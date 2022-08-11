Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области

Предприятие сможет перерабатывать до 1 млн тонн сои в год Т. Кулистикова

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, запустила маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год. Реализация проекта осуществлялась при финансовой поддержке Россельхозбанка, инвестиции составили 10 млрд руб. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс.



Часть сои для переработки поступает с собственных полей группы «Черкизово», часть закупается у сторонних производителей. Готовая продукция будет поставляться на девять комбикормовых заводов компании в разных регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы.



Открытие завода — новый этап в работе «Черкизово», сказал на открытии предприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Продукция нового предприятия используется при производстве продуктов питания и востребована на рынке, причем соевое масло — экспортный продукт, и, обеспечив внутренние потребности, его можно будет поставлять за рубеж. Этот проект — пример успешного взаимодействия бизнеса и государства, поскольку реализован с господдержкой, подчеркнул Патрушев.



Проект реализован в непростое время, обратил внимание губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Тем не менее, на заводе будут использоваться самые передовые технологии и оборудование.







В этом году Россия впервые полностью обеспечит себя соевыми бобами, сказал на открытии завода гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. Сейчас 80-90% мирового рынка сои контролируют США, Бразилия и Аргентина, и немногим странам удается выйти на самообеспечение. В нашей стране в этом году посевы сои превысили 3,4 млн га, что дает основания рассчитывать на урожай 5,5-6 млн т, оценил топ-менеджер. «Это позволяет таким заводам как наш работать успешно, поскольку есть сырье для переработки. Решается вопрос продовольственной безопасности, поскольку мы уходим от импорта компонентов кормов, также можно рассчитывать, что мясо для конечного потребителя станет доступнее», — сказал Михайлов.



О планах по строительству завода «Черкизово» объявила осенью 2018 года, тогда озвучивалась мощность в 1,5 тыс. т в сутки, запустить предприятие предполагалось в 2020 году. В августе 2019-го компания сообщила, что стоимость проекта составит 6 млрд руб., осенью того же года плановые инвестиции были увеличены до 7,2 млрд руб., равно как и мощность — до 2,5 тыс. т в сутки. Тогда в ходе выставки «Золотая осень» группа подписала соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком. Тогда же были уточнены сроки реализации проекта — 2020-2022 годы. Компания рассчитывала за счет собственного завода по переработке сои получать корма по более низким ценам, снизить зависимость от импорта шрота, гарантировать высокое качество продукции, а также эффективность и безопасность производства.



Группа «Черкизово» входит в число лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки, свинины и продуктов мясопереработки. В структуру агрохолдинга входит 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

