фальсификацией и контрафактом компания также не сталкивалась. «Мы не против маркировки товара, но опасаемся, что затраты в течение данного процесса отразятся на стоимости конечного продукта», — отмечает Юрий Зинкин.



«ЭкоНива» тоже не сталкивалась со случаями контрафакта, поскольку работает с препаратами известных фирм, приобретая их либо напрямую у производителей, либо через официальных дистрибьюторов. «Сейчас, когда в стране запустился процесс импортозамещения, в том числе по ветпрепаратам, более актуальным становится вопрос создания продукции высокого качества. Использование действенных и безопасных лекарств и вакцин станет критическим вопросом для экономики сельхозпроизводства, поэтому, по нашему мнению, фокус должен быть именно в этом направлении», — уверен Михаил Гурнов.



В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.

