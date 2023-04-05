«Мираторг» может перенести часть производства во Вьетнам

Вьетнам стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая допустила на свой рынок российскую свинину «Мираторг»

«Мираторг», лидер российского рынка свинины и говядины, может локализовать производство во Вьетнаме. Об этом президент агрохолдинга Виктор Линник сказал в ходе выставки Vietnam Expo 2023. «Как только мы нащупаем интересные позиции по видам продукции, которые можно здесь производить, чтобы поставлять и на местный рынок, и в соседние страны, мы сразу же рассмотрим возможность локализации и переноса части производства сюда, — приводятся его слова в сообщении компании. — Здесь хорошо относятся к русским, очень хорошие конкурентные преимущества и инвестиционные условия».



«Мираторг» сотрудничает с Вьетнамом с 2018 года. В страну поставляется продукция с предприятий в Брянской, Курской и Калининградской областях. «Вьетнам — один из крупнейших покупателей нашего мяса, — отметил Линник. — Наибольшие объемы приходятся на свинину, далее — говядина и птица». Вьетнам стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая допустила на свой рынок российскую свинину, напомнил он.



В прошлом году компания начала поставлять во Вьетнам готовую продукцию брянского завода кулинарных блюд (супы) и курской мясохладобойни (свиные отруба и субпродукты). По словам Линника, присутствие «Мираторга» во Вьетнаме дает агрохолдингу хорошие возможности для выхода на рынки соседних стран региона: продукция компании поставляется сюда, перерабатывается и далее отправляется в Японию, Южную Корею, Камбоджу и Лаос по соглашениям о свободной торговле.



Ежегодно «Мираторг» поставляет во Вьетнам около 50 тыс. т продукции. В 2022-м произошло снижение примерно до 30 тыс. т из-за сложностей с международной логистикой, но сейчас ситуация стабилизировалась, и в этом году компания рассчитывает увеличить экспорт до 60 тыс. т.



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