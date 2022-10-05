Минсельхоз рассчитывает на рост производства семян

В прошлом году доля отечественных семян составила 63,4% Pixabay

Обеспеченность аграриев семенами заслуживает отдельного внимания, согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля используемых отечественных семян должна составлять 75%, а по итогам прошлого года она была на уровне 63,4%. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал на правительственном часе в Совете Федерации. «Для решения вопроса по семенам весной этого года в полной мере были использованы возможности нашей собственной селекции. Кроме того, мы быстро переориентировались на поставки из дружественных стран», — отметил он.



Для повышения уровня самообеспеченности семенами работа должна строиться только в постоянном контакте государства, науки и самих сельхозпроизводителей, уверен министр. По его словам, в 2023 году в рамках Федеральной научно-технической программы будут запущены подпрограммы по селекции винограда, масличных, технических культур, садоводству, кукурузе и зерновым. Кроме того, прорабатываются меры по наращиванию собственного производства семян. «В частности, увеличиваем в регионах площади закладки семенных участков», — добавил глава Минсельхоза.



Также со следующего года с 20% до 50% увеличится размер возмещения капзатрат на строительство селекционно-семеноводческих центров. При этом Минобрнауки уже передало в ведение Минсельхоза 11 научных учреждений, девять из которых занимаются селекцией сельхозкультур, что, по мнению Патрушева, очень важно для системной работы. «Совместно с наукой и бизнесом мы выработали подходы по наращиванию импортозамещения в данном сегменте, внедрять их надеемся уже со следующего года», — уточнил министр.



Ранее в интервью РБК Патрушев сказал, что квота на импорт семян будет введена «в обязательном порядке», ее объем пока прорабатывается. У нас действительно есть зависимость от семян иностранной селекции по незерновым культурам, признал министр, однако, «если бесконечно держать свой рынок открытым, то и наша зависимость будет постоянной». «Наши западные партнеры ведут себя крайне непоследовательно. Сегодня они говорят, что у них нет санкций в сфере продовольствия, завтра они появятся. Причем появятся без предупреждения, и мы просто останемся ни с чем, — рассуждает Патрушев. — Поэтому, с одной стороны, будем принимать разумные и взвешенные решения по ограничению импорта, а с другой — поддерживать свою селекцию и стимулировать спрос на отечественные семена, субсидировать тех сельхозпроизводителей, которые их используют».



В конце августа Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии, писал «Агроинвестор». Позднее ряд отраслевых объединений и экспертов выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой не ограничивать поставки.



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