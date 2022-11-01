Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре будет нулевой

Поставки за рубеж сдерживают логистические проблемы М Стулов

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре, как и в октябре, будет нулевой. На подсолнечный шрот она повысится с нуля в октябре до 1,1 тыс. руб. за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. В сентябре пошлина на масло составляла 8,6 тыс. руб. за тонну, на шрот — 1,5 тыс. руб. за тонну. Пошлина рассчитана на основе индикативных цен. На масло они составили $1,3 тыс. за тонну ($1,2 за тонну месяц назад), на шрот — $252 ($177).



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что с переработкой масличных в России проблем нет, предприятия постепенно наращивают объемы производства. Например, за период с июля по сентябрь этого года на 17% увеличилось производство рапсового масла и шрота по отношению к предыдущим трем месяцам, так как рапс убирают первым из масличных культур, и он сразу поступает на переработку.



Экспорт готовой масложировой продукции, по словам Мальцева, идет медленнее, чем хотелось бы. Поставки за рубеж сдерживают логистические проблемы — увеличение сроков и серьезное удорожание морских перевозок. Также сохраняется проблема оборачиваемости вагонов и пропускной способности железной дороги, сейчас сроки перевозки выросли в несколько раз. При этом фрахт крупнотоннажных судов по некоторым направлениям подорожал почти в три раза.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспорт масложировой продукции идет удовлетворительно. В прошлом году в сентябре-октябре было вывезено около 200 тыс. т подсолнечного масла, в этом году за аналогичный период экспорт превысил 300 тыс. т (из них более 200 тыс. т было отгружено в октябре), говорит эксперт. Однако, по словам Рылько, в Центре и Поволжье есть большие проблемы с ходом переработки масличных. «Заводы работают, но обычных запасов для этого времени года у них нет, потому что есть проблемы с поступлением сырья из-за затянувшейся уборки. В целом в этих регионах ситуация продолжает оставаться тяжелой», — отметил он.



В конце октября гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что в ряде регионов России начались сложности с уборкой подсолнечника на фоне обильных дождей. Речь идет о Черноземье и Поволжье. По оценке эксперта, урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 млн т. Другие аналитики тоже корректируют свои оценки. Так, ИКАР ранее понизил прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т до 16,3 млн т в зачетном весе.



Мальцев в середине октября говорил, что Россия в сезоне-2022/23 может увеличить объем вывоза масложировой продукции сразу на 76%. В частности, поставки растительных масел могут вырасти на 70% до 7,5 млн т, шрота — в два раза, почти до 5,9 млн т. По словам Мальцева, оптимистичному прогнозу способствует ожидаемый рекордный урожай масличных и значительные переходящие остатки сырья. Однако реализация этого сценария возможна при выполнении двух условий: во-первых, если аграрии не станут сдерживать продажи, чтобы разогнать цены — это обеспечит равномерную загрузку мощностей в течение сезона, во-вторых — если сохранятся заградительные экспортные пошлины на масличные, также необходимые для обеспечения сырьем отечественных переработчиков.



По данным Минсельхоза, по итогам девяти месяцев 2022 года экспорт растительных масел увеличился на 29%. Наибольшую долю в реализации на внешние рынки занимает подсолнечное масло — 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция, по сравнению с прошлым годом она увеличила закупки на 42%.



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