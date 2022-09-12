Минэкономразвития ищет способ рассрочки оплаты таможенных пошлин на импорт семян и СЗР

Размер таможенной пошлины составляет 5-10% от стоимости ввозимых товаров Pixabay

Минэкономразвития прорабатывает возможность рассрочки на полгода оплаты таможенных пошлин на импорт семян и средств защиты растений (СЗР). Этот вопрос обсуждался на совещании в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». Авторы идеи считают, что эта мера должна способствовать стабилизации цен на семена и СЗР. Минэкономразвития также рассчитывает, что получатели льгот возьмут на себя обязательства по сдерживанию цен.



Размер таможенной пошлины составляет 5-10% от стоимости ввозимых товаров. Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что таможенный кодекс ЕАЭС и сейчас позволяет отложить уплату этих сборов на полгода, но мера не работает из-за отсутствия утвержденного на уровне ЕАЭС конкретного перечня семян и СЗР для льготного режима. Минэкономразвития и Минсельхоз намерены инициировать создание этого перечня.



Однако часть представителей рынка СЗР против такой инициативы. Так, Российский союз производителей химических средств защиты растений называет инициативу «неприемлемой и полностью противоречащей госполитике по импортозамещению и доктрине продовольственной безопасности страны». Союз считает, что такая мера может служить лишь поддержкой для зарубежных компаний, пишет «Коммерсантъ». Источники издания на рынке считают, что отсрочка платежей вряд ли поможет снизить стоимость СЗР и семян, так как импортеры все равно будут платить сборы через полгода.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко уверен, что вводить эту меру на полгода нет никакого смысла, да и в целом необходимости в ней нет. «Посевная кампания — это годовое планирование, какой смысл вводит меру на полгода? Технологически это глупо и является не решением проблемы, а ее замазыванием», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По его мнению, отечественных семеноводов нужно поддерживать с помощью грантов и льгот, а не вводить ограничительные меры. «Мы закрываем доступ к семенам, которые лучше российских, тем самым искусственно повышая значимость наших семян. А нужно делать так, чтобы наш товар становился действительно лучше импортного», — подчеркнул эксперт.



В конце августа Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. Предполагается, что мера будет действовать до конца 2022 года. Объем квоты пока не установлен, его определит Минсельхоз совместно с ФАС и Минэкономразвития. Предлагается запретить ввозить семена указанных агрокультур из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.



На прошлой неделе Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу проекта постановления правительства о квотировании импорта семян. Они считают принятие документа нецелесообразным и контрпродуктивным. По их мнению, зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке, нельзя административно лишать аграриев права выбора семян и сопутствующих технологий.



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