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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Черкизово» может построить МЭЗ в Пензенской области

Продукты переработки подсолнечника компания будет использовать для собственных нужд в кормопроизводстве

| Агроинвестор |

На фоне большого урожая подсолнечника в России сформировались огромные переходящие запасы
На фоне большого урожая подсолнечника в России сформировались огромные переходящие запасы

Для дальнейшего укрепления вертикальной интеграции группа «» прорабатывает возможность строительства в Пензенской области маслоэкстракционного завода (МЭЗ) по переработке подсолнечника. Об этом «» сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что продукты переработки планируется использовать для собственных нужд в кормопроизводстве. Возможный объем инвестиций компания не раскрывает, мощность будущего предприятия оценивается в 200 тыс. т в год.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько отметил, что Пензенская область — северный регион, который пока не охвачен мощностями по переработке подсолнечника. По его словам, это, среди прочего, могло побудить «» к строительству нового МЭЗа. Эксперт также рассказал, что на фоне большого урожая подсолнечника в России сформировались огромные переходящие запасы, и очереди на его переработку на заводах очень большие. «Многие предприятия даже приостановили приемку подсолнечника из-за больших сформированных запасов и в ожидании дальнейшей просадки цен», — прокомментировал Рылько «».

На прошлой неделе руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорил «», что в феврале объемы реализации подсолнечника начали расти, по данным , они достигли 905,2 тыс. т, что на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году).

Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается, средняя цена по стране в марте составила 30,5 тыс. руб. за тонну, рассказывал Мальцев. По его словам, это следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца, сейчас стоимость достигла минимального значения за 2,5 года. Кроме того, из-за сдерживания продаж семечки со стороны аграриев в первой половине сезона, на рынке образовался профицит сырья, что дополнительно давит на цену. По данным союза, даже при полной загрузке существующих мощностей по переработке, переходящие остатки подсолнечника могут достигнуть 2 млн т.

В августе прошлого года группа «» запустила маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год. Инвестиции составили 10 млрд руб.

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