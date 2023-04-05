Китайский инвестор намерен построить на Кубани завод по глубокой переработке зерна

Россия по-прежнему зависит от импорта различных продуктов глубокой переработки зерна Торгово-промышленная палата Краснодарского края

Китайская компания Shandong Chuangxiang Group Co. намерена инвестировать более 900 млн руб. в строительство завода по глубокой переработке зерна в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) региона. Ожидается, что строительство продлится от двух до трех лет, прогнозируемый срок окупаемости составляет пять лет. После выхода на полную мощность годовой объем продаж готовой продукции на экспорт составит 4,54 млрд рублей. На заводе будет создано 235 рабочих мест.



Соглашение о строительстве было подписано между Shandong Chuangxiang и ООО «БС ИнтерАгро». В последнее время в России наблюдался всплеск экспорта зерна, однако наша страна по-прежнему зависит от импорта различных продуктов его переработки, в том числе аминокислот или глютена, отмечается в сообщении региональной ТПП. Потребность в отечественных биотехнологиях становится все более очевидной, наблюдается высокий спрос на продукты переработки зерна, он продолжит расти и дальше. В России это связано с импортозамещением и развитием животноводческой отрасли, говорится в сообщении.



«Кубань обладает значительным потенциалом развития глубокой переработки зерна. В то же время, несмотря на развитые меры стимулирования и поддержки со стороны государства, развитие глубокой переработки тормозит высокая стоимость проектов при сложно прогнозируемых сроках окупаемости, а также нехватка специалистов», — обращает внимание председатель краевой Торгово-промышленной палаты Александр Ткаченко.



По его словам, Краснодарский край крайне заинтересован в инвесторах, особенно в области переработки зерна. Регион нацелен в первую очередь на развитие экспорта продукции глубокой переработки. По словам директора департамента инвестиций и МСП Краснодарского края Василия Воробьева, которые приводятся в сообщении, возмещение капитальных затрат или расходов на создание инфраструктуры, компенсация тарифов на энергоресурсы, логистику, субсидии инвесторам и другие меры поддержки помогут снизить их риски и повысить интерес к глубокой переработке.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что федеральные и региональные власти создают хорошие условия для инвесторов. «И это правильно. Даже теряя в поступлениях в региональные и федеральные бюджеты значительные суммы за счет налоговых и прочих льгот в краткосрочной перспективе, они закладывают фундамент будущего своих экономик на десятилетия вперед», — считает она. По ее мнению, подобные проекты являются для нашей страны ориентиром международной кооперации.



Корягина отметила, что проект ориентирован, в том числе, на экспорт готовой продукции. «Высокая урожайность, относительно невысокая стоимость труда и значительные налоговые и институциональные льготы делают подобный проект конкурентоспособным в контексте мирового рынка. Так что сложностей со сбытом продукции возникнуть не должно. Даже возможные колебания мировых цен все равно позволят проекту быть рентабельным в среднесрочной перспективе», — считает она. В первое время у инвесторов могут возникнуть сложности при трансфере технологии, продолжает партнер «НЭО Центра», также могут быть проблемы с трудовыми ресурсами и профильными специалистами.



По ее мнению, России необходимы в первую очередь инвесторы, которые занимаются трансфером технологий в сельском хозяйстве, созданием продукции глубокого передела. По прогнозу Корягиной, по итогам этого года объем инвестиций в российский агробизнес может снизиться. «Однако имеет значение не количественный объем вложений, а их качество — в какие сектора они направляются, на производство какой продукции, как это влияет на техническое оснащение отрасли, цепочку создания стоимости и так далее», — заключила она.



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