В этом сезоне экспорт масложировой продукции может стать рекордным

Условия уборки масличных сейчас тяжелые Pixabay

Россия в экспортном сезоне 2022/23 может увеличить объем вывоза масложировой продукции сразу на 76%. В частности, поставки растительных масел могут увеличиться на 70% до 7,5 млн т, шрота — в два раза, почти до 5,9 млн т. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.



По словам Мальцева, оптимистичному прогнозу способствует рекордный урожай масличных и значительные переходящие остатки сырья. Однако реализация этого сценария возможна при выполнении двух условий: во-первых, если аграрии не станут сдерживать продажи, чтобы разогнать цены — это обеспечит равномерную загрузку мощностей в течение сезона, во-вторых — если сохранятся заградительные экспортные пошлины на масличные, также необходимые для обеспечения сырьем отечественных переработчиков, сказал Мальцев РИА «Новости».



В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай масличных — до 28 млн т. Глава союза уверен, что мощностей хватит для переработки и самого урожая, и высоких переходящих остатков прошлого сезона. Так, объем производства растительных масел ожидается в объеме почти 10 млн т, шрота — 13,3 млн т, и даже при этом мощности отрасли, которые составляют более 30 млн т в год) будут загружены на 90%, уточнил он.



Мальцев сказал «Агроинвестору», что точных данных по объему экспорта масложировой продукции за последний месяц пока нет, но по сведениям от участников рынка, с октября объемы вывоза продукции увеличиваются. Этому способствует и большое предложение маслосемян нового урожая на рынке, и нулевая экспортная пошлина на подсолнечное масло, отметил он.



Глава союза также рассказал, что экспортные цены на масла существенно снизились, это общемировой тренд последних месяцев. В сентябре средняя цена на подсолнечное масло FOB Черное море составляла $1150 за тонну, на соевое масло — $1130 за тонну, на рапсовое — $1150 за тонну.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что уверенности в том, что прогноз Масложирового союза по увеличению экспорта оправдается, нет. Но есть высокая вероятность, что он вырастет на десятки процентов. Этому поспособствует то, что прошлый сезон был не очень удачным, кроме того, экспорт из Украины сейчас слабеет, а в России ожидается рекордный урожай масличных, пояснил он. При этом Рылько отметил, что условия уборки этого урожая сейчас очень тяжелые в Центре России и Поволжье, кроме того, наблюдаются большие потери, как в качестве, так и в количестве.



По словам эксперта, мировой рынок масличных сейчас находится в довольно депрессивном состоянии. «Большого спроса на масложировую продукцию нет. Цены по сравнению с пиковыми периодами существенно снизились», — добавил Рылько.



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