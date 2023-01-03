разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Масложировой союз: важно обеспечить беспрепятственный экспорт продукции отрасли

Объем переработки масличных в этом сезоне будет рекордным

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Важным событием для отрасли в прошедшем году стала высокая волатильность мировых цен на растительные масла
Pixabay
Важным событием для отрасли в прошедшем году стала высокая волатильность мировых цен на растительные масла
Pixabay

2022-й стал первым годом, когда в России действовали экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот. Масложировая отрасль работала по четким согласованным правилам для всех игроков рынка, но укрепление курса рубля поставило под удар доходность аграриев. Оперативный перевод экспортных пошлин в рубли позволил поддержать прибыльность сельхозпроизводителей, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. 

Вторым важным событием для отрасли в прошедшем году стала высокая волатильность мировых цен на растительные масла. «Такого ралли мы еще не наблюдали: начиная с 2021 года стоимость масел постепенно росла, а в апреле 2022-го цены достигли своего пика, — говорит он. — Но уже с июня цены круто развернулись вниз, в результате в августе стоимость подсолнечного и пальмового масел снизилась в два раза по отношению к апрелю 2022-го». На сегодняшний день стоимость масел на мировом рынке стабилизировалась, и фундаментальных причин для существенных колебаний в цене не наблюдается, добавляет Мальцев.

Также прошлый год стал испытанием на стрессоустойчивость для экспортеров. Санкции оказали влияние на доступность экспортной инфраструктуры: значительно выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, созданы физические барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных странах для российских судов. Из-за этих ограничений снизились объемы вывоза готовой продукции, что привело к неполной реализации экспортного потенциала масложировой отрасли, который был запланирован на 2022 год, делится глава союза. Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день экспортеры сумели адаптироваться к ситуации, перестроить логистические маршруты и бизнес-процессы, и теперь наращивают объемы вывоза.

Самым большим достижением отрасли Мальцев считает очередной рекордный урожай масличных. «А продление защитных мер по вывозу сырья из страны позволит нам поставить новый рекорд по производству и экспорту масложировой продукции», — добавляет он. 

При этом в наступившем году, в первую очередь, необходимо разрешить все логистические ограничения, чтобы обеспечить беспрепятственный экспорт рекордных объемов готовой масложировой продукции, обращает внимание он. Второй острый вопрос — это субсидирование льготных оборотных кредитов. «С учетом рекордного урожая и увеличившихся объемов его переработки резко возросла потребность в оборотных средствах, что, безусловно, требует выделения дополнительных бюджетов для субсидирования кредитов на закупку масличных культур для переработчиков и поддержания доходности аграриев, — отмечает Мальцев. — Также это влияет на цену и на конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке». 

Кроме того, аграриям нельзя сдерживать продажи, занимаясь торговыми манипуляциями, чтобы разогнать цены. «Сельхозпроизводителям не стоит повторять ошибки прошлого сезона, чтобы не обвалить еще больше и так невысокие цены на масличные и встретить новый сезон с еще большими переходящими остатками сырья», — уверен глава союза.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Елена Максимова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Выберите победителя в номинации Человек года - голосование проходит на сайте премии.

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №12, декабрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2022
Рост под санкциями. 2022 год стал крайне сложным для экономики, но агросектор будет в плюсе

«Агроинвестор»

Рост под санкциями. 2022 год стал крайне сложным для экономики, но агросектор будет в плюсе
Потребители отказываются от тепличных овощей. Выросшие цены не способствуют увеличению спроса

«Агроинвестор»

Потребители отказываются от тепличных овощей. Выросшие цены не способствуют увеличению спроса
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022
Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?

«Агротехника и технологии»

Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?