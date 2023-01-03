Масложировой союз: важно обеспечить беспрепятственный экспорт продукции отрасли

Важным событием для отрасли в прошедшем году стала высокая волатильность мировых цен на растительные масла Pixabay

2022-й стал первым годом, когда в России действовали экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот. Масложировая отрасль работала по четким согласованным правилам для всех игроков рынка, но укрепление курса рубля поставило под удар доходность аграриев. Оперативный перевод экспортных пошлин в рубли позволил поддержать прибыльность сельхозпроизводителей, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.



Вторым важным событием для отрасли в прошедшем году стала высокая волатильность мировых цен на растительные масла. «Такого ралли мы еще не наблюдали: начиная с 2021 года стоимость масел постепенно росла, а в апреле 2022-го цены достигли своего пика, — говорит он. — Но уже с июня цены круто развернулись вниз, в результате в августе стоимость подсолнечного и пальмового масел снизилась в два раза по отношению к апрелю 2022-го». На сегодняшний день стоимость масел на мировом рынке стабилизировалась, и фундаментальных причин для существенных колебаний в цене не наблюдается, добавляет Мальцев.



Также прошлый год стал испытанием на стрессоустойчивость для экспортеров. Санкции оказали влияние на доступность экспортной инфраструктуры: значительно выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, созданы физические барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных странах для российских судов. Из-за этих ограничений снизились объемы вывоза готовой продукции, что привело к неполной реализации экспортного потенциала масложировой отрасли, который был запланирован на 2022 год, делится глава союза. Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день экспортеры сумели адаптироваться к ситуации, перестроить логистические маршруты и бизнес-процессы, и теперь наращивают объемы вывоза.



Самым большим достижением отрасли Мальцев считает очередной рекордный урожай масличных. «А продление защитных мер по вывозу сырья из страны позволит нам поставить новый рекорд по производству и экспорту масложировой продукции», — добавляет он.



При этом в наступившем году, в первую очередь, необходимо разрешить все логистические ограничения, чтобы обеспечить беспрепятственный экспорт рекордных объемов готовой масложировой продукции, обращает внимание он. Второй острый вопрос — это субсидирование льготных оборотных кредитов. «С учетом рекордного урожая и увеличившихся объемов его переработки резко возросла потребность в оборотных средствах, что, безусловно, требует выделения дополнительных бюджетов для субсидирования кредитов на закупку масличных культур для переработчиков и поддержания доходности аграриев, — отмечает Мальцев. — Также это влияет на цену и на конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке».



Кроме того, аграриям нельзя сдерживать продажи, занимаясь торговыми манипуляциями, чтобы разогнать цены. «Сельхозпроизводителям не стоит повторять ошибки прошлого сезона, чтобы не обвалить еще больше и так невысокие цены на масличные и встретить новый сезон с еще большими переходящими остатками сырья», — уверен глава союза.



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