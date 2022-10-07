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Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

ФАС против запрета работы зарубежных зернотрейдеров в России

Это может ухудшить финансовое положение сельхозпроизводителей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке
shipspotting.com
Работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке
shipspotting.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает преждевременной реализацию предложений об ограничении работы западных зернотрейдеров в России, поскольку это может ухудшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с письмом службы в Минсельхоз. Пресс-служба ФАС не стала комментировать эту информацию, Минэкономразвития переадресовало вопрос в Минсельхоз, уточняет агентство.

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту Владимиру Путину запретить закупки зерна и масличных компаниям, связанным с недружественными государствами, на территории нашей страны. Также глава ВТБ предложил запретить им владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.

Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном. При этом российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы, обратил внимание Костин. По его мнению, запрет даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».

ФАС согласилась с оценкой госбанком ситуации на российском зерновом рынке, но считает, что в условиях действующих санкционных ограничений и ожидаемого высокого урожая зерна предлагаемый ВТБ запрет содержит риски снижения конкурентоспособности не только российского зернового экспорта, но и АПК в целом, пишет «Интерфакс». Сокращение выбора покупателей сельхозпродукции может привести к падению закупочных цен и, как следствие — к падению рентабельности производителей. Особенно в этой ситуации рискуют небольшие игроки, отмечает служба.

Кроме того, такой запрет может привести к дальнейшей монополизации экспортной товаропроводящей инфраструктуры со стороны компаний, которые сейчас и так владеют значительной долей экспортных мощностей по хранению и перевалке зерновых и масличных, добавляет ФАС. Также такая мера может спровоцировать усиление эффектов санкционного давления и в итоге приведет к сокращению экспорта зерна из России в этом сезоне, допускает служба.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ранее говорил «Агроинвестору», что работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке. При этом рыночная доля «дочек» международных трейдеров на внутреннем рынке не позволяет им манипулировать внутренними ценами. В сегодняшней ситуации скрытых санкционных барьеров участие международных трейдеров в цепочках поставок российского зерна поддерживает стабильность экспорта нашей сельхозпродукции на ключевые рынки, подчеркивал он.

С начала года на внешние рынки поставлено около 8,3 млн т, приводил данные в ходе выставки «Золота осень» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Отставание темпов поставок от прошлого года составляет около 20%. По информации аналитического центра «Русагротранса», которую приводит поле.рф, заявки на российскую пшеницу в четырех глубоководных портах на октябрь сейчас составляют около 3,2 млн т, что уже выше, чем фактические отгрузки в октябре прошлого года (2,3 млн т).

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре—ноябре стабилизировались на уровне предыдущей недели — $327 за тонну FOB. Цены спроса — $325-327 за тонну, предложения — $330-333 за тонну, уточняет «Русагротранс». Цена на пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах выросла до 14,5-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС (+250 руб./т к предыдущей неделе) на фоне ослабления рубля. В прошлом году средняя цена составляла 16,85 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде не изменились: 13,5 тыс. руб. за тонну без НДС, в прошлом году они были на уровне 16,25 тыс. руб. за тонну.

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Татьяна Кулистикова 

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