Пошлины позволяют предотвращать импорт инфляции, поясняет Минэкономразвития flickr.com

Минэкономразвития не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, сказал глава ведомства Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, пошлины «стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции», цитирует его РИА «Новости». «Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим, и все понимали его параметры», — подчеркнул он.



Решетников напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров расчета пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15000 руб., на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Минэкономразвития пока не видит оснований пересматривать эту планку, добавил глава ведомства. Он также напомнил, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы, то пошлина обнуляется.



С 21 по 27 сентября пошлина на пшеницу составит 2668 руб. за тонну против 2962 руб. неделей ранее. Пошлина на ячмень снизится с 2717 руб. до 2353 руб. за тонну, на кукурузу — с 3784 руб. до 3696 руб. за тонну. Показатели рассчитаны исходя из индикативных цен $311,9 за тонну пшеницы ($316,8 неделей ранее), $282,8 — на ячмень ($292,5), $317,6 — на кукурузу ($317,6).



Решетников рассказал, что за время действия «зернового демпфера» бюджет получил дополнительно 200 млрд руб. доходов: 90 млрд руб. в 2021 году и 110 млрд руб. за прошедший период 2022-го. По его словам, все эти деньги направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Российский зерновой союз предложил отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на вывоз зерна и перейти на квотирование общих объемов его экспорта по сезону в целом, без ограничений доступа к вывозу по историческому принципу. Письмо с предложениями союз направил президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Союз пояснил, что высокий сбор урожая в этом году стал фактором быстрого и практически безостановочного падения закупочных цен на зерно, которые приближаются к уровню себестоимости, при этом поставки на внешние рынки ограничены. В результате выручка от реализации зерна не сильно превысит уровень прошлого года, несмотря на существенный рост затрат, отмечал союз.



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