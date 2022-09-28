Минсельхоз подтвердил планы по ограничению импорта семян

Агроведомство планирует увеличить поддержку приобретения семян отечественной селекции Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил планы министерства по ограничению импорта семян. Об этом он сказал на совещании о ходе сезонных полевых работ, которое провел президент Владимир Путин. По словам Патрушева, Минсельхоз совместно с бизнесом выработал подходы по наращиванию импортозамещения в семеноводстве. Министр отметил, что они будут внедряться уже со следующего года, в том числе планируется увеличить поддержку приобретения семян отечественной селекции, ограничивая ввоз зарубежных.



По словам Патрушева, сейчас прорабатываются системные меры поддержки для расширения собственного производства семян, в частности, в регионах увеличены площади закладки семенных участков. Кроме того, в ведение Минсельхоза передано 11 научных учреждений, девять из которых заняты селекцией сельхозкультур.



Патрушев подчеркнул, что на сегодняшний день обеспеченность семенами для озимого сева почти стопроцентная. Тем не менее, весной сельхозпроизводители столкнулись со сложностями в их закупках, так как ряд иностранных компаний повысили цены либо вообще перестали исполнять контракты. «Мы в полной мере использовали возможности собственной селекции, а также переориентировались на дружественные страны», — сказал министр. Минсельхоз планирует ввести квоты на импорт семян, прежде всего из недружественных стран, на которые, по оценке министерства, приходится 90% поставок.



Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале нормативных правовых актов в конце августа. Предполагается, что мера будет действовать до конца 2022 года. Объем квоты пока не установлен, его определит Минсельхоз совместно с ФАС и Минэкономразвития.



Между тем, ряд отраслевых объединений и экспертов считают, что квотирование импорта семян — нецелесообразная и контрпродуктивная мера. Так, в начале сентября Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений выступили с открытым письмом к Владимиру Путину. По их данным, сейчас доля семян иностранной селекции, высеваемой в России сахарной свеклы превышает 97%, по овощам — 80%, по подсолнечнику — 73%, по картофелю — 65%, по яровому рапсу — 49%, по неГМО-сое — 45%.



«Ограничение их использования приведет к катастрофическим последствиям для отрасли, учитывая, что серьезные доли в посевных площадях приходятся на устаревшие неэффективные сорта еще советской селекции», — подчеркивали авторы письма. Также авторы обращения отмечали, что госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения предполагает возвращение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых площадей, что увеличит потребность в семенах.



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