На Кубани планируется построить МЭЗ за 2 млрд рублей

Новое предприятие рискует столкнуться с дефицитом сырья Д.Гришкин

Компания «Наше масло» планирует построить в Краснодарском крае завод по производству растительного масла. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил глава администрации Ленинградского района Краснодарского края Юрий Шулико. По его словам, новое предприятие обеспечит рабочими местами 280 специалистов. Завод планируется ввести в эксплуатацию в период с 2025 по 2026 год.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что на данный момент проект выглядит довольно спорно. «Нужно сказать, что МЭЗов в России достаточно, и в целом имеется профицит мощностей. Если все-таки проект получит движение, то, учитывая, что компания-инвестор создана только в конце 2022-го и не входит в агропромышленные группы, новый завод элементарно может столкнуться с дефицитом сырья», — считает эксперт. По ее мнению, инвестиции в 2 млрд руб. выглядят небольшими, если планируется организация 280 рабочих мест. Поэтому, по ее словам, о параметрах проекта пока сложно судить.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , ООО «Наше масло» было создано 28 ноября 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности указано производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Генеральный директор компании — Михаил Батманов, он же является единственным владельцем. Также Батманов возглавляет свою же краснодарскую компанию «Мелехофф», которая занимается оптовой торговлей продуктами питания.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что в текущем сезоне производство растительного масла может составить 6,3 млн т по сравнению с 5,83 в сезоне-2021/22. Эксперт также прокомментировал последние данные Росстата по сбору урожая подсолнечника в 2022 году: накануне статведомство понизило показатель сразу на 856 тыс. т — с 15,3 млн т до 14,4 млн т в весе после доработки. По мнению Петриченко, эта информация выглядит спорно, так как в конце декабря оперативные данные по намолотам подсолнечника составляли 15,8 млн т в бункерном весе. «И это еще не все площади, часть убирается в зимнем режиме. Таких больших потерь, как оценивает Росстат, быть не должно», — считает он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в декабре говорил «Агроинвестору», что потенциал выпуска растительных масел в России близок к рекордному на фоне большого сбора урожая рапса, сои и подсолнечника. «Вполне возможно, что у нас будет продолжаться рекордное производство на фоне высоких объемов экспорта», — считает эксперт. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой в январе отмечал, что у сельхозпроизводителей в 2023 году не должно возникнуть сложностей со сбытом масличных. По его оценкам, мощности российских МЭЗов в 2022 году росли самыми высокими темпами за последние годы — более чем на 6%. Теперь на площадках отечественных предприятий могут перерабатывать 29 млн т сырья, и в дальнейшем эта цифра продолжит расти.



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