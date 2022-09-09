Отраслевые объединения попросили президента не квотировать импорт семян

Зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке Pixabay

Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу проекта постановления правительства о квотировании импорта семян. Они считают принятие документа нецелесообразным и контрпродуктивным.



Авторы обращения напоминают, что в октябре прошлого года на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК, глава государства сказал, что на горизонте 10 лет можно обеспечить аграриев семенами отечественной селекции не менее чем на 75%. «Эта квота и объявленные сроки ее достижения соответствуют научному, техническому и кадровому потенциалу российских селекции и семеноводства и позволяют обеспечить импортозамещение семян без ущерба для российского АПК», — говорится в письме.



Сейчас доля семян иностранной селекции, высеваемой в России сахарной свеклы превышает 97%, по овощам — 80%, по подсолнечнику — 73%, по картофелю — 65%, по яровому рапсу — 49%, по неГМО-сое — 45%, приводят данные отраслевые объединения. «Ограничение их использования приведет к катастрофическим последствиям для отрасли, учитывая, что серьезные доли в посевных площадях приходятся на устаревшие неэффективные сорта еще советской селекции», — подчеркивают они. Также авторы обращения отметили, что госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения предполагает возвращение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых площадей, что увеличит потребность в семенах.



Поставляемые в Россию импортные семена, указанные в проекте постановления — картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы — представляют собой образцы наиболее передовых мировых селекционных достижений и прямо способствуют обеспечению рентабельности отечественного сельхозпроизводства и продовольственной безопасности страны, считают авторы письма. Внедрение современных сортов зарубежной селекции, разработанных по заказу российских сельхозпроизводителей, направлено не только на решение проблемы огромного дефицита качественных семян, но и на производство сельхозпродукции более высокого качества и уровня рентабельности, что позволяет направлять полученные средства на развитие российских селекции и семеноводства, обращают внимание они. При этом высокое качество сортов зарубежной селекции ежегодно подтверждается государственными сортоиспытаниями.



Семена не включены в санкционные списки, частные иностранные селекционные компании остаются на российском рынке, инвестировали в строительство современных семенных заводов и селекционных центров и заявляют о планах продолжать эту работу в России, говорится в письме. «Необдуманные действия по квотированию ввоза семян способны остановить иностранные инвестиции в отечественную селекцию и поставить наших селекционеров в неконкурентные условия с их иностранными коллегами», — предупреждают авторы обращения. По их мнению, зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке, нельзя административно лишать аграриев права выбора семян и сопутствующих технологий. При этом отсутствие или ограничение конкуренции в форме квотирования импорта семян не только не будет стимулировать развитие отечественного семеноводства, но и может привести к его стагнации, равно как и аграрной отрасли в целом, опасаются отраслевые объединения.



Последствиями квотирования импорта семян станут ответное санкционное воздействие на российский агроэкспорт; снижение мотивации отечественной селекционной науки и практики на преодоление отставания от зарубежных селекционных достижений; падение урожайности и снижение объемов сельскохозяйственного производства; рост цен на семена и, соответственно, конечную продукцию агропрома, говорится в письме на имя президента. Авторы уверены, что для предотвращения гипотетической угрозы прекращения прямых поставок семян в Россию нужно создавать условия для глубокой локализации производства в стране семян зарубежной селекции. «Новый закон о семеноводстве предусматривает разработку правил локализации производства семян на территории Российской Федерации. Данные правила должны носить не ограничительный, а стимулирующий характер и привлекать инвесторов», — подчеркивают авторы обращения. Также они напомнили, что в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки Владимир Путин говорил, что мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые продолжают работу в нашей стране, и в дальнейшем они получат дополнительные возможности для развития.



Подавляющее большинство как государственных, так и частных российских селекционеров выступают за сохранение конкуренции с зарубежными компаниями, говорится в письме, сейчас каким-либо образом ограничивать деятельность иностранных селекционных компаний, остающихся на российском рынке, в высшей степени недальновидно и контрпродуктивно. Вместе с тем авторы письма обращают внимание, что российским производителям семян нужны более масштабные меры господдержки для повышения конкурентоспособности, что без ограничения конкуренции как таковой не противоречит принципам свободного рынка. «Мы <…> считаем чрезвычайно важным, не смотря на введенные санкции, развивать и расширять международное сотрудничество нашего государства со всеми свободно мыслящими партнерами», — резюмируют авторы письма.



О том, что Минсельхоз предлагает установить квоты на импорт семян до конца года, «Агроинвестор» писал в конце августа. Проект постановления правительства предполагает запретить ввозить семена из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.



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