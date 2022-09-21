Экспорт российской продукции АПК вырос на 17%

Вывоз увеличивается, несмотря на финансовые и логистические ограничения Е. Егоров

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия к сентябрю 2022 года увеличила экспорт продукции АПК на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК в условиях трансформации», пишет РИА «Новости».



По его словам, экспорт масложировой продукции вырос на 29%, мясной и молочной продукции — более чем на 20%. «Все наши крупнейшие покупатели нарастили закупки российской аграрной продукции в этом году. Поставки в Турцию, например, увеличились почти на 30%, в Китай — на 27%, в Индию — выросли более чем в два раза», — приводит РИА «Новости» слова Левина.



Он отметил, что динамика и география вывоза говорят о том, что при планировании федерального экспортного проекта были верно определены приоритетные направления с упором на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. «Рост экспорта наблюдается несмотря на серьезные трудности для внешней торговли в целом, возникшие из-за введения неправомерных санкций со стороны недружественных государств, — подчеркнул замминистра. — В первую очередь, финансовых и логистических ограничений, ограничений на работу наших портов и транспортных компаний».



Для смягчения негативного эффекта этих санкций Минсельхоз принял ряд мер для поддержки экспортеров. В частности, в рамках программы поддержки капзатрат облегчены условия предоставления субсидий, снижены требования по необходимым объемам реализации продукции на внешние рынки. По словам Левина, дальнейшее развитие экспорта продукции АПК возможно на основе совместных усилий государственных органов, институтов поддержки экспорта и бизнеса. В 2021 году Россия экспортировала продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020-м. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может составить до $40 млрд.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что увеличение темпов экспорта продукции АПК неудивительно. «Стоимость этих товаров на мировых рынках сильно увеличилась, поэтому идет рост. Мы могли бы вывезти и больше», — считает эксперт. При этом он отметил, что российская экономика сейчас находится в форс-мажорной ситуации, поэтому «неясно, как другие страны будут относиться к российским товарам». «Большой вопрос, сможем ли мы и дальше продавать свои продукты в тех же объемах», — сказал Остапкович. В целом экспортный потенциал у нас «абсолютно нормальный», считает Остапкович.



Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на конференции, отметила, что экспорт продукции АПК для России сейчас становится еще более приоритетным, чем раньше, пишет РИА «Новости». По ее словам, в последнее время он становится очень важным драйвером развития российской экономики, а меры его поддержки показывают, что правительство уделяет огромное внимание развитию этого направления.



Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что экспорт в целом в следующем году замедлит снижение в реальном выражении и в 2024—2025 годах вернется к росту главным образом за счет не нефтегазовых поставок.



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