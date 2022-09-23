Правительство снизит господдержку экспорта продукции АПК

В 2023 году господдержка российского экспорта продукции АПК может составить 50,8 млрд рублей НМТП

В 2023 году господдержка российского экспорта продукции АПК может снизиться до 50,8 млрд руб., тогда как изначально на эти цели планировалось направить 80,3 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к федеральному бюджету на 2022-й и на плановый период 2023—2024 годов. В 2024 году на господдержку агроэкспорта предполагается выделить 70,9 млрд руб. против 98 млрд руб., запланированных ранее, уточняет агентство. По данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 года, на финансирование агроэкспорта направлено 68,8 млрд руб.



Объемы финансирования экспорта продукции АПК изменены по сравнению с показателями, утвержденными действующим законом о федеральном бюджете, из-за уменьшения господдержки стимулирования роста производства масличных культур. В 2023 году на это направление планируется 8,45 млрд руб., в 2024-м — 9,56 млрд руб.



Кроме того, объем субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК в 2023 и 2024 годах может быть снижен на 5 млрд руб. Также проект бюджета предполагает сокращение господдержки лизинговых организаций в 2023 году на 13,3 млрд руб., в 2024-м — на 9,2 млрд руб.



В 2021 году из России было вывезено продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020 году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может составить до $40 млрд. На этой неделе замминистра сельского хозяйства Сергей Левин говорил, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия к сентябрю 2022 года увеличила экспорт продукции АПК на 17%. По его словам, экспорт масложировой продукции вырос на 29%, мясной и молочной продукции — более чем на 20%. «Все наши крупнейшие покупатели нарастили закупки российской аграрной продукции в этом году. Поставки в Турцию, например, увеличились почти на 30%, в Китай — на 27%, в Индию — выросли более чем в два раза», — сравнивал Левин.



Он отмечал, что динамика и география вывоза говорят о том, что при планировании федерального экспортного проекта были верно определены приоритетные направления с упором на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина заявляла, что экспорт продукции АПК для России сейчас становится еще более приоритетным, чем раньше.



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