Минэкономразвития не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, сказал глава ведомства Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, пошлины «стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции», цитирует его РИА «Новости». «Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим, и все понимали его параметры», — подчеркнул он.
Решетников напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров расчета пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15000 руб., на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Минэкономразвития пока не видит оснований пересматривать эту планку, добавил глава ведомства. Он также напомнил, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы, то пошлина обнуляется.
С 21 по 27 сентября пошлина на пшеницу составит 2668 руб. за тонну против 2962 руб. неделей ранее. Пошлина на ячмень снизится с 2717 руб. до 2353 руб. за тонну, на кукурузу — с 3784 руб. до 3696 руб. за тонну. Показатели рассчитаны исходя из индикативных цен $311,9 за тонну пшеницы ($316,8 неделей ранее), $282,8 — на ячмень ($292,5), $317,6 — на кукурузу ($317,6).
Решетников рассказал, что за время действия «зернового демпфера» бюджет получил дополнительно 200 млрд руб. доходов: 90 млрд руб. в 2021 году и 110 млрд руб. за прошедший период 2022-го. По его словам, все эти деньги направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.
Ранее «Агроинвестор» писал, что Российский зерновой союз предложил отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на вывоз зерна и перейти на квотирование общих объемов его экспорта по сезону в целом, без ограничений доступа к вывозу по историческому принципу. Письмо с предложениями союз направил президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Союз пояснил, что высокий сбор урожая в этом году стал фактором быстрого и практически безостановочного падения закупочных цен на зерно, которые приближаются к уровню себестоимости, при этом поставки на внешние рынки ограничены. В результате выручка от реализации зерна не сильно превысит уровень прошлого года, несмотря на существенный рост затрат, отмечал союз.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!