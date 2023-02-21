В Липецкой области приостановлено строительство завода по глубокой переработке сои

В центральном регионе уже много площадок по переработке сои «Эфко»

Компания «Сойпром» приостановила реализацию проекта строительства завода по глубокой переработке сои в Липецкой области. Официальная причина — «сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация». Отраслевые аналитики считают, что реализация проекта с самого начала казалась малореалистичной.



Соглашение между администрацией Липецкой областью и ООО «Сойпром» о строительстве завода было подписано в ноябре 2019 года. Площадка по переработке сои должна была появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». Ожидалось, что завод займется производством соевого масла и изолированного соевого белка, а инвестиции в проект составят около 6 млрд руб.



В октябре прошлого года «Сойпром» подал в арбитражный суд исковое заявление к правительству Липецкой области и ОЭЗ «Липецк» с требованием признать договор недействительным. Представитель особой экономической зоны рассказал изданию Aiberg, что иск отозван, но реализация проекта приостановлена. Это связано с экономической и геополитической ситуацией, подчеркнули в ОЭЗ «Липецк». Гендиректор «Сойпрома» Дмитрий Захаров не ответил на запрос «Агроинвестора».



Резиденты ОЭЗ «Липецк» Среди резидентов ОЭЗ «Липецк» есть несколько аграрных компаний. Здесь идет строительство производственных площадок Bayer, «Агротек-промцентр», «Ви Фрай» (переработка картофеля), «Анева» (переработка гороха), АСК (производство мясокостной муки), «Рустарк» (переработка зерновых). Уже введены в эксплуатацию предприятия компаний Syngenta и KWS.

По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, проект с самого начала вызывал вопросы в части обеспеченности сырьем. «В Центральном округе наблюдается высокий дефицит сои. Тем более, что в Липецкой области и так реализуются крупные проекты по переработке сои компаниями «Черкизово» и «Черноземье». Подобные производства есть и в соседних с Липецкой областях. Создание еще одного привело бы к гипердефициту сырья и именно поэтому реализация данного проекта компанией „Сойпром“ изначально было малореалистичной», — прокомментировал Мальцев «Агроинветору». Он также подчеркнул, что компания новая и не имеет истории в масложировой отрасли.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что появление новых предприятий по переработке масличных достаточно закономерно в текущих реалиях рынка, когда объемы валового сбора этих агрокультур растут, а сектор переработки защищен вывозными пошлинами на сырье. «По нашим оценкам, объемы валового сбора соевых бобов в ЦФО выросли с 2 млн т в 2020 году до почти 2,5 млн т в 2022-м, — рассказал Лозовой «Агроинвестору». — При этом мощности по переработке сои увеличивались еще более высокими темпами — с 990 тыс. т до 2,8 млн т. Такой значительный прирост за этот период произошел, поскольку на рынок Центральной России пришли такие крупные игроки как „Содружество“, „Мираторг“ и „Черкизово“. У последней компании предприятие, открывшееся в Липецкой области, теперь является крупнейшим в стране по переработке высокопротеиновых масличных культур, в частности сои».



Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Сойпром» зарегистрировано в августе 2019 года. Изначально его учредителем был Роман Сафронов, которому также принадлежала компания по поставки сельскохозяйственного оборудования «Сельмашсервис». Сейчас учредителем «Сойпром» значится Максим Сафронов. В 2021 году выручка «Сойпром» составила 1,8 млн руб., убыток — 6,1 млн руб. Компания также занимается производством спортивного питания на основе соевого изолята, выпуском десертов на основе соевого белка и осуществляет продажи изолята соевого белка.



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