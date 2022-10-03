Минсельхоз может пересмотреть меры по ограничению экспорта масличных

В России ожидается рекордное производство масличных Pixabay

Минсельхоз допустил ослабление ограничительных мер по экспорту масличных при условии обеспечения перерабатывающих мощностей сырьем. Об этом говорится в письме министерства в ответ на обращение Российского зернового союза (РЗС), пишет «Интерфакс». Союз ранее предлагал отказаться от экспортных пошлин на подсолнечное масло, а также от ограничений на поставки маслосемян.​



Для обеспечения адаптационного периода для маслодобывающих предприятий в сезоне-2022/23 союз предлагал с 1 марта 2023 года по 1 сентября 2023-го установить экспортную квоту на беспошлинный вывоз маслосемян в объеме 6 млн т (с разбивкой по видам маслосемян). По мнению РЗС, это позволит обеспечить благоприятный режим закупок в период массового предложения урожая и сформировать ресурсы для экспорта подсолнечного масла.



Сейчас срок действия экспортной пошлины на сою рассчитан по 31 августа 2024 года, на подсолнечник — по 31 августа 2023 года включительно. Кроме того, по 28 февраля 2023 года запрещен вывоз рапса из России, за исключением поставок из Забайкалья. Минсельхоз считает, что комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей позволяет не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры на внешних рынках.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что с каждой масличной культурой есть свои проблемы, особенно ярко они выражены по сое на Дальнем Востоке и рапсу на Урале и в Сибири. Эксперт считает, что если Минсельхоз поддержит инициативу РЗС, то пересмотр ограничительных мер нужно делать уже в текущем сезоне, так как в России ожидается рекордное производство масличных, несмотря на погоду. В целом Рылько оценивает идею РЗС положительно и согласен с тем, что ограничения нужно ослабить.



После обнародования инициативы РЗС, Масложировой союз выступил против этого предложения. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил «Агроинвестору», что экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот выполняет свою главную функцию — сдерживание внутренних цен на масло при росте мировых, одновременно поддерживая доходность сельхозпроизводителей. Он отмечал, что пошлины на вывоз масличных — это последовательная политики Минсельхоза по защите внутреннего рынка переработки и для повышения загрузки отечественных мощностей. «Масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать власть при решении их сохранения и продления», — говорил он.



Урожай подсолнечника, сои и рапса в этом году может стать рекордным. Так, по оценке «ПроЗерно», он составит более 26,3 млн т. Масложировой союз России валовой сбор масличных (включая лен) может достигнуть 28 млн т. В зависимости от погодных условий валовой сбор основных масличных в 2022 году может составить 23-26 млн т, прогнозировал в начале сентября «Центр агроаналитики». Оценка ИКАР - 26,89 млн т масличных.



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