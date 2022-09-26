Россия увеличивает экспорт продукции АПК

Рентабельность проектов, ориентированных на экспорт, выше тех, которые реализовываются только на внутреннем рынке Pixabay

Сейчас многие российские предприятия ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешние, и экспортная составляющая для них очень важна. Об этом глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов рассказал на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам российского экспорта в текущей геополитической ситуации. Он напомнил, что за последние десять лет аграрный экспорт увеличился в три раза, в прошлом году экспортная выручка нашей страны превысила $37 млрд. По его словам, Россия является мировым экспортером № 1 пшеницы и мороженой рыбы; поставки мяса за последние десять лет увеличились в 26 раз в натуральном и в 46 раз в стоимостном выражении и в прошлом году составили $1,2 млрд.



Россия играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул глава «Агроэкспорта»: наша доля в мировом вывозе пшеницы составляет 16%, подсолнечного масла — 25%.



В целом, при полном обеспечении внутренней продовольственной безопасности наша страна поставляет на внешние рынки 16% от общего объема производства продукции АПК, а в некоторых секторах данный показатель существенно выше. Например, 53% произведенного подсолнечного масла и 43% пшеницы наши производители продают за рубеж.



«Без экспортной составляющей агропромышленный комплекс уже не может существовать. Рентабельность проектов, ориентированных на экспорт, выше, чем тех, которые реализовываются только на внутреннем рынке», — подчеркнул Краснов. Он добавил, что по итогам 2021 года доля продукции глубокой переработки в общем объеме экспорта составила 40%, увеличившись за последние три года втрое. В итоге стоимость тонны экспортируемой продукции тоже существенно выросла: если в 2018 году она составляла $323, то в прошлом году — $522.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что у России высокий потенциал в плане наращивания экспорта молочной продукции. По его оценке, за последние десять лет в молочную отрасль в секторе переработки было вложено более 360 млрд руб., прирост производства товарного молока за этот период составил порядка 5 млн т, и все оно было переработано местными молокозаводами и реализовано как внутри страны, так и на внешние рынки. На сегодняшний день Россия поставляет молочную продукцию в 63 страны, по итогам прошлого года отечественные предприятия экспортировали продукции на более чем $500 млн. «Мы превысили планку поставок на экспорт в миллион тонн в молочном эквиваленте», — подчеркнул Белов. В этом году, по его словам, динамика роста экспорта несколько замедлилась, прежде всего из-за серьезного укрепления рубля, однако отгрузки все равно увеличиваются, и за первые восемь месяцев выросли на 4% относительно аналогичного периода 2021-го. «Союзмолоко» надеется, что по итогам года экспорт молочной продукции из России окажется не ниже уровня прошлого года.



Экспорт важен еще и потому, что поддерживает внутренние цены. Однако при этом конечному потребителю не стоит бояться, что из-за увеличения внешних продаж стоимость продуктов питания существенно вырастет. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что за семь месяцев текущего года относительно того же периода 2021-го экспорт мяса увеличился более чем на 8%, при этом, подчеркнул он, внутренние цены на мясо были ниже, чем год назад. Он напомнил, что мировой мясной рынок достаточно конкурентный, с высокими требованиями к качеству и безопасности, квалификации персонала, и чтобы выходить на него, необходимо соответствовать этим требованиям. От этого выиграют не только производители, но и внутренние потребители, так как они получают продукцию, изготовленную по высочайшим стандартам, обратил внимание Юшин.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что в сегменте птицеводства доля экспорта тоже увеличивается как за счет расширения ассортимента поставок, так и открытия новых направлений. Так, в этом году Россия впервые отгрузила продукцию в Сингапур и Гвинею.



Предприятия рассматривают как поставки на мировые рынки традиционных для России видов мяса, так и менее популярных, например, баранины. Вице-президент по региональному развитию и взаимодействию с государственными органами ГК «Дамате» Андрей Григоращенко отметил, что ежегодный мировой экспорт баранины сегодня составляет порядка $7 млрд, и Россия в последние годы занимала в нем от $200 тыс. до нескольких миллионов долларов. «Это крайне недостойное место для нас, учитывая существующий потенциал», — подчеркнул Григоращенко. Чтобы исправить ситуацию, компания «Дамате» запустила в Карачаево-Черкессии завод по убою и переработке мяса овец, который позволит производить более 100 SKU продукции, до 30% будет экспортироваться.



Масложировое направление является одним из важнейших в структуре внешних поставок. Коммерческий директор ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин в ходе пресс-конференции напомнил, что в этом году урожай масличных будет рекордным. С переработкой, по его словам, не будет проблем, поскольку мощностей у нас достаточно, однако чтобы экспортировать дополнительные объемы масла, необходимо преодолеть текущие вызовы, связанные с логистикой поставок, с которыми наша страна столкнулась в последние месяцы.



Кондитерские изделия — одна из популярных экспортных категорий и в то же время, кондитерская отрасль очень высококонкурентная как на внешнем рынке, так и внутри страны. Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин отметил, что по итогам прошлого года российские участники кондитерского рынка экспортировали 800 тыс. т продукции на $1,8 млрд. Наибольшим спросом пользовался шоколад и шоколадные изделия.



Также активно развивают экспорт производители муки, круп, макарон. Управляющий директор компании «Макфа» Антон Белоусов отметил, что предприятие недавно заключило контракт с Саудовской Аравией, отгрузив туда первую партию продукции. Топ-менеджер подчеркнул, что для нашей страны очень важно создавать имидж поставщика качественной продукции, а для этого необходима работа как государственных профильных ведомств, так и бизнеса.



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