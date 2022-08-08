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Минсельхоз предлагает квотировать импорт семян

90% поставок приходится на недружественные страны

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Больше всего Россия зависит от поставок из-за рубежа семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника
Д. Абрамов
Больше всего Россия зависит от поставок из-за рубежа семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника
Д. Абрамов

Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян, постепенно снижая поставки. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала во время рабочей поездки в Томскую область, сообщил «Интерфакс». «Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян — это недружественные страны, — цитирует ее агентство. — Учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить, поэтому будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян».

Больше всего Россия зависит от поставок из-за рубежа семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника, напомнила Лут. При этом она подчеркнула, что заниматься селекцией должна не только наука, инициатива должна идти от заказчика, то есть бизнеса. Семеноводы должны ориентироваться на его потребности и обеспечивать получение хорошего урожая. При этом одна только наука, по словам замминистра, «не знает, что нужно делать», пишет ТАСС.

Рынки
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Однако селекционеров в стране мало, мотивации заниматься селекцией агрокультур нет, и это ключевой вопрос, отметила Лут. «Поэтому наша задача — сосредоточиться на подготовке селекционеров. Здесь мы очень надеемся на поддержку бизнеса, потому что без бизнеса мы селекционеров не вырастим», — сказала она.

Ранее «Агроинвестор» писал о том, что Минсельхоз разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. В том числе для их ускоренного внедрения в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам. 

Минсельхоз уже приступил к формированию планов по приобретению регионами семян подсолнечника, сахарной свеклы, сои, кукурузы, рапса отечественной селекции для посевной 2023 года, рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии. Исполнение этих планов будет под постоянным контролем ведомства.

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Татьяна Кулистикова 

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