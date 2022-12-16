Цены на масло и подсолнечник продолжают расти

При текущем уровне цен подсолнечник сохраняет лидерство по маржинальности среди других культур Pixabay

По данным портала OilWorld, цена закупки подсолнечного масла в России на прошлой неделе выросла на 800-1,3 тыс. руб./т в зависимости от региона. Средняя цена по стране — 66,56 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 800-1,4 тыс. руб. до 67,76 руб./т. Подсолнечник за отчетный период в покупке подорожал на 500-1,5 тыс. руб./т до 24,4 тыс. руб./т, в продаже — на 1-1,5 тыс. руб. до 25,59 тыс. руб./т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что цены и на подсолнечник, и на масло на этой неделе продолжили рост, на их динамике в том числе отразилась поздняя уборка. По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, цены на подсолнечник в декабре продолжили увеличиваться. В Центральном и Приволжском федеральных округах стоимость тонны маслосемян росла наиболее активно, что объясняется трудностями с проведением уборочной кампании. В Центральной России цены пошли вверх еще в ноябре — после того как аграрии две недели (до 28 ноября) не проводили уборочные работы из-за непогоды в отдельных районах Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областей.



При этом, по словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, мировые цены на растительные масла, и подсолнечное в частности, в последнее время стабильны, и никаких оснований для их роста в текущем сезоне не предвидится. Небольшое увеличение внутренних цен на подсолнечник и масло связано с повышением курса доллара в последние недели, добавляет он. «По нашей оценке, при текущем уровне цен подсолнечник и масличные в целом сохраняют лидерство по маржинальности среди других культур в растениеводстве», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Задержка сбора урожая подсолнечника сказывается на количестве предложения семечки на рынке в отдельных регионах, но, учитывая, что уже убраны рекордные объемы, на цену это почти не влияет, считает он. По словам Мальцева, уборка в неблагоприятных агроклиматических условиях отражается на качестве подсолнечника — у него повышается влажность, поэтому такая семечка имеет ограниченные сроки хранения. Так что сельхозпроизводителям не стоит придерживать продажи в расчете на удорожание, ведь фундаментальных причин для этого нет. С учетом рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — большие переходящие остатки, причем со сниженными качественными показателями маслосемян из-за поздней уборки и, как следствие, обвал цен.



По словам Лозового, в декабре средняя цена тонны подсолнечника в ЦФО составляет 28,2 тыс. руб. (против 25,2 тыс. руб. в ноябре), в ПФО — 24,9 тыс. руб. (23,8 тыс. руб.). «К примеру, один из участников рынка сообщил нам накануне, что ГК “Благо” в Воронежской области предлагает за тонну подсолнечника 27 тыс. руб., что в целом соответствует существующей картине на рынке», — добавляет эксперт. Он также отмечает, что на Юге России, где полевые работы прошли достаточно благополучно, цены на маслосемена в текущем месяце увеличились только на 1 тыс. руб. — до 27,7 тыс. руб./т. Что касается цен на масло, то в декабре в ЦФО они немного выросли — в среднем с 75,5 тыс. руб. до 76 тыс. руб. за тонну. При этом в ЮФО цены просели — в среднем с 79,1 тыс. руб./т до 76 тыс. руб./т.



«Текущая ценовая ситуация стала более комфортна для аграриев, но даже сейчас переработчики в отдельных регионах сообщают нам о том, что сельхозпроизводители стали завышать цену на подсолнечник и снизили предложение в надежде дальнейшего роста стоимости реализации», — говорит Лозовой. Однако, как отмечает Петриченко, при нынешних ценах на масло — условно 75-77 тыс. руб./т (с НДС) — подсолнечник должен стоить намного дороже, чем сейчас. «Диспаритет цен на данный момент существует в ущерб сельхозпроизводителям», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом, по словам Лозового, многие фермеры, которые еще пытаются собрать урожай и не имеют необходимых мощностей для его хранения, везут сырье на МЭЗы прямо с полей и сбывают его по достаточно привлекательной цене, если смотреть в разрезе с начала сезона.



В декабре заводы в целом стремятся обеспечить комфортные запасы для работы в кратко- и среднесрочной перспективе, продолжает он. Сейчас это особенно актуально на фоне затянувшейся уборки и ухода части посевов «в зиму». По информации OleoScope, переработчики работают на запасах, сформированных в сентябре-октябре, когда предложение со стороны аграриев было активнее, чем сейчас. «По последней информации, которой мы располагаем, 50% подсолнечника, который поступает на МЭЗы в Центре, соответствует всем параметрам с незначительными отклонениями. Другие 50% сырья либо с завышенной влажностью (больше 20%), либо повышенным кислотным числом масла (больше 5%), либо с запахом», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



О росте оптовых цен на подсолнечник «Агроинвестор» писал в начале декабря. Тогда, по данным «СовЭкона», они увеличились на 14% до 23,8 тыс. руб. за тонну (без НДС). Аналитики объясняли это снижением прогнозов урожая из-за поздней уборки. Разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих месяцев: с марта котировки обвалились на 60% до 20,9 тыс. руб. за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами маслосемян внутри страны и укреплением рубля. С учетом отставания в уборке урожай подсолнечника в этом году может составить 15,8-16 млн т, что все равно больше рекорда прошлого года, говорил в ходе конференции «Свиноводство-2022» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



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