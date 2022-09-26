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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Россия увеличивает экспорт продукции АПК

Страна играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Рентабельность проектов, ориентированных на экспорт, выше тех, которые реализовываются только на внутреннем рынке
Pixabay
Рентабельность проектов, ориентированных на экспорт, выше тех, которые реализовываются только на внутреннем рынке
Pixabay

Сейчас многие российские предприятия ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешние, и экспортная составляющая для них очень важна. Об этом глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов рассказал на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам российского экспорта в текущей геополитической ситуации. Он напомнил, что за последние десять лет аграрный экспорт увеличился в три раза, в прошлом году экспортная выручка нашей страны превысила $37 млрд. По его словам, Россия является мировым экспортером № 1 пшеницы и мороженой рыбы; поставки мяса за последние десять лет увеличились в 26 раз в натуральном и в 46 раз в стоимостном выражении и в прошлом году составили $1,2 млрд.

Россия играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул глава «Агроэкспорта»: наша доля в мировом вывозе пшеницы составляет 16%, подсолнечного масла — 25%.

В целом, при полном обеспечении внутренней продовольственной безопасности наша страна поставляет на внешние рынки 16% от общего объема производства продукции АПК, а в некоторых секторах данный показатель существенно выше. Например, 53% произведенного подсолнечного масла и 43% пшеницы наши производители продают за рубеж.

«Без экспортной составляющей агропромышленный комплекс уже не может существовать. Рентабельность проектов, ориентированных на экспорт, выше, чем тех, которые реализовываются только на внутреннем рынке», — подчеркнул Краснов. Он добавил, что по итогам 2021 года доля продукции глубокой переработки в общем объеме экспорта составила 40%, увеличившись за последние три года втрое. В итоге стоимость тонны экспортируемой продукции тоже существенно выросла: если в 2018 году она составляла $323, то в прошлом году — $522.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что у России высокий потенциал в плане наращивания экспорта молочной продукции. По его оценке, за последние десять лет в молочную отрасль в секторе переработки было вложено более 360 млрд руб., прирост производства товарного молока за этот период составил порядка 5 млн т, и все оно было переработано местными молокозаводами и реализовано как внутри страны, так и на внешние рынки. На сегодняшний день Россия поставляет молочную продукцию в 63 страны, по итогам прошлого года отечественные предприятия экспортировали продукции на более чем $500 млн. «Мы превысили планку поставок на экспорт в миллион тонн в молочном эквиваленте», — подчеркнул Белов. В этом году, по его словам, динамика роста экспорта несколько замедлилась, прежде всего из-за серьезного укрепления рубля, однако отгрузки все равно увеличиваются, и за первые восемь месяцев выросли на 4% относительно аналогичного периода 2021-го. «Союзмолоко» надеется, что по итогам года экспорт молочной продукции из России окажется не ниже уровня прошлого года.

Экспорт важен еще и потому, что поддерживает внутренние цены. Однако при этом конечному потребителю не стоит бояться, что из-за увеличения внешних продаж стоимость продуктов питания существенно вырастет. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что за семь месяцев текущего года относительно того же периода 2021-го экспорт мяса увеличился более чем на 8%, при этом, подчеркнул он, внутренние цены на мясо были ниже, чем год назад. Он напомнил, что мировой мясной рынок достаточно конкурентный, с высокими требованиями к качеству и безопасности, квалификации персонала, и чтобы выходить на него, необходимо соответствовать этим требованиям. От этого выиграют не только производители, но и внутренние потребители, так как они получают продукцию, изготовленную по высочайшим стандартам, обратил внимание Юшин.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что в сегменте птицеводства доля экспорта тоже увеличивается как за счет расширения ассортимента поставок, так и открытия новых направлений. Так, в этом году Россия впервые отгрузила продукцию в Сингапур и Гвинею.

Предприятия рассматривают как поставки на мировые рынки традиционных для России видов мяса, так и менее популярных, например, баранины. Вице-президент по региональному развитию и взаимодействию с государственными органами ГК «Дамате» Андрей Григоращенко отметил, что ежегодный мировой экспорт баранины сегодня составляет порядка $7 млрд, и Россия в последние годы занимала в нем от $200 тыс. до нескольких миллионов долларов. «Это крайне недостойное место для нас, учитывая существующий потенциал», — подчеркнул Григоращенко. Чтобы исправить ситуацию, компания «Дамате» запустила в Карачаево-Черкессии завод по убою и переработке мяса овец, который позволит производить более 100 SKU продукции, до 30% будет экспортироваться.

Масложировое направление является одним из важнейших в структуре внешних поставок. Коммерческий директор ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин в ходе пресс-конференции напомнил, что в этом году урожай масличных будет рекордным. С переработкой, по его словам, не будет проблем, поскольку мощностей у нас достаточно, однако чтобы экспортировать дополнительные объемы масла, необходимо преодолеть текущие вызовы, связанные с логистикой поставок, с которыми наша страна столкнулась в последние месяцы.

Кондитерские изделия — одна из популярных экспортных категорий и в то же время, кондитерская отрасль очень высококонкурентная как на внешнем рынке, так и внутри страны. Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин отметил, что по итогам прошлого года российские участники кондитерского рынка экспортировали 800 тыс. т продукции на $1,8 млрд. Наибольшим спросом пользовался шоколад и шоколадные изделия.

Также активно развивают экспорт производители муки, круп, макарон. Управляющий директор компании «Макфа» Антон Белоусов отметил, что предприятие недавно заключило контракт с Саудовской Аравией, отгрузив туда первую партию продукции. Топ-менеджер подчеркнул, что для нашей страны очень важно создавать имидж поставщика качественной продукции, а для этого необходима работа как государственных профильных ведомств, так и бизнеса.

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Елена Максимова 

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