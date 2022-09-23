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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Аналитика

ИКАР: Россия может не реализовать экспортный потенциал по зерну и масличным

Также ожидается сильный рост переходящих запасов

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Рекордные урожаи и неудовлетворительные темпы экспорта привели к грандиозному падению цен
wikimedia.org
Рекордные урожаи и неудовлетворительные темпы экспорта привели к грандиозному падению цен
wikimedia.org

За первые три месяца нового сезона темпы экспорта зерновых довольно сильно отстали от оптимального графика, и вряд ли в следующие месяцы Россия сможет наверстать упущенное. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Исходим из того, что экспорт всех зерновых будет ниже того оптимального уровня, при котором у нас нормальные запасы. Они, скорее всего, тоже раздуются, и параллельно будут потери [при хранении]. Мы считаем, что внимание правительства должно быть сосредоточено на том, как сохранить все это и дотянуть до следующего урожая», — сказал Рылько. По масличным будет примерно такая же картина, и экспортный потенциал, скорее всего, останется нереализованным, сказал он.

В ходе конференции эксперт также рассказал, что в этом году в России ожидается рекордный урожай пшеницы, вероятны максимумы по кукурузе и ячменю, хороший валовой сбор сахарной свеклы. «При прочих равных, нас ожидает рекорд по всем четырем основным видам масличных: подсолнечнику, сое, рапсу и масличному льну <...>. Все это приводит к тому, что происходит грандиозное падение цен по всей стране», — отметил Рылько. Чем дальше от экспортного рынка находится регион, тем сильнее там упали цены, добавил он.  

Цены на подсолнечник, скорее всего, продолжат снижаться, но затормозить этот процесс может непогода в Центре и Поволжье. Мировые цены на рапс, по словам Рылько, находятся под серьезным давлением высоких урожаев, что уже отразилось и на российских внутренних ценах. «Мировые цены на рапсовое масло уже на уровне цен на подсолнечное масло, чего давно не было», — подчеркнул эксперт.

Что касается сои, то шрот, по слова Рылько, «довольно неплохо держится» на мировом рынке, и большую поддержку внутренним ценам оказывает рост спроса после запуска новых перерабатывающих мощностей в Центральном Черноземье. «Сейчас мы видим, что на Юге соя стоит значительно дешевле, чем в Центре. Такого никогда не было. И пока есть вероятность, что соя среди всех масличных окажется наиболее устойчивой к понижательному тренду», — заключил эксперт. 

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Елизавета Литвинова 

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