Минсельхоз разработал подпрограмму селекции и семеноводства овощей

Сейчас импортными гибридами овощных культур занято около 80% посевных площадей Pixabay

Минсельхоз в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработал подпрограмму «Развитие селекции и семеноводства овощных культур». Проект постановления правительства о ее включении в ФНТП размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов овощных культур, а также технологий, основанных на новейших достижениях науки, говорится в пояснительной записке к документу.



Ежегодная потребность населения страны в свежих овощах оценивается в 18,3 млн т, нехватка продукции собственного производства составляет 19,8% и компенсируется за счет импорта, при этом потребление овощей на 22,9% ниже нормы, подсчитали авторы документа.



В пояснительной записке говорится, что наибольшую долю в посевах овощей занимают томаты (16%), капуста (15%), репчатый лук (11,9%), морковь (9%) и огурцы (7,8%). При этом Минсельхоз отмечает рост урожайности овощей «борщевого» набора. Так, за последние 10 лет средняя урожайность капусты выросла с 230 ц/га до 344 ц/га, свеклы — со 180 ц/га до 243 ц/га, моркови — со 186 ц/га до 298 ц/га, лука — со 174 ц/га до 285 ц/га. «Основными факторами повышения урожайности стало использование высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур в основном зарубежной селекции и применение интенсивных технологий производства овощей в открытом и защищенном грунте. Однако урожайность овощных культур в России существенно ниже, чем в развитых странах мира», — признают авторы подпрограммы, уточняя, что импортными гибридами овощных культур занято около 80% посевных площадей.



Низкая конкурентоспособность отечественной селекции обусловлена медленным внедрением новых сортов и гибридов, неразвитостью или отсутствием необходимой инфраструктуры рынка семян и посадочного материала, проблемами с защитой авторских прав и прав патентообладателей, устаревшей физически и морально технической базой проведения селекционных работ и семеноводства, говорится в пояснительной записке. Решить эти проблемы призвана подпрограмма ФНТП.



Подпрограмма содержит целевые индикаторы по числу зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, количеству коллекций сортов и гибридов овощных культур, организаций, создавших научные подразделения в этой сфере и др. В частности, документ касается новых гибридов томата, огурца, баклажана, перца, моркови и других овощей. Подпрограмму планируется реализовать с помощью комплексных научно-технических проектов. Основной акцент будет сделан на ответственности заказчиков проектов за внедрение в промышленное производство созданных новых сортов и гибридов, а также технологий. Доля семян новых конкурентоспособных гибридов в общем объеме высеянных семян сортов и гибридов в результате реализации подпрограммы должна составить от 15% до 50% в зависимости от агрокультуры.



Подпрограмма рассчитана на 2024-2030 годы, на ее реализацию планируется направить более 3 млрд руб. из федерального бюджета. При этом в проекте постановления отмечается, что объем бюджетных ассигнований будет уточнен при перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, а также дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.



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