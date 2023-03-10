Агрохолдинг «Чистополье» может заняться переработкой масличных в Татарстане

Появление еще одного крупного МЭЗа в регионе может вызвать резкий рост конкуренции за сырье НМЖК

Татарстанский агрохолдинг «Чистополье» планирует выйти в новое для себя направление — производство растительных масел. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на HeadHunter вакансии руководителя службы по переработке масличных. От кандидата требуется знание технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, а в его обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода, хранения и отгрузки продукции, пишет «Коммерсантъ». Источник издания в отрасли подтвердил, что «Чистополье» рассматривает выход в этот сегмент.



О создании агрохолдинга «Чистополье» Альбертом Хуснуллиным, сыном вице-премьера Марата Хуснуллина, стало известно в 2021 году. На середину 2022 года в состав «Чистополья» входило десять сельхозпредприятий в Татарстане, включая семь мясных и молочных ферм, общая площадь сельхозугодий превышала 100 тыс. га. Согласно Союзу производителей молока Татарстана, в 2022 году холдинг выпустил более 28 тыс. т сырого молока. Также «Чистополье» выращивает картофель и овощи, сообщал Минсельхозпрод региона.



Крупнейшим переработчиком масличных в Татарстане считается Казанский маслоэкстракционный завод, входящий в ГК «Нэфис», созданную депутатом Госдумы Иреком Богуславским. По собственным данным, предприятие может перерабатывать до 1 млн т масличных и выпускать до 450 тыс. т растительного масла в год. У группы «Русагро» есть МЭЗ в соседней с Татарстаном Самарской области. Его мощность переработки составляет 1,27 тыс. т масличных в сутки. Один из собеседников «Коммерсанта» на рынке опасается, что появление в республике еще одного крупного производства растительного масла может вызвать резкий рост конкуренции за сырье и перегреть рынок.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что инвестпроекты по переработке масличных, безусловно, остаются очень привлекательными в условиях ежегодного увеличения урожая масличных в России и действующих мер госрегулирования экспорта, направленных на реализацию за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью, а не просто сырья. А Поволжье, продолжает он, является одним из ключевых сырьевых регионов страны в масличном комплексе. «Делать ставку на переработку подсолнечника в этом федеральном округе вполне оправданная история. Кроме того, местные сельхозпроизводители активно выращивают соевые бобы, масличный лен и рапс», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



Впрочем, также нужно понимать, что на текущий момент появление новых объектов по переработке зависит именно от конкретного региона, где будут возводить МЭЗ, продолжает он. Так, если в каком-либо федеральном округе есть дефицит сырья, то в результате появления дополнительных мощностей произойдет резкий рост конкуренции среди переработчиков, рынок может быть перегрет, а некоторые заводы останутся недозагружены. Кроме того, еще один риск, по мнению эксперта, заключается в том, что часть оборудования для МЭЗов поставляется из недружественных стран, поэтому здесь отечественным компаниям тоже нужно искать определенные выходы.



По мнению партнера компании «НЭО Центр» Альбины Корягиной, рынок переработки масличных имеет все признаки перегрева, и может финансово осмысленно существовать только при экспортоориентированной модели, так как в России производство масличных значительно больше, чем потребляется на внутреннем рынке. «После ввода пошлин на экспорт стало рентабельно поставлять растительные масла на внешние рынки. Однако и эти рынки, во-первых, не резиновые, а во-вторых, рост конкуренции приводит к снижению цен и, как следствие, падению рентабельности этой бизнес-схемы», — обращает внимание Корягина.



Поэтому, продолжает она, рано или поздно экспортная модель развития рынка масличных закончит свой безудержный рост, и тогда надо будет заново считать рентабельность созданных активов. «Поэтому, конечно, создание нового проекта в отрасли, с одной стороны, безусловно, будет осмысленным в перспективе трех-пяти лет, еще вполне можно запрыгнуть в последний вагон. Однако уже по прошествии этого времени нужно будет иметь рабочий план “Б” по функционированию предприятия в новой реальности», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина.



Это может быть, например, ориентация на использование масла в технических целях — лакокрасочной, косметической промышленности и бытовой химии. «И даже экзотичного для нас биотоплива», — добавляет Корягина. Все это стоит держать в голове при создании нового предприятия, считает она. Также, продолжает эксперт, всегда стоит учитывать политическую ситуацию: «Кто знает, не введут ли какие-либо санкции и на этот сегмент мирового рынка».



«В любом случае, если в портфеле агрохолдинга “Чистополье” есть крупные посевные площади подсолнечника, ориентация бизнеса не просто на продажу маслосемян, а на продукцию их переработки, — это очень грамотный шаг. При производстве масла мы получаем не только продукт более глубокой переработки, но и ряд побочных продуктов, таких как жмых и шрот, которые востребованы на рынке. Все это ведет к развитию и усложнению регионального агропромышленного комплекса, что не может не радовать», — считает Корягина.



По оценке OleoScope, в ПФО еще в 2018 году можно было перерабатывать около 5,35 млн т всех масличных, а к 2022 году эта цифра увеличилась до более чем 5,75 млн т. Причем в Татарстане мощности также постепенно росли — с 1,16 млн т (2018 год) до 1,23 млн т (2022-й), хотя валовой сбор масличных на конец прошлого года здесь составлял лишь около 600 тыс. т. Это может означать, что появление МЭЗа будет ориентировано в том числе на сырье из соседних регионов — Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, Башкортостана и др. Также необходимо четко просчитывать рынки сбыта для готовой продукции: в рамках проекта агрохолдинга «Чистополье» это могут быть страны ближнего зарубежья (например, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан), а также Иран и другие регионы, заключил Лозовой.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

