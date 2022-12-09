Мировые цены на масла в этом сезоне остаются стабильно низкими Масложировой союз

По итогам сезона-2022/23 Россия может стать мировым лидером по экспорту растительного масла, однако для этого важна слаженная работа переработчиков и растениеводов. Об этом исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев рассказал на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2022».



Он отметил, что мировой масложировой рынок в этом году сильно штормило. «Мы видели ценовое ралли по соевому маслу, которое закончилось обвалом. Ожидаем, что в ближайшее время спред между соевым, подсолнечным и рапсовым маслами восстановится. Но в целом, мировые цены в этом сезоне остаются стабильно низкими относительно тех пиков, которые были в прошлом», — отметил Мальцев.



Он полагает, что предпосылок для роста цен на масла с учетом высокого мирового урожая масличных, в этом сезоне, нет. «Россия, невзирая на непогоду, тоже получила хороший урожай масличных. По сое и по рапсу мы уже получили рекорды и ожидаем рекорд по подсолнечнику», — подчеркнул Мальцев.



В России маржинальность маслопереработки в этом сезоне, по словам Мальцева, находится в тех же пределах, что и в прошлом. «Мы не выигрываем и не проигрываем», — добавил он. При этом повторяется прошлогодний сценарий взаимоотношений переработчиков с растениеводами: последние не торопятся продавать масличные маслозаводам, ожидая более высоких цен. «Ситуация усугубляется непростыми погодными условиями, из-за которых перерабатывающие предприятия получают сырье с еще большей задержкой, и конкуренция за него у маслозаводов остается высокой», — отметил Мальцев.



В итоге к концу сезона мы можем снова подойти с рекордными переходящими остатками сырья, опасается он. «Если дальше те низкие темпы предложения со стороны сельхозпроизводителей, которые мы видим сейчас, будут сохраняться, переходящие остатки по итогам текущего сезона только по подсолнечнику будут более 2,5 млн т», — предупредил он. Мальцев считает, что сейчас основная задача производителей и сырья, и масел — организация слаженной и ритмичной работы с точки зрения переработки и отгрузки продукции.



По данным союза, маслозаводы в этом году нарастили свои мощности относительно прошлого. С учетом этого, сырья и переходящих остатков с прошлого сезона достаточно для того, в 2022/23-м нарастить объемы экспорта на 70%. «Россия может стать поставщиком №1 по подсолнечному маслу, где традиционно мы были вторыми», — оценил Мальцев.



Конечно, есть проблемы с железнодорожным и водным транспортом, и над их решением союз активно работает с Минсельхозом. При этом, добавил Мальцев, субсидий на перевозку подсолнечника по железной дороге ожидать не стоит. «По нашей информации, планов в этом направлении у Минсельхоза нет», — сказал глава союза.



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