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Рынки

Цены на масло и подсолнечник продолжают расти

Это может происходить под влиянием растущего курса доллара и поздней уборки

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

При текущем уровне цен подсолнечник сохраняет лидерство по маржинальности среди других культур
Pixabay
При текущем уровне цен подсолнечник сохраняет лидерство по маржинальности среди других культур
Pixabay

По данным портала OilWorld, цена закупки подсолнечного масла в России на прошлой неделе выросла на 800-1,3 тыс. руб./т в зависимости от региона. Средняя цена по стране — 66,56 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 800-1,4 тыс. руб. до 67,76 руб./т. Подсолнечник за отчетный период в покупке подорожал на 500-1,5 тыс. руб./т до 24,4 тыс. руб./т, в продаже — на 1-1,5 тыс. руб. до 25,59 тыс. руб./т.  

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что цены и на подсолнечник, и на масло на этой неделе продолжили рост, на их динамике в том числе отразилась поздняя уборка. По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, цены на подсолнечник в декабре продолжили увеличиваться. В Центральном и Приволжском федеральных округах стоимость тонны маслосемян росла наиболее активно, что объясняется трудностями с проведением уборочной кампании. В Центральной России цены пошли вверх еще в ноябре — после того как аграрии две недели (до 28 ноября) не проводили уборочные работы из-за непогоды в отдельных районах Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областей.

При этом, по словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, мировые цены на растительные масла, и подсолнечное в частности, в последнее время стабильны, и никаких оснований для их роста в текущем сезоне не предвидится. Небольшое увеличение внутренних цен на подсолнечник и масло связано с повышением курса доллара в последние недели, добавляет он. «По нашей оценке, при текущем уровне цен подсолнечник и масличные в целом сохраняют лидерство по маржинальности среди других культур в растениеводстве», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.

Задержка сбора урожая подсолнечника сказывается на количестве предложения семечки на рынке в отдельных регионах, но, учитывая, что уже убраны рекордные объемы, на цену это почти не влияет, считает он. По словам Мальцева, уборка в неблагоприятных агроклиматических условиях отражается на качестве подсолнечника — у него повышается влажность, поэтому такая семечка имеет ограниченные сроки хранения. Так что сельхозпроизводителям не стоит придерживать продажи в расчете на удорожание, ведь фундаментальных причин для этого нет. С учетом рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — большие переходящие остатки, причем со сниженными качественными показателями маслосемян из-за поздней уборки и, как следствие, обвал цен.

По словам Лозового, в декабре средняя цена тонны подсолнечника в ЦФО составляет 28,2 тыс. руб. (против 25,2 тыс. руб. в ноябре), в ПФО — 24,9 тыс. руб. (23,8 тыс. руб.). «К примеру, один из участников рынка сообщил нам накануне, что ГК “Благо” в Воронежской области предлагает за тонну подсолнечника 27 тыс. руб., что в целом соответствует существующей картине на рынке», — добавляет эксперт. Он также отмечает, что на Юге России, где полевые работы прошли достаточно благополучно, цены на маслосемена в текущем месяце увеличились только на 1 тыс. руб. — до 27,7 тыс. руб./т. Что касается цен на масло, то в декабре в ЦФО они немного выросли — в среднем с 75,5 тыс. руб. до 76 тыс. руб. за тонну. При этом в ЮФО цены просели — в среднем с 79,1 тыс. руб./т до 76 тыс. руб./т.

«Текущая ценовая ситуация стала более комфортна для аграриев, но даже сейчас переработчики в отдельных регионах сообщают нам о том, что сельхозпроизводители стали завышать цену на подсолнечник и снизили предложение в надежде дальнейшего роста стоимости реализации», — говорит Лозовой. Однако, как отмечает Петриченко, при нынешних ценах на масло — условно 75-77 тыс. руб./т (с НДС) — подсолнечник должен стоить намного дороже, чем сейчас. «Диспаритет цен на данный момент существует в ущерб сельхозпроизводителям», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом, по словам Лозового, многие фермеры, которые еще пытаются собрать урожай и не имеют необходимых мощностей для его хранения, везут сырье на МЭЗы прямо с полей и сбывают его по достаточно привлекательной цене, если смотреть в разрезе с начала сезона. 

В декабре заводы в целом стремятся обеспечить комфортные запасы для работы в кратко- и среднесрочной перспективе, продолжает он. Сейчас это особенно актуально на фоне затянувшейся уборки и ухода части посевов «в зиму». По информации OleoScope, переработчики работают на запасах, сформированных в сентябре-октябре, когда предложение со стороны аграриев было активнее, чем сейчас. «По последней информации, которой мы располагаем, 50% подсолнечника, который поступает на МЭЗы в Центре, соответствует всем параметрам с незначительными отклонениями. Другие 50% сырья либо с завышенной влажностью (больше 20%), либо повышенным кислотным числом масла (больше 5%), либо с запахом», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. 

О росте оптовых цен на подсолнечник «Агроинвестор» писал в начале декабря. Тогда, по данным «СовЭкона», они увеличились на 14% до 23,8 тыс. руб. за тонну (без НДС). Аналитики объясняли это снижением прогнозов урожая из-за поздней уборки. Разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих месяцев: с марта котировки обвалились на 60% до 20,9 тыс. руб. за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами маслосемян внутри страны и укреплением рубля. С учетом отставания в уборке урожай подсолнечника в этом году может составить 15,8-16 млн т, что все равно больше рекорда прошлого года, говорил в ходе конференции «Свиноводство-2022» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.  

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Елизавета Литвинова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются до 26 декабря 2022 года

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