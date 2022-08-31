Предполагается, что квота будет действовать до конца 2022 года Pixabay

Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что мера будет действовать до конца 2022 года. Объем квоты пока не установлен, его определит Минсельхоз совместно с ФАС и Минэкономразвития.



Документом предлагается запретить ввозить семена указанных агрокультур из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.



В комментариях к проекту постановления сказано, что в последние годы в России сложилась высокая зависимость от поставок иностранных семян. «В условиях установления ограничений со стороны недружественных государств на ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции предлагается установить механизм квотирования ввоза импортных семян на территорию России», — говорится в документе.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что толку от новой меры не будет, так как сельхозпроизводители уже определились, какие сорта агрокультур они будут использовать в новом сезоне. «В результате им предлагается изменить планы, хотя вполне возможно, что кто-то уже разместил заказы на семена», — сказал он «Агроинвестору». Он также удивлен, почему квота вводится именно на 2022 год.



Учитывая, что сейчас сложная ситуация с логистикой, аграрии могут начать закупать семена под яровой сев и вести переговоры как минимум с осени, продолжает Корбут. «Импорта семян озимой пшеницы у нас нет вообще, семена озимого рапса должны быть уже закуплены. Если речь о закупках, которые еще планируется провести, то это нарушение нормальной сельскохозяйственной деятельности, — рассуждает он. — Самое неприятное то, что конкурентная среда резко изменится, и семена, которые не попадают под действие квоты, начнут занимать монопольное положение, что может привести к росту цен на семенной и посадочный материал». Минсельхозу лучше было бы принять решение о том, что цены на отечественные семена не будут расти и объявить установленную стоимость, добавляет Корбут.



В начале августа замминистра сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что 90% семян завозится в Россию из недружественных стран. «Учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить, поэтому будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян, постепенно снижая квоты и понимая, что мы себя закрываем по семенам», — говорила Лут.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. В том числе для их ускоренного внедрения в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам.



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