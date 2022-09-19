Отраслевой союз предложил скорректировать кредитование аграриев под залог урожая

Залоговая стоимость зерна должна быть установлена на уровне закупочных цен в интервенционный фонд Е. Разумный

Российский зерновой союз (РЗС) предлагает выдавать аграриям кредиты под залог зерна и масличных, а также увеличить объем льготного кредитования переработчиков маслосемян для закупки сырья. Соответствующее обращение подготовлено в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. Согласно предложению РЗС, ставка для таких кредитов не должна превышать 2% годовых при условии хранения зерна у производителя и последующих поставок на переработку и экспорт. При этом залоговая стоимость зерна должна быть установлена на уровне закупочных цен в интервенционный фонд. Источником таких кредитов могли бы стать средства, полученные от экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло, шрот и маслосемена, говорится в письме РЗС, на которое ссылается «Интерфакс».



Необходимость этих мер союз объясняет падением закупочных цен на фоне рекордного урожая зерна и масличных (137-145 млн т и 26,2-26,6 млн т соответственно) и вялого спроса со стороны экспортеров и внутренних потребителей. «Высокий урожай стал фактором быстрого и практически безостановочного падения закупочных цен на зерновые, которые все в большей степени приближаются к уровню текущей себестоимости, и росту ожидания глубокого провала закупочных цен на масличные культуры, — говорится в письме РЗС. — Складывающаяся ситуация требует экстраординарных, оперативных мер реагирования, направленных на активизацию внутреннего рынка и создание условий для пополнения оборотных средств сельхозпроизводителей».



Вице-президент РЗС Александр Корбут пояснил «Агроинвестору», что нововведение заключается в том, что, во-первых, залоговое зерно будет храниться на складах сельхозпроизводителей. Во-вторых, залоговая стоимость будет установлена на уровне закупочных цен в интервенционный фонд. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, сейчас все меры дополнительной поддержки растениеводства будут, мягко говоря, не лишними. Но льготное кредитование и сейчас предусматривает залог, в качестве которого может использоваться урожай. «Здесь вопрос не только в процентной ставке, но и в залоговой цене этого зерна и залоговой марже», — добавил эксперт.



По мнению Рылько, банки вряд ли согласятся на уровень цен, используемый для закупок в интервенционный фонд, так как он существенно выше рыночных. И залоговая маржа будет высокой, поскольку будут учитываться риски хранения в хозяйствах. Корбут говорит, что это уже вопрос к государству: если оно посчитает предложенный механизм целесообразным, то кредитным организациям придется согласиться с новыми условиями.



Он объясняет инициативу РЗС тем, что аграриям сейчас жизненно необходимы деньги. «Во-первых, идет озимый сев. Во-вторых, кроме озимого сева есть еще и будущий год, и кое-какие ресурсы нужно контрактовать заранее», — добавляет Корбут. Кроме того, продолжает он, в случае одобрения инициативы союза удастся снять давление на аграриев со стороны потребителей продукции: у сельхозпроизводителей появится возможность выбора — продать урожай или заложить его и получить кредит.



«Сейчас зерно даже за копейки не продать, а жить как-то надо, — говорит гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин. — Получается, что государство не смогло наладить экспорт, и предлагается такой вариант: аграрий зерно пока у себя хранят, а ему за это кредиты не под 5%, а под 2%, чтобы он не разорился <...>. Для кого-то это полезный инструмент и экстренная помощь, чтобы крестьяне не остались без денег. Но я бы предпочел отмену экспортной пошлины».



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